Autostrada Sibiu - Pitești: În ce stadiu sunt lucrările pe secțiunea Sibiu - Boița VIDEO

Lucrările pe Secțiunea 1 a Autostrăzii Sibiu - Pitești, între Sibiu și Boița, sunt realizate în proporție de 90% a afirmat duminică ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.

"Primii kilometri ai autostrăzii Sibiu - Piteşti tot mai aproape de finalizare! Progresul fizic al lucrărilor pe şantierul Secţiunii 1 (Sibiu - Boiţa) a ajuns la 90%.", a scris ministrul, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, pe şantier se execută acum următoarele lucrări: aşternerea asfaltului, montarea parapetului de protecţie şi a împrejmuirilor, trasarea marcajelor, realizarea conexiunii cu Varianta de Ocolire Sibiu, realizarea bretelelor la Nodul Rutier Sibiu, racordarea cu DN 7, vopsirea structurilor şi montarea rosturilor de dilatare.

El a subliniat că Secţiunea 1 (Sibiu-Boiţa) are o lungime de 13,17 km iar pe traseul acesteia s-au comstruit până acum: opt poduri, pasaje şi viaducte, precum două noduri rutiere la intersecţia cu drumurile naţionale.

A doua secțiune a Autostrăzii A1 peste Carpați, între Boița (Sibiu) și Cornetu (Vâlcea), se află în etapa de proiectare. Este în derulare studiul geotehnic, după ce tocmai a luat sfârșit cel topografic.

Anunțul a fost făcut de Compania Națională de Administrare de Infrastructurii Rutiere (CNAIR) prin vocea coordonatorului de șantier al Asocierii Mapa – Cengiz, Bogdan Alexandru. Studiul geotehnic se va finaliza la începutul anului viitor.

După analizarea probelor, va fi conceput proiectul tehnic, pe baza căruia se va obține autorizația în urma căreia vor fi demarate lucrările.

Următoarele săptămâni va avea loc și diagnosticul arheologic al șantierului, fază în care nu sunt excluse surprizele, având în vedere că zona străbătută de Lotul 2 al A1 Autostrada Sibiu - Pitești este plină de vestigii romane și medievale.

Tronsonul în lungime de 31,33 de kilometri va cuprinde peste 50 de tuneluri și șase poduri, pentru care forajele ajung la adâncimi care depășesc 100 de metri, în Carpații Meridionali.

Contractul semnat la începutul lunii februarie, cu Asocierea MAPA INSAAT VE TICARET A.S. – CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET A.S., are o valoare de aproximativ 4,3 miliarde lei, fără TVA.

Durata de proiectare și execuție este de 68 luni, din care 18 luni sunt pentru proiectare, iar restul pentru execuție. Lucrările au o garanție de 10 ani.