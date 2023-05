Poiana cu narcise de la poalele Retezatului, invadată de oameni. Locul unic este „curățat” de flori VIDEO

O poiană cu narcise se întinde la marginea satului Sălașu de Sus din Hunedoara, iar în aceste zile locul este plin de oameni care culeg florile sălbatice.

În acest sfârșit de săptămână, în comuna Sălașu de Sus, din Hunedoara are loc un festival dedicat narciselor sălbatice, florile care cresc pe o pășune de la marginea satului aflat la poalele Retezatului (video).

Potrivit cercetătorilor, florile sălbatice au apărut în acest ținut de peste 11.000 de ani. Unii localnici spun că povestea poienii cu narcise a început în jurul anului 1900, când un olandez le-ar fi sădit aici, iar de atunci narcisele s-au acomodat cu clima aparte a locurilor și s-au răspândit pe pășunile de la marginea satelor Sălașu de Sus și Nucșoara.

„Fânațele cu narcise este o zonă care se întinde pe 20 hectare, la poalele Munților Retezat, între localitățile Sălașu de Sus și Nucșoara. Numele provine de la narcisele care înfloresc în fiecare an, în perioada mai-iunie. Aici sunt însă și alte specii de plante datorită cărora zona a fost declarată rezervație naturală de tip botanic și inclusă în categoria a IV-a IUCN (International Union for Conservation of Nature)”, informează Geoparcul Internațional UNESCO Țara Hategului, înfiinţat de Universitatea din Bucureşti.

Narcise sălbatice și specii rare de fluturi

Nu doar florile de câmp din poiana cu narcise dau farmec locurilor vegheate de cununile înzăpezite ale Retezatului. O mulțime de specii de fluturi pot fi întâlnite aici, în lunile mai – iulie.

„Printre ei sunt unii foarte rari. Alții, au obiceiuri cel puțin ciudate. Spre exemplu, fluturii furnicilor își petrec viața într-un singur loc și nu își depun ouăle decât pe o anumită plantă. Iar cel mai neobișnuit lucru este că larva lor reușește să conviețuiască cu furnicile, și asta într-un mod foarte avantajos. Se pare că le cheamă, scoțând niște sunete speciale, după care secretă o substanță hipnotizantă. Și astfel, furnicile, care sunt carnivore și în mod normal ar fi devorat micuța larvă, o cară la mușuroi, unde îi oferă provizii și un adăpost călduros. Tot aici te poți întâlni cu Aurinia (Euphydryas aurinia) o specie de fluture la fel de rară ca aurul. Din acest motiv este ocrotită la nivel european prin Directiva Habitate. Este un fluture care nu știe ce-i graba. Zboară alene și pare să atingă apatic fiecare floare”, mai informează Geoparcul Internațional UNESCO Țara Hategului.

Narcisele sălbatice au rezistat mii de ani în Țara Hațegului

Fânaţele cu narcise au atras în ultimii ani numeroşi turişti, veniţi pentru a admira şi a fotografia narcisele înflorite în fiecare primăvară, în luna mai. Numărul lor crește în preajma festivalului organizat în comuna Sălașu de Sus. Mulți dintre ei invadează locul pentru a culege florile albe, chiar dacă poiana narciselor este o arie protejată, astfel că și plantele ar trebui ocrotite de lege.

Potrivit specialiştilor care au efectuat studii în zonă, numărul de narcise (Narcissus stellaris) din aria naturală protejată de la Sălaşu de Sus scade de la an la an. Specialiştii au explicat cum au rezistat aceste flori sălbatice de-a lungul timpului, din vremurile glaciare, când toată zona era o imensă taiga, asemănătoare celei din Siberia de astăzi.

„Vă întrebaţi cum de a fost posibil acest lucru? Ei bine, prin bolovănişul de granit de sub sol, curg ape reci din Munţii Retezat, care au efect de frigider şi răcesc locul, iar bulbii narciselor se bucură de răcoare şi umezeală şi pot înflori în fiecare an. S-a păstrat aici o insulă de refugiu, cu un climat rece şi umed, unde puteţi vedea plante relicte postglaciare şi fluturi rari”, arăta Geoparcul Internațional UNESCO Țara Hategului.