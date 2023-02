Mame la 15 ani. Crește numărul gravidelor minore dintr-un judeţ sărac al Moldovei

Sute de minore dintr-un judeţ sărac al României au devenit mame înainte de vreme, chiar şi la vârsta de 15 ani. O statistică a autorităţilor din Neamţ este relevantă, fiind iniţiată o campanie de educare.

Acţiunea iniţiată de Ministerul Sănătăţii este intitulată „Protejează-ţi sănătatea! Sănătatea reproducerii - dreptul şi responsabilitatea ta“ și are loc pe toată durata lunii februarie 2023. Are menirea de a atrage atenţia tinerilor că este nevoie ca deciziile pe care le iau în ceea ce priveşte viaţa sexuală să fie corecte.

„Campania urmăreşte să crească nivelul de informare despre serviciile de planificare familială şi a metodelor contraceptive pentru a evita ca tinerele să devină victimele unei sarcini nedorite şi a consecinţelor negative pe care le poate avea sarcina în perioada adolescenţei, dar şi despre protejarea faţă de infecţiile transmisibile pe cale sexuală“, arată organizatorii.

Acestea sunt câteva dintre precizările oferite de către Direcţia de Sănătate Publică Neamţ despre rolul acţiunii. Campania se va derula cu ajutorul medicilor de familie, mediatori sanitari şi asistenţi comunitari, fiind acţiuni în medul rural şi în comunităţile de romi. O recentă statiscă arată că 1 din 2 născuţi vii la minore între 10 și 14 ani din Uniunea Europeană se regăseşte în România.

În Neamţ, la cabinetele medicilor de familie, în anul 2021 au fost luate în evidenţă 10 gravide cu vârsta sub 15 ani (4 din mediul urban şi 6 din rural), în creştere faţă de 2020 când au fost luate în evidenţă 7 gravide sub 15 ani (3 din urban şi 4 din rural). În primele 9 luni ale anului 2022 au fost luate în evidenţă 10 gravide sub 15 ani (6 în rural).

În ceea ce priveşte gravidele cu vârsta între 15 și 19 ani, situaţia se prezintă astfel: în 2021 au fost luate în evidenţă 225 gravide (73 în mediul urban şi 152 în mediul rural), în creştere faţă de 2020 cînd au fost luate în evidenţă 206 gravide (46 din mediul urban şi 160 în rural). În primele 9 luni din 2022 au fost înregistrate 177 gravide cu vârsta între 15 și 19 ani (55 în urban şi 122 în rural).

„Sarcinile la adolescente sunt însoţite de probleme atât pentru mamă, cât şi pentru făt. A da naştere la o vârstă fragedă, pe lângă posibilele complicaţii pe timpul sarcinii, implică probleme majore pentru mamă: abandonul şcolar cauzat de sarcină şi naştere, imposibilitatea de a îngriji bebeluşul, probleme economice etc“, precizează Radu Firăstrău, directorul DSP Neamţ, în comunicat.

Aşadar, una dintre cauzele apariţiei sarcinilor înainte de vreme este lipsa de informare în ceea ce priveşte viaţa sexuală, una care derivă din gradul scăzut de şcolarizare. Ultimul recensământ a arătat că 46,1% dintre nemţeni au nivel de educaţie mediu (liceal, postliceal, profesional, ucenici), 43,6% nivel scăzut (preşcolar, primar, gimnazial sau fără şcoală) şi doar 10% au studii superioare.