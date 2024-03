Copil de la o stână din Dolj, mort otrăvit. Micuțul de doi ani a băut o substanţă toxică

Un copil de doi ani, din comuna Poiana Mare (Dolj), care se afla la o stână de oi, a decedat luni, 26 martie 2024, după ce a băut o substanţă toxică depozitată într-o anexă gospodărească.

Potrivit IPJ Dolj, poliţiştii Secţiei nr.10 Poliţie Rurală Poiana Mare au fost sesizaţi de o femeie, din comuna Poiana Mare, cu privire la faptul că minorul ar fi băut o substanţă toxică şi nu mai respiră.

„La faţa locului s-au deplasat de urgenţă poliţiştii care au constatat faptul că, minorul în vârstă de 2 ani, în timp ce se afla la o stână de ovine, din extravilanul comunei, ar fi băut o substanţă toxică ce se afla depozitată într-o anexă gospodărească, acesta pierzându-şi cunoştinţa. La faţa locului s-a deplasat şi un echipaj medical, minorului fiindu-i acordat primul ajutor, însă, din nefericire, acesta a decedat. În continuare, poliţiştii desfăşurând activităţi pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul, fiind întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă”, a anunţat, marţi, IPJ Dolj, într-o informare de presă.

Soluția toxică era folosită pentru deparazitarea oilor.

Băiat de 12 ani din Dâmbovița, mort la un hotel din Austria

Un băiat de 12 ani a murit, în decembrie anul trecut, după ce a căzut de la o înălțime de 15 metri de la geamul hotelului în care era cazat cu colegii și profesorii lui.

Un băiat de 12 ani, din Dâmbovița, pasionat de parkour, a murit după ce a căzut de la fereastra hotelului unde era cazat. Băiatul se afla împreună cu un grup de 30 de elevi din mai multe localități din Dâmbovița într-o excursie, însoțiți de doi profesori, și plănuiau să viziteze Târgul de Crăciun de la Viena. Excursia i-a costat pe părinți 300 de euro.

Tragedia s-a întâmplat într-un orășel apropiat de Viena, în Austria, după ce băiatul de 12 ani a escaladat la ora 5 dimineața ferestra hotelului unde era cazat.

El a păşit pe o terasă cu rol decorativ şi fără balustradă și s-a prăbuşit aproape 15 metri în gol, direct pe asfalt.

Poliţiştii exclud varianta unei sinucideri şi iau în calcul o provocare riscantă între adolescenţi.

„Un oaspete de la hotel a încercat să-l resusciteze. Imediat au ajuns medicii de pe ambulanţă şi au continuat manevrele. În ciuda eforturilor, băiatul de 12 ani nu a putut fi salvat”, a declarat Raimund Schwaigerlehner, purtător de cuvânt poliție Austria, potrivit observatornews.ro.

„Suntem în excursie. Copiii, ca şi noi... Suntem în stare de şoc. Încercăm să-i ajutăm să meargă mai departe. Ne gândim la familie”, a declarat profesoara însoțitoare Crina Clipea.

Familia copilului face acuzații grave. „Am aflat vestea de la persoanele din oraş. Au aflat înaintea noastră. Am aflat la ora 11 după-amiaza, ora României. S-a dus cineva la tatăl meu la firmă şi l-a întrebat dacă ştie de cel mic că a căzut de la etaj. Tatăl meu a zis că glumeşte. Tatăl meu a ajuns la două noaptea acolo, încă nu are un răspuns cert. A fost un copil foarte bucuros, care iubea viaţa, nu există aşa ceva. A crescut într-un mediu frumos. Un copil exemplu. A fost nesupravegheat. Un copil de 12 ani, la etajul patru, cu alţi copii de vârsta lui, nesupravegheaţi în cameră. Mai mult de atât ce pot să zic”, a spus sora victimei.

Pe reţelele sociale, prietenii băiatului au postat imagini emoţionante după tragedie. Vorbiseră cu toţii înainte de excursie şi stabiliseră să se revadă de cum se întorcea el.