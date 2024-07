Ruinele unei vechi mănăstiri din Palestina, incluse de urgență în patrimoniul UNESCO. A găzduit cea mai veche comunitate de călugări din Țara Sfântă

Pe fondul conflictului cu Gaza, Comitetul pentru Patrimoniul Mondial a decis vineri, 26 iulie 2024, să includă „Mănăstirea Sfântul Ilarion/Tell Umm Amer” din Palestina simultan în prestigioasa Listă a Patrimoniului Mondial UNESCO și în Lista Patrimoniului Mondial Aflat în Pericol.

Includerea sub protecție a sitului ce conține ruinele uneia dintre cele mai vechi mănăstiri din Orientul Mijlociu, monument din secolul al IV-lea, a avut loc în cadrul celei de-a 46-a sesiuni a Comitetului pentru Patrimoniul Mondial UNESCO (WHC), întrunire ce are loc în această perioadă în New Delhi India.

Ambasadorul Palestinei la UNESCO, Munir Anastas, a criticat cu această ocazie Israelul pentru distrugerea proprietăților culturale de pe teritoriul Fâșiei Gaza și a cerut tuturor statelor membre să ceară încetarea războiului.

„Proprietate a întregii umanități”

Comitetul Patrimoniului Mondial a folosit procedura de înscriere de urgență, în conformitate cu Convenția Patrimoniului Mondial și a recunoscut valoarea și necesitatea sitului de a fi protejat de pericole, având în vedere amenințările reprezentate de conflictul în curs din Fâșia Gaza, după cum se menționează într-un comunicat al UNESCO.

„Odată ce o proprietate este înscrisă pe Lista Patrimoniului Mondial aceasta devine o proprietate a întregii umanități. Aceasta înseamnă că toate statele părți sunt responsabile pentru protecția oricărei proprietăți de pe Lista Patrimoniului Mondial”, a menționat ambasadorul Palestinei la UNESCO, Munir Anastas.

Includerea sitului pe lista Patrimoniului Mondial în Pericol deschide automat ușa unor mecanisme internaționale de asistență tehnică și financiară îmbunătățite pentru a garanta protecția acestuia și, dacă este necesar, pentru a ajuta la facilitarea reabilitării sale, după cum se subliniază în același comunicat.

„Decizia recunoaște în același timp valoarea universală excepțională a acestui sit și datoria de a-l proteja de pericole iminente”, au mai menționat reprezentanții UNESCO.

„Un mesaj de speranță”

„Această includere este foarte importantă pentru noi, deoarece este un mesaj de speranță pentru oamenii noștri din Gaza, fără adăpost, fără hrană și fără apă care fug din calea bombelor. Astfel, îi asigurăm că nu i-am uitat, și nici UNESCO nu i-a uitat”, a mai menționat ambasadorul.

Israelul este semnatar al Convenției UNESCO privind Patrimoniul Mondial și, în conformitate cu termenii acesteia, cele 195 de state părți „s-au angajat să evite să ia orice măsuri deliberate care ar putea cauza daune directe sau indirecte acestui sit și să ajute la protejarea acestuia”.

Mănăstirea a găzduit cea mai veche comunitate din Țara Sfântă

Ruinele Mănăstirii Sfântul Ilarion/ Tell Umm Amer din Palestina reprezintă unul dintre cele mai vechi situri arheologice monahale din Orientul Mijlociu, datând din secolul al IV-lea. A găzduit prima comunitate din Țara Sfântă, iar mănăstirea a ocupat o poziție strategică la răscrucea marilor căi comerciale și de comunicații dintre Asia și Africa, fiind centru de schimburi religioase, culturale și economice și exemplificând prosperitatea centrelor deșertice din perioada bizantină.

Situl arheologic din Palestina conține în ruinele a două biserici, un loc de înmormântare, o sală de botez, un cimitir public, o sală de audiențe și săli de mese, după cum se menționează în descrierea celor de la UNESCO. Mănăstirea era dotată cu o infrastructură remarcabilă pentru acele timpuri, având alimentare cu apă și canale de scurgere, pavaj, plăci de marmură și mozaicuri, dintre care unul este spectaculos. Se bănuiește că reprezenta podeaua unei capele, în secolul al V-lea.

În decembrie 2023, Comitetul interguvernamental pentru protecția proprietăților culturale în caz de conflict armat al UNESCO a decis deja să acorde mănăstirii „protecție provizorie sporită”, în conformitate cu Convenția de la Haga din 1954 și al doilea protocol al acesteia.