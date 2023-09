Viermi într-o lasagna cumpărată de la unul dintre cele mai populare magazine. „Copilul a vomat”

O femeie din Iași a fost pe punctul de a leșina când a vrut să mănânce lasagna pe care abia o cumpărase de la unul din magazinele cele mai populare în România, potrivit Click!. A constatat că înăuntru erau viermi. Unul dintre copiii femeii care a gustat din produs a avut o stare de rău.

Femeia spune că a mers la magazinul în cauză și a avut parte de o reacție revoltătoare.

Lasagna cu viermi de la Lidl

Femeia a cumpărat produsul în drum de la serviciu spre casă.

A pregătit lasagna, iar când a pus-o în farfurie a observat viermii. Cei doi copii apucaseră să guste, iar unul dintre ei chiar a vărsat când a văzut ce era în farfurie.

„Am cumpărat lasagna de la Lidl, din Dacia. Seara, în jurul orei 19:00, după ce am gătit-o, am găsit viermele. Nu știu dacă mai avea și alții, mi s-a făcut rău și nu am mai putut să verific. Nu am ajuns la spital. Am luat două guri, iar unul dintre copii a vomat după ce a văzut ce e în farfurie. Până acum am luat de vreo 3 ori lasagna de la Lidl. De obicei gătesc acasă lasagna, dar, dacă sunt în criză de timp sau vreau o cantitate mică, cumpărăm de la Lidl”, a scris femeia pe Facebook.

„Șeful a ridicat din umeri”

Ieșeanca a postat pe rețelele sociale pozele cu viermii care se văd în lasagna. Ea a povestit că s-a întors cu produsul la magazin, iar acolo a avut parte de o totală indiferență.

„Am fost si la Lidl, șeful a ridicat din umeri. Am trimis reclamații la organele de control. Eu nu vreau banii, vreau sa nu mai existe produse oribile în magazine, pe care le plătim și ei tratează clienții cu batjocură”, a mai scris femeia pe Facebook.

