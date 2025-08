3 august: Mariana Bitang împlinește 63 de ani. În 2008, World Records Academy o desemna drept „cea mai de succes antrenoare din lume”

Ziua de 3 august aduce în prim-plan o serie de evenimente marcante, de la plecarea lui Cristofor Columb către Lumea Nouă, până la aniversarea Marianei Bitang, „cea mai de succes antrenoare din lume”.

1492: Columb își începea călătoria spre America

La 3 august 1492, Cristofor Columb a pornit într-o expediție istorică, plecând din portul Palos de la Frontera, Spania, în căutarea unei rute maritime către India. Deși scopul inițial era descoperirea unei căi comerciale către Orient, Columb a ajuns, fără să știe, în Lumea Nouă – America.

Flota era formată din trei corăbii: Santa Maria (navă amiral, de circa 30 de metri lungime), Pinta și Nina (caravele mai mici, de aproximativ 15 metri), comandate de frații Martín Alonso și Vicente Yañez Pinzón. Traversarea Atlanticului a fost realizată pe ruta alizeelor, iar la bord se aflau în jur de 90 de oameni.

Expediția s-a încheiat pe 15 martie 1493 și a deschis drumul pentru colonizarea Americilor și schimbarea radicală a echilibrului mondial.

1778: A fost inaugurată vestita „Scala” din Milano

Pe 3 august 1778, a fost inaugurat Teatro alla Scala din Milano, o construcție monumentală concepută de arhitectul Giuseppe Piermarini. Cu o capacitate mare și o acustică excepțională, teatrul a devenit un reper pentru spectacolele de operă la nivel mondial.

Inaugurarea a fost marcată de opera „Europa riconosciuta”, compusă de Antonio Salieri, pe un libret de Mattia Verazi. De-a lungul secolelor, La Scala a găzduit premiera unor capodopere semnate de Verdi, Puccini, Bellini sau Donizetti, contribuind decisiv la istoria muzicii clasice.

1858: Exploratorul John Hanning Speke ajunge la Lacul Victoria

Britanicul John Hanning Speke a fost primul european care a ajuns la Lacul Victoria, pe care l-a identificat ca fiind sursa Nilului. Speke a participat la trei expediții africane, primele două alături de Richard Burton, una dintre cele mai cunoscute figuri ale explorărilor din secolul XIX.

În 1857, cei doi pornesc din Zanzibar spre regiunea Marilor Lacuri. Ajunși în februarie 1858 la Lacul Tanganyika, Speke își revine dintr-un episod sever de malarie și pornește spre nord, unde descoperă un lac imens, căruia îi dă numele reginei Victoria. Această descoperire devine punctul central al afirmației sale că a găsit izvorul Nilului, o teorie dezbătută intens în epocă.

1889: A murit poeta Veronica Micle

Veronica Micle (Ana Câmpeanu), născută în 1850 la Năsăud, a fost o poetă talentată și o figură tragică a literaturii române. Cunoscută pentru relația intensă și profundă cu Mihai Eminescu, Veronica Micle a devenit un simbol al iubirii romantice neîmplinite.

A debutat în proză în 1872 sub pseudonimul Corina și a publicat în reviste importante precum "Convorbiri literare" sau "Columna lui Traian". În 1887 apare volumul său de poezii, ce include atât creații originale, cât și traduceri sau adaptări după autori francezi.

Moartea Veronicăi Micle a venit la 50 de zile după cea a lui Mihai Eminescu, atunci când, învinsă de tristeţe şi disperare, poeta a băut arsenic și s-a stins în singurătatea Mănăstirii Văratec.

1913: S-a născut medicul Marin Voiculescu, membru titular al Academiei Române

Născut la Giurgiu, Marin Voiculescu a devenit una dintre cele mai respectate figuri ale medicinei românești. Și-a susținut teza de doctorat în 1941, pe tema febrei tifoide, și a avut o carieră de peste patru decenii în domeniul bolilor infecțioase.

A fost profesor la Institutul de Medicină și Farmacie din București, redactor-șef al revistei Viața Medicală și adjunct al ministrului sănătății. A publicat lucrări importante despre hepatită, holeră și patologie comparată, fiind membru al mai multor societăți științifice internaționale.

A fost ales membru corespondent al Academiei Române în 1974 și titular în 1990. După moartea sa, o școală din Giurgiu îi poartă numele.

1923: S-a născut Anne Klein, creatoare de modă

Anne Klein s-a născut pe 3 august 1923 la New York și a revoluționat moda feminină din SUA. În 1968, a fondat casa de modă Anne Klein & Co., devenind rapid un reper în industria vestimentară.

Stilul său, cunoscut drept „sportswear luxos”, a redefinit eleganța practică și a inspirat milioane de femei. A murit în 1974, dar brandul său a continuat să prospere, fiind preluat de designeri celebri precum Donna Karan.

1958: Submarinul nuclear american Nautilus a atins Polul Nord

Submarinul american USS Nautilus a devenit primul vas care a atins Polul Nord navigând sub calota glaciară. Lansat în 1955, era primul submarin cu propulsie nucleară din lume, un simbol al inovației tehnologice din timpul Războiului Rece.

La 1 august 1958, Nautilus a coborât sub apele înghețate ale Alaskăi și, pe 3 august, a raportat atingerea Polului Nord. Echipajul a continuat călătoria pe sub gheață și a ieșit la suprafață în Groenlanda, marcând cea mai lungă navigație sub calota arctică – 3.000 km.

1962: S-a născut cunoscuta antrenoare de gimnastică Mariana Bitang

Mariana Bitang, una dintre cele mai respectate și influente figuri din istoria gimnasticii românești, aniversează sâmbătă, 3 august, 63 de ani.

Fostă antrenoare a Lotului Olimpic feminin, recunoscută la nivel mondial pentru contribuția sa excepțională la performanțele României în acest sport, Bitang a fost desemnată în 2008 de World Records Academy drept „cea mai de succes antrenoare din lume”.

Mariana Bitang s-a născut pe 3 august 1962, în orașul Râmnicu Sărat şi a urmat cursurile Academiei de Educație Fizică și Sport din București între anii 1981–1985, specializându-se în gimnastică. După absolvire, și-a început cariera ca profesor-antrenor la Clubul Sportiv Deva, considerat pepiniera de aur a gimnasticii românești.

Începând cu 1992, Bitang a fost cooptată în conducerea Lotului Olimpic feminin de gimnastică al României, unde a format un parteneriat de excepție cu antrenorul-coordonator Octavian Bellu. Împreună, au transformat lotul național într-o adevărată forță mondială, dominând competițiile internaționale timp de peste un deceniu.

În perioada 1992–2005, Mariana Bitang a participat, în calitate de antrenoare federală, la trei ediții ale Jocurilor Olimpice, zece ediții ale Campionatelor Mondiale, șapte ediții ale Campionatelor Europene de seniori, patru ediții de Cupă Mondială și șapte ediții ale Campionatelor Europene de Juniori.

Bilanțul este impresionant: 152 de medalii cucerite de gimnastele pregătite sub îndrumarea sa – dintre care 62 de aur, 49 de argint și 41 de bronz. Distribuția acestora arată amploarea succesului:

* Jocurile Olimpice: 19 medalii – 7 de aur, 5 de argint, 7 de bronz;

* Campionate Mondiale: 44 de medalii – 18 de aur, 15 de argint, 11 de bronz;

* Campionate Europene (seniori): 36 de medalii – 16 de aur, 10 de argint, 10 de * Campionate Europene (juniori): 44 de medalii – 16 de aur, 15 de argint, 13 de bronz;

* Cupa Mondială: 16 medalii – 6 de aur, 6 de argint, 4 de bronz.

La 63 de ani, Mariana Bitang rămâne un simbol al performanței și al dedicației în sportul românesc. Contribuția sa la istoria gimnasticii nu poate fi cuantificată doar în medalii, ci și în influența pe care a avut-o asupra a zeci de generații de gimnaste și antrenori.

1969: S-a născut Mihaela Rădulescu, realizatoare și moderatoare emisiuni tv

Mihaela Rădulescu s-a născut pe 3 august 1969 la Piatra Neamț. A devenit o figură centrală a televiziunii din România, cunoscută pentru emisiuni de mare succes precum Duminica în familie sau Steaua ta norocoasă.

A debutat la Tele 7abc și a lucrat și la Pro TV, fiind apreciată pentru energia și prezența sa carismatică. A realizat interviuri cu numeroase personalități internaționale și s-a implicat activ în cauze umanitare. Este singura femeie din România care a primit de patru ori titlul „Femeia anului”.

1973: A murit Augustin Vancea, geolog, membru corespondent al Academiei Române

Augustin Vancea s-a născut la Parhida, județul Bihor, și a fost un geolog remarcabil. După studii la Budapesta și Cluj, a activat în domeniul explorării gazelor naturale, realizând lucrări importante în Bazinul Transilvaniei.

Contribuțiile sale științifice au fost recunoscute prin numeroase articole și studii publicate, dar și prin alegerea ca membru corespondent al Academiei Române în 1963. A murit la Cluj în 1973.

1975: Președintele american Gerald Ford își încheia vizita oficială în România

După participarea la Conferința pentru Securitate și Cooperare în Europa de la Helsinki, președintele SUA Gerald Ford a vizitat România. A fost o vizită de importanță diplomatică majoră, în contextul Războiului Rece.

S-a întâlnit cu Nicolae Ceaușescu la București, fiind însoțit de o delegație din care făcea parte și secretarul de stat Henry Kissinger. Pe parcursul vizitei, avioane românești au escortat aeronava prezidențială, ca semn de onoare și măsură de securitate.

2019: A murit regizorul de film Cătălina Buzoianu

Cătălina Buzoianu a fost o regizoare de teatru cu o carieră impresionantă. A predat regie la UNATC și a montat spectacole memorabile la Teatrul Mic și Teatrul Bulandra, adaptând opere de Cehov, Shakespeare, Pirandello sau Vișniec.

A fost o personalitate influentă în teatrul românesc, modelând generații de regizori și contribuind la dezvoltarea scenei culturale postdecembriste. S-a stins din viață în 2019, lăsând în urmă o moștenire artistică semnificativă.

2024: A noua ediție a festivalului Untold

Festivalul UNTOLD revine între 3 și 6 august 2024, la Cluj-Napoca, cu o ediție spectaculoasă. Line-up-ul include artiști de top: Imagine Dragons, Bebe Rexha, Ava Max, David Guetta, Martin Garrix, Armin van Buuren, Steve Aoki, Eric Prydz și mulți alții.

Evenimentul, ajuns la a noua ediție, transformă orașul într-un centru al muzicii electronice și live acts, atrăgând zeci de mii de fani din întreaga lume.