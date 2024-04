Căprioară găsită pe Faleza Dunării din Galați. Speriată, a fost capturată și dusă la un medic veterinar VIDEO

O căprioară care alerga speriată pe spaţiul verde de pe Faleza Superioară a Dunării a fost observată de trecători. Oamenii au sunat reprezentanții AJVPS, iar căprioara a fost prinsă și va fi dusă într-o pădure din apropiere de Galați.

Cel mai probabil, căprioara provine dintr-o pădure din vecinătate. A străbătut o parte din oraș pentru a ajunge pe Faleza Dunării. Speriată, căprioara a fost capturată în siguranță și dusă într-un adăpost pentru animale. După o perioadă de supraveghere, ea va fi eliberată într-o pădure de lângă orașul Galați.

„Am primit un telefon de un cetățean, care ne-a anunțat că a văzut un pui de căprioară pe Faleza Dunării din Galați. Am capturat-o și am dus-o la medicul veterinar. Nu este un pui de căprioară, este un adult, care are în jur de trei ani. Are câteva răni superficiale, nimic grav. Probabil s-a rănit când alerga speriată sau s-a izbit de ceva. Va mai sta o scurtă perioadă în carantină pentru a fi monitorizată. Ulterior, va fi eliberată în mediul natural. Cel mai probabil, în pădurea Gârboavele sau Miloș”, a declarat Adrian-Dănuţ Alexandru, directorul Asociaţiei Judeţene a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi (AJVPS).

Șacali văzuți într-un cartier din Galați

Tot la Galați, locatarii de la marginea orașului au sunat la 112, anunțând că au auzit și au văzut șacali. Miercuri, 10 aprilie 2024, în jurul orei 22.00, un echipaj de jandarmerie aflat în misiune de menținere a ordinii publice pe raza municipiului Galați a fost solicitat să se deplaseze în cartierul Cantemir, unde prin apel unic 112 a fost semnalată prezența unor șacali.

Localnicii spun că, cel mai probabil, animale s-au aciuat în păduricea din vecinătate.

„Ajunși la fața locului, jandarmii nu au observat animalele sălbatice în zona locuibilă, motiv pentru care au efectuat căutări timp de o oră în zona împădurită și canalele de irigație din apropiere, folosind semnalele acustice și luminoase, pentru îndepărtarea animalelor sălbatice. Recomandăm persoanelor care observă animale sălbatice să nu se apropie de acestea și să apeleze numărul unic de urgență 112”, a anunțat Jandarmeria Galați.

Mai mulți oameni au anunțat pe rețelele de socializare că au văzut șacali în zona Galațiului.

„Pe marginea șoselei care leagă comuna Vădeni/Brăila de podul peste Siret de la Șendreni, pe acest sens, este un șacal mort de două săptămâni, probabil lovit de mașină”, a spus o persoană, pe Facebook.