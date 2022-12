Bătaie de joc pe bani publici. Refacerea unei străzi din Constanța, întârziată trei ani. „Nu lucrează nimeni, nu știu de ce!”

În vara anului 2021, Primăria Constanța anunța că începe lucrările la proiectul de reabilitare a străzii Ștefan cel Mare, o stradă din inima orașului ce trebuia să devină pietonală. Doar că lucrurile nu au mers conform contractului.

În aprilie 2022, proiectul, în valoare de 90 de milioane de lei (bani europeni) trebuia finalizat. Doar că, pe strada devenită șantier nu lucrează nimeni. Excavatorul galben lăsat în mijlocul noroiului este un simbol al nepăsării, dar și al neputinței administrației locale.

Mai întâi, antreprenorul a amânat finalizarea lucrărilor pentru data de 30 iunie 2023 și a dat vina pe compania de apă RAJA care trebuia să termine de înlocuit țevile de pe acea stradă înainte ca acolo să se pună pavaj. RAJA a finalizat intervențiile de multă vreme, dar pe stradă nu au continuat lucrările de reabilitare.

Acum, un nou panou informează constănțenii că termenul de finalizare al proiectului a fost stabilit pentru august 2025. Așadar, reabilitarea străzii Ștefan cel Mare s-a lungit de la un an la patru ani, timp în care oamenii din zonă sunt exasperați, agenții comerciali și-au pus lacătul pe afaceri, iar primăria ridică neputincioasă din umeri.

Proiectul urbanistic de reabilitare pietonală prevede amenajarea de fântâni arteziene şi mobilier inteligent, iluminat public modernizat, urmărindu-se creșterea cotei modale a deplasărilor pietonale și cu bicicleta, prin transformarea segmentului străzii Ștefan cel Mare într-o esplanadă pietonală modernă (trotuare și zone shared-space).

Primăria Constanța, la cheremul antreprenorului

Deși panoul instalat de antreprenor indică luna august 2025 ca termen de finalizare al lucrărilor, reprezentanții Primăriei Constanța spun că ei nu au fost informați despre această prelungire a termenului. De altfel, municipalitatea anunță că lucrările trebuie finalizate până în toamna lui 2023, în caz contrar se pierde finanțarea europeană și orașul e bun de plată.

„Termenul de finalizare pe strada Ștefan cel Mare este sigur iunie 2023, nu poate fi în 2025. Dacă nu terminăm toate proiectele până în noiembrie 2023, pierdem banii. Îi dăm de la noi, de la bugetul local”, a explicat Felicia Ovanesian, city managerul orașului.

Ea arată că antreprenorul proiectului nu lucrează, dar nu știe de ce pentru că primăria are o problemă de comunicare cu acesta.

„În urmă cu șase luni, fiind nemulțumită de modul în care lucrările se derulează, am convocat întâlniri săptămânale cu antreprenorii. În ultimele două luni, de la antreprenorul care lucrează pe Ștefan cel Mare aud aceeași poveste: de luni facem asta, de luni facem aia. Nu lucrează nimeni, nu am absolut nicio actualizare la grafic, nu știu de ce nu lucrează nimeni pe Ștefan cel Mare, nu știu”, spune Ovanesian.



Felicia Ovanesian exclude și varianta ca Primăria Constanța, care are toate motivele, să rezilieze contractul cu antreprenorul. În acest caz, administrația locală ar trebui să facă o expertiză a situației actuale, apoi să treacă la achiziționarea de noi lucrări. Or, aceste proceduri ar dura cel puțin un an și Constanța ar pierde finanțarea europeană. Așa că, singura soluție a primăriei este să spere că antreprenorul actual va face o minune și va termina lucrările până în toamna anului viitor.

„Adevărul” a solicitat un punct de vedere și de la antreprenorul lucrărilor – Meva Concept – dar până la ora aceasta nu a primit niciun răspuns.