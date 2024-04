Pui de căprioară salvat de jandarmii buzoieni. „Bambi” rămăsese captiv în zona stațiunii Sărata Monteoru VIDEO

O misiune specială a fost îndeplinită cu succes, seara trecută, de jandarmii buzoieni care patrulau în stațiunea Sărata Monteoru. Ei au salvat un pui de căprioară dintr-o gospodărie, unde rămăsese captiv.

„Seara trecută, aflați în patrulare în stațiunea Sărata Monteoru, jandarmii din cadrul postului din localitate au depistat un căprior care a pătruns într-o curte, însă nu a mai reușit să iasă. Colegii noștri au solicitat imediat sprijinul vânătorilor din zonă, preluând împreună animalul și eliberându-l în mediul natural”, informează jandarmii buzoieni.

Intervențiile în locuri în care a fost semnalată prezența animalelor sălbatice sunt la ordinea zilei pentru jandarmii buzoieni. În 2023, jandarmii au acţionat în peste 300 de misiuni în urma unor apeluri care au sesizat prezenţa unor urşi în apropierea gospodăriilor.

„Zona de semnalare a prezenţei urșilor a coborât destul de mult faţă de anii trecuţi. În ultima perioadă, chiar în acest debut de an am avut intervenţii în zona Cernăteşti, Beceni, probabil de îndată ce va veni căldura vom avea mai multe intervenţii. Am adoptat un dispozitiv care l-am simţit necesar, echipe de intervenţie care au vizat aceste zone oarecum pretabile la astfel de intervenţie şi am acţionat cu un echipaj pe Valea Slănicului, unul pe Valea Buzăului astfel încât să reducem din timpul de intervenţie", a declarat Virgil Cueru, șeful IJJ Buzău.

La începutul acestui an, conducerea Inspectoratului Judeţean de Jandarmi (IJJ) a anunţat intrarea în dotarea instituţiei a unei autospeciale de teren care va fi folosită în mod special în cadrul unor misiuni de salvare dar şi pe timpul intervenţiilor generate de prezenţa unor animale sălbatice, pentru alertarea populaţiei.

Și Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Buzău intervine frecvent pentru salvarea unor animale. Zilele trecute, pompierii au răspuns apelului unei localnice din comuna Vadu Pașii, care anunța că un câine se află de mai multe ore într-o fântână secată. A fost nevoie ca unul dintre salvatori să coboare după animal.