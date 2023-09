Încă o dezamăgire pentru suporteri. Poli Iași, remiză acasă cu FC Botoșani, în derby-ul Moldovei

Politehnica Iași a remizat acasă, scor 1-1, cu FC Botoșani, formație ce ocupă ultima poziție a clasamentului Ligii 1, în meciul considerat derby-ul Moldovei, dar descris de mulți ca fiind derby-ul suferinței.

Cu un joc slab și fără prea multe ocazii, Poli Iași s-a văzut condusă la meciul de luni, 18 septembrie 2023, imediat după pauză, când FC Botoșani a reușit să deschidă scorul, în minutul 48, prin reușita lui Alin Șeroni, venită în urma unei lovituri de la colțul terenului.

Joc slab din partea Politehnicii

Trupa antrenată de Leo Grozavu a încercat să revină pe tabela de marcaj și a avut mai multe ocazii de a marca, una dintre ele fiind fructificată în minutul 69 de către tânărul atacant Andrei Gheorghiță, care a reușit să marcheze primul său gol în Liga 1 și să stabilească scorul final al partidei.

,,A fost o partidă de luptă, între două echipe care și-au dorit foarte mult să nu piardă și mai apoi să câștige. S-a văzut diferența de experiență între cele două echipe. Am văzut o echipă a Botoșaniului mult mai stăpână în anumite momente. A fost preocupată mai mult să ne închidă și să joace pe contraatac, fiind un joc în deplasare. Noi am încercat foarte mult în ultima treime și am reușit destul de puțin, nu am avut stăpânirea și liniștea necesară. Una peste alta, felicit băieții pentru lupta pe care au dat-o pe teren", a declarat antrenorul Leo Grozavu la finalul partidei din Copou.

Start dezamăgitor de sezon pentru Politehnica Iași

După partida disputată luni seară, 18 septembrie 2023, Politehnica a reușit să scape de penultimul loc al clasamentului, depășind-o pe UTA Arad datorită golaverajului.

În acest moment, gruparea din Copou a reușit să acumuleze doar 7 puncte în clasament, în urma unei victorii pe terenul campioanei Farul Constanța, a unei victorii pe terenul Universității Cluj și a egalului cu FC Botoșani.

Botoșănenii nu au reușit să scape de ultima poziție din clasament, acumulând doar 5 puncte până în prezent.

Pentru Politehnica Iași urmează un meci în deplasare, la FC Voluntari, pe 23 septembrie 2023. FC Voluntari a reușit să acumuleze 10 puncte în primele 9 etape ale campionatului. Alb-albaștrii vor reveni acasă pe 2 octombrie 2023, când vor da piept cu Petrolul Ploiești.