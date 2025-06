Povestea din spatele celei mai faimoase priviri din istoria Hollywoodului. „Jayne știa exact ce face”

Una dintre cele mai strălucitoare și controversate imagini din lumea spectacolului, cu Sophia Loren și Jayne Mansfield, ascunde mai multe decât pare la prima vedere.

În seara dineului „Welcome to Hollywood” organizat de Sophia Loren în aprilie 1957, Jayne Mansfield a intrat în restaurantul exclusivist Romanoff's din Beverly Hills cu un plan. Petrecerea elegantă organizată de Paramount Studios era plină de unele dintre cele mai mari vedete de la Hollywood ale epocii, de la Barbara Stanwyck și Montgomery Clift la Gary Cooper și Shelley Winters. Dar o fotografie spontană cu Mansfield și Loren avea să păstreze acea seară pentru totdeauna în istoria Hollywoodului, scrie BBC.

Potrivit Eve Golden, autoarea cărții Jayne Mansfield: The Girl Couldn't Help It, Mansfield voia să se asigure că toate privirile erau îndreptate spre ea. Semnând un contract pe șapte ani cu Warner Bros, în februarie 1955, fosta Playmate Playboy, blondă, în vârstă de 24 de ani, era considerată o rivală a lui Marilyn Monroe, care „crea probleme” pentru 20th Century Fox, povestește Golden pentru BBC.

Lansate la doar opt luni distanță una de cealaltă, filmele de mare succes The Girl Can't Help It (1956) și Will Success Spoil Rock Hunter? (1957) au consacrat-o rapid pe Mansfield ca vedetă.

Ea s-a îndreptat cu pași lenți și s-a așezat chiar lângă Sophia Loren... Jayne știa exact ce face.

Sophia Loren avea doar 22 de ani când a ajuns la Hollywood. Născută și crescută în Italia sub regimul fascist al lui Mussolini, mama lui Loren avea „propriile ambiții teatrale”, spune Mary Ann McDonald Carolan, autoarea cărții The Transatlantic Gaze: Italian Cinema, American Film. Loren a participat la concursuri de frumusețe în adolescență, unde l-a cunoscut pe viitorul ei soț, producătorul de film Carlo Ponti, înainte de a se înscrie la școala națională de film din Italia. Ponti a produs multe dintre primele ei filme. După al Doilea Război Mondial, Italia a fost inundată de producții hollywoodiene, studiourile profitând de costurile de producție mai mici din această țară. „La acea vreme, între Italia și America existau schimburi artistice, economice, comerciale și cinematografice extraordinare”, spune Carolan pentru BBC.

După succesul filmelor Aida din 1953 și The Gold of Naples din 1954, care au fost proiectate la Festivalul de Film de la Cannes din acel an, Paramount a semnat un contract cu Loren, mizând pe faptul că ea ar putea urma pașii colegelor sale europene Leslie Caron, Ingrid Bergman și Marlene Dietrich.

În aprilie 1957, Loren era gata să-și facă debutul în elita Hollywoodului la Romanoff's, unde Mansfield a fost ultima invitată care a intrat. Ea a intrat acoperită cu o „haină mare de blană”, spune Golden. Când a dat-o jos, purta o rochie din satin decoltată extrem de mult, fără spate, despre care știa că va atrage atenția tuturor celor din încăpere, în special a fotografilor. „S-a plimbat și s-a așezat chiar lângă Sophia Loren”, spune Golden. „A fost cu siguranță planificat. Jane știa exact ce face.” Fotografii Delmar Watson și Joe Shere le-au fotografiat pe Loren și Mansfield una lângă cealaltă. Dar, în timp ce Mansfield privea direct în obiectiv, Loren a fost surprinsă aruncând cea mai faimoasă privire laterală din istoria Hollywoodului, fixându-și privirea pe decolteul colegei sale de masă.

Șaizeci și opt de ani mai târziu, aceasta rămâne una dintre cele mai iconice fotografii din istoria Hollywoodului. Heidi Klum, Anna Nicole Smith, Sydney Sweeney și Maude Apatow, Sophia Vergara și Julie Bowen au replicat-o toate. Fotografia a rezistat în timp deoarece le prezintă pe Loren și Mansfield ca fiind opuse, imaginea simbolizând eleganța împotriva grandilocvenței. Europa împotriva Americii. Brunetele împotriva blondelor. „Este aproape ca și cum s-ar fi îmbrăcat intenționat pentru a crea un contrast”, spune Carolan.

Moștenirea îndelungată a fotografiei

Există însă implicații tulburătoare legate de prevalența prelungită a imaginii. Ea evidențiază tendința mass-media de a exagera rivalitatea feminină, promovând stereotipul dăunător că femeile sunt întotdeauna în competiție. În realitate, aceasta a fost singura dată când s-au întâlnit, iar Loren era probabil îngrijorată că Mansfield era pe cale să aibă o problemă cu garderoba în fața presei. Într-un interviu acordat în 2014 revistei Entertainment Weekly, Loren își amintea: „Uitați-vă la fotografie. Unde sunt ochii mei? Mă uit fix la sfârcurile ei, pentru că mi-e teamă că sunt pe cale să-mi cadă în farfurie. În fața mea se vede frica. Sunt atât de speriată că totul din rochia ei va exploda – bum! – și se va vărsa peste masă.”

În noul său documentar, My Mom Jayne, fiica lui Mansfield, Mariska Hargitay, care avea trei ani când mama ei a murit, explorează cariera actriței în încercarea de a o descoperi pe mama pe care abia a cunoscut-o. Într-un interviu acordat revistei Vanity Fair, Hargitay recunoaște că în tinerețe a avut probleme cu fotografia. „A fost greu. Să văd o altă femeie privindu-vă mama în felul acela era chinuitor pentru mine, ca fetiță.” Crescând, ea a dezvoltat un stil modest, opus imaginii publice glamour a lui Mansfield. În documentar, Hargitay recunoaște că a decis să devină un alt fel de actriță, cu o imagine diferită de cea a mamei sale, ale cărei dificultăți profesionale dorea să le evite. Acum, la 61 de ani, actrița din Law & Order: Special Victims Unit revendică povestea lui Mansfield în documentar – la urma urmei, aceasta era o femeie care știa să cânte la vioară și la pian, vorbea trei limbi și pe care revista Life o numea „cea mai inteligentă blondă proastă de pe Broadway”.

Acest moment a fost singura ocazie în care carierele celor două femei s-au intersectat, deoarece, în timp ce steaua lui Loren era în ascensiune, cea a lui Mansfield era pe cale să apună. În 1960, Loren a câștigat Oscarul pentru cea mai bună actriță pentru rolul din filmul „Două femei”, devenind astfel prima actriță care a câștigat un premiu Oscar pentru un rol într-un film străin. Între timp, cascadoria lui Mansfield la petrecerea lui Loren a fost întâmpinată cu asprime de către 20th Century Fox. „Atunci și-au dat seama că au semnat cu o persoană imprevizibilă”, spune Golden. „Cred că acesta este momentul în care Fox a încetat cu adevărat să mai fie interesată de promovarea carierei ei.”

În 1962, la scurt timp după moartea lui Monroe, Mansfield a fost concediată de Fox, după trei ani de performanțe slabe la box-office. Brusc, spune Golden, cu „o casă uriașă de plătit și trei copii”, Mansfield a început să deschidă supermarketuri și benzinării pentru a-și „întreține familia”. Golden crede că ambițiile profesionale ale lui Mansfield au fost zădărnicite pentru că, deși „știa unde voia să ajungă, nu avea nici cea mai vagă idee cum să ajungă acolo. Avea nevoie de un manager puternic și inteligent”.

Între timp, Loren a putut apela la producătorul câștigător al premiului Oscar, Ponti, pentru sfaturi. „Ea are o cunoaștere incredibilă din interiorul industriei cinematografice”, spune Carolan. „Avea un bun simț al comportamentului în circul mediatic. Nu putea fi manipulată de presă sau de manageri”. Loren a fost atât de abilă în gestionarea carierei sale cinematografice, încât a reușit să combine filmele hollywoodiene cu cele italiene, rămânând populară timp de aproape 70 de ani.

Nu numai că faima lui Mansfield s-a stins, dar viața ei s-a sfârșit tragic. Când a murit într-un accident de mașină pe 29 iunie 1967, la vârsta de 34 de ani, se îndrepta de la o apariție nocturnă la un club din Mississippi către un interviu radiofonic la prânz în New Orleans. Dar călătoria nu era neobișnuită pentru cineva care insistase să aprecieze fiecare picătură din faima sa de când devenise vedetă. „Îi plăcea să fie în centrul atenției. Își iubea fanii. A devenit personajul pe care îl interpreta pe ecran”, spune Golden. „Ai putea să o numești prima vedetă de reality show, pentru că își trăia viața în public. Indiferent ce făcea, era însoțită de fotografi și reporteri.”

Carolan recunoaște că Mansfield a contribuit la „pregătirea terenului pentru actrițe precum Sophia Loren, Brigitte Bardot și Claudia Cardinale”, deoarece a spart barierele într-o industrie dominată de bărbați, mândrindu-se cu frumusețea și sexualitatea ei. Și, deși drumurile lor s-au intersectat doar fugitiv, Loren a declarat pentru Entertainment Weekly că încă i se cere în mod repetat să semneze celebra fotografie. Ea refuză însă întotdeauna. „Nu vreau să am nimic de-a face cu asta. Și, de asemenea, din respect pentru Jayne Mansfield, pentru că ea nu mai este printre noi.”