Autostrada Sibiu-Pitești. Ritmul lent al lucrărilor pe tronsonul 5, criticat: „Un an mediocru pe acest șantier“ VIDEO

Lucrările la tronsonul 5 al viitoarei autostrăzi Sibiu-Pitești (A1) au mers cu viteză foarte scăzută în acest an, fapt criticat atât de către CNAIR, cât și de către Asociația Pro Infrastructură.

Reprezentanții Asociației Pro Infrastructură au fost week-endul trecut în județul Argeș și au filmat din aer cu o dronă întreg tronsonul Curtea de Argeș-Pitești, în lungime de 30,35 kilometri. Iar marți, 6 decembrie, Asociația Pro Infrastructură a postat pe pagina sa de Facebook concluziile vizitei și analizei tronsonului cinci din autostrada Sibiu-Pitești (A1).

„În iulie vă spuneam că suntem foarte dezamăgiți de progresul în teren și de atitudinea antreprenorului general, WeBuild, unul din cei doar câțiva pe care-i considerăm serioși. La final de an, șantierul este cât-de-cât în grafic, dar este loc de (mult) mai bine. De exemplu, italienii de la WeBuild au în obligații întocmirea documentației pentru relocările de utilități dar invocă o ordonanță abrogată care, spun ei, li s-ar aplica și ar pasa responsabilitatea la stat. Au pierdut procesul în primă instanță însă au făcut apel. Așa că, până la noi ordine, stâlpii LEA tronează în mijlocul autostrăzii”, spun reprezentanții Asociației Pro Infrastructură.

În luna octombrie, CNAIR a raportat un stadiu fizic oficial de 23,70% la un an după emiterea ordinului de începere a lucrărilor, dat pe 1 septembrie 2021. În prezent, stadiul lucrărilor se apropie de 28%, viteza lucrărilor crescând semnificativ - și după ce CNAIR a dat un certificat intermediar negativ italienilor de la WeBuild.

„Constructorul nu are voie să nu respecte generosul termen contractual de 4 ani de execuție. Într-adevăr, lotul nu este ușor. Are peste 30 de km și, deși nu traversează un relief accidentat, traseul croșetează prin zone mlăștinoase și/sau inundabile pe lângă acumulările de pe Argeș. Asta se traduce în terasamente (ramblee) foarte înalte, podețe fără număr și peste 5 kilometri de poduri și viaducte pe autostradă (nu socotim pasajele peste A1 și pe cele din nodurile rutiere). Una peste alta, un an mediocru pe acest șantier”, concluzionează reprezentanții Asociației Pro Infrastructură.

Reprezentanții asociației speră că anul viitor va crește seminificativ ritmul lucrărilor. Tot anul viitor, cel mai probabil în februarie, ar putea începe lucrările și la tronsonul 3 (Cornetu-Tigveni) din autostrada Sibiu-Pitești, în lungime de 37,4 kilometri. Iar acest tronson va fi realizat tot de către WeBuild, termenul de execuție fiind de 45 de luni.

Lungimea totală a tronsonului 5 (Curtea de Argeş-Piteşti) al Autostrăzii Sibiu-Pitești este de 30,35 kilometri. Contractul pentru acest tronson important a fost semnat la Pitești în urmă cu peste doi ani și jumătate, pe 11 mai 2020, în prezența a numeroși oficiali.

Valoarea contractului se ridică la suma de 1,7 miliarde de lei fără TVA, finanţarea pentru realizarea tronsonului cinci fiind asigurată din fonduri europene nerambursabile.

Termenul de realizare a tronsonului 5 al viitoarei autostrăzi Sibiu-Piteşti este de 48 de luni. În cazul în care nu apar impedimente, tronsonul 5 ar trebui să fie gata în toamna lui 2025. Perioada de garanție asumată de către constructor prin contract este de 120 de luni.