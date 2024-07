Sânziana Negru a comis-o din nou! Influencerița a trecut de la scuze la ridiculizarea fanilor FOTO

Influencerița Sânziana Negru a ajuns din nou în atenția internauților, după ce a postat un videoclip în care își cere scuze pentru faptele ei de weekendul trecut din cadrul festivalului Electric Castel, iar mai apoi și-a ridiculizat fanii în câteva postări la poveste pe Instagram.

La cinci zile după începutul acestui întreg scandal, Sânziana Negru a postat un videoclip în care își cere scuze pentru situația creată legată de produsele achiziționate de la Lidl, la care vedeta a făcut reclamă, și mai apoi le-a aruncat la gunoi.

Videoclipul a fost postat la o zi după ce supermarketul a anunțat faptul că a rupt colaborarea cu influencerița.

„Acest mesaj este pentru voi, pentru comunitatea mea și pentru oamenii cu care eu am crescut și am învățat pe o perioadă un pic mai lungă decât o zi sau un scroll rapid în feed-ul meu. Nu o să intru în toate detaliile legate de situația din weekendul trecut. Nu pentru că ele nu ar fi importante, ci pentru că nu cred că mai sunt importante acum, când toată lumea pare că știe ce am făcut, care a fost intenția și mai ales adevărul sugerat.

O să spun atât: am greșit. A fost un gest pripit, a fost un gest pe care noi nu l-am sesizat în momentul respectiv. Nu a fost făcut din răutate, nu a fost premeditat, nu a fost gândit și, mai ales, nu a fost un gest făcut din nepăsare față de risipa alimentară”, a spus Sânziana Negru, într-un video făcut public pe Instagram, unde este urmărită de peste 400.000 de oameni.

Însă, la doar câteva ore după ce a postat videoclipul în care își cere scuze, ea a postat o serie de fotografii în care își ridiculizează fanii și persoanele care au criticat-o, spunânând „putem măcat să scriem corect Lidl și nu Lidel?”

Această postare a fost urmată de alte două, în care influencerița continua să își ridiculizeze fanii, spunând că își cere scuze, iar apoi retrăgându-și scuzele.

Videoclipul și postările de după ale influenceriței au fost bombardate cu comentarii negative, în care oamenii îi reproșau faptul că videoclipul a fost făcut într-un ton arogant, neprofesional sau că nu și-a cerut de fapt scuze.

„E bine oricum ca ai zis mult nimic in clipul ăsta și că nu ai o atitudine super arogantă. Se și vede cât de rau iți pare, ți-ai cerut si scuze o gramadă…”, a comentat unul dintre internauți la postarea pusă de Sânziana Negru, în care își cerea scuze pentru situație. Acest comentariu a fost apreciat de peste 1.000 de oameni în mai puțin de 24 de ore.