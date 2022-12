Cele mai frumoase târguri de Crăciun din România. Cum arată, ce oferă, la ce prețuri FOTO

Dacă în unele orașe autoritățile au reușit să „rupă gura târgului”, ca la Craiova și Sibiu, în altele au dezamăgit organizând aceleași târguri de Crăciun banale și lipsite de surprize, ca la Constanța. Prețurile au oscilat și ele între accesibile și piperate.

Craiova a cheltuit doar 200.000 de lei pentru un târg superb

Inaugurat încă din 11 noiembrie Târgul de Crăciun din CRAIOVA a fost arhiplin încă de la deschidere, fiind vizitat nu doar de localnici, ci și de oameni din alte zone ale țării, care l-au catalogat ca fiind printre cele mai frumoase din Europa.

Întins pe o suprafață de peste un kilometru pătrat, oferă la tot pasul tarabe pline cu delicatese: mâncare tradițională, burgeri făcuți de cei mai iscusiți bucătari sau vestitul kurtos preparat după rețeta originală.

Prețurile sunt pentru toate buzunarele, spun organizatorii. Astfel, paharul de vin fiert costă 10 lei, kurtos-ul mic 10 lei, cel mare 15 lei, iar prețul pentru cozonacul preparat după rețeta românească variază între 20 de lei și 40 de lei.

„Eu am venit cu soția de la Sibiu. Am văzut la televizor imagini și am rămas impresionați. Pe viu, ca să zic așa, este mult mai frumos. Chiar dacă este aglomerat, nu ai cum să nu te bucuri de tot ceea ce este aici", a mărturisit Mihai Dăncescu.

Conform reprezentanților Primăriei Craiova, inaugurarea Târgului a fost făcută mai devreme decât anul trecut pentru a se putea înscrie în competiția de „cel mai frumos târg de Crăciun din Europa", organizată de renumitul site European Best Destination.

Anul trecut Craiova s-a situat pe locul 6 în topul celor mai frumoase târguri, înaintea unor oraşe precum Bruxelles, Praga, Moscova sau Manchester.

→ Imaginea 1/10: targ craiova jpg

„Pe noi nu ne costă niciun leu instalațiile, pentru că avem un contract cadru cu operatorul de iluminat public. Obligația acestei firme este să ne asigure iluminatul de sărbători", spune primarul Lia Olguța Vasilescu.

Târgul de Crăciun din Craiova se desfășoară în cinci piețe din oraș și va rămâne deschis până pe 8 ianuarie 2023. (Ana Popescu)

Sibiul face, ca-n fiecare an, senzație

Deschis tot în 11 noiembrie, și Târgul de Crăciun de la SIBIU face senzație, la fel ca în ultimii 15 ani, și va rămâne astfel până pe 2 ianuarie 2023.

Conform Big 7 Travel – portal de turism global citat de Forbes, și în acest an Târgul de Crăciun de la Sibiu se află printre primele 10 cele mai frumoase evenimente de acest gen din lume, fiind catalogat drept „cel mai magic târg de Crăciun din România”.

Printre noutățile acestui an se numără proiecțiile luminoase care împodobesc fiecare clădire din Piața Mare, tunelul luminos prin care se intră în atmosfera de sărbătoare și platforma panoramică de pe care se poate admira târgul în toată splendoarea lui.

Toate atrag vizitatorii în lumea de basm creată de decorațiuni și miresmele de brad, portocale, vin fiert și scorțișoară, turtă dulce și castane prăjite.

Pe lângă nelipsitul trenuleț turistic, carusel, roata panoramică înaltă de 22 de metri, construită special pentru Târgul de la Sibiu, locurile speciale pentru a imortaliza momentele frumoase, Atelierul lui Moș Crăciun, patinoarul în aer liber de 600 mp cu o capacitate de 300 de persoane, sau parcul de distracții pentru copii, un brad înalt de 24 de metri împodobit cu 5.000 de globuri și instalații încântă privirea alături de ghirlandele luminoase și colindătorii care cântă live.

→ Imaginea 1/19: Târgul de Crăciun de la Sibiu 2022 Foto Arhiva evenimentului jpg

La capitolul suveniruri, Sibiul face senzație cu globurile sale sau cănile personalizate cu tot felul de personaje în relief. Ediția din acest an a reușit să adune în premieră peste 120 de expozanți din toată țara, fiind cea mai mare de până acum. (Daciana Mitrache)

Timișoara: târg superb, dar prețuri piperate

Atracția principală la Târgul de Crăciun de la TIMIȘOARA este roata panoramică, adusă de la Cluj. Anul acesta este primul în care autoritățile timișorene colaborează cu Asociația „Events for Tourism, din Sibiu, organizator al apreciatului Târg de Crăciun din acel oraș.

Spre deosebire de alți ani, târgul a fost amenajat doar în Piața Victoriei, unde au fost amplasate 75 de căsuțe din lemn, diferite de cele din anii trecuți și unde 27 comercianți vând produse nealimentare, iar 42 produse alimentare.

O tură de câteva minute cu roata panoramică este 25 de lei pentru adulți și 20 de lei pentru copii. Patinoarul, care în primii ani a fost în Piața Libertății, iar în 2021 a ajuns în fața Operei, acum a fost mutat în parcarea de la Modex, vizavi de Castelul Huniazilor.

O oră de patinaj costă 30 de lei. Târgurile de Crăciun nu au oferit niciodată produse foarte ieftine, însă prețurile din acest an au fost de-a dreptul „piperate”. Scumpirile la energie, combustibili și gaz i-au făcut și comerciați să ceară mult mai mulți bani. Târgul de Crăciun din centrul Timișoarei va fi deschis până în 2 ianuarie 2023. (Ștefan Both)

Iași: roată panoramică de 30 de metri înălțime

Roata panoramică este și atracția Târgului de Crăciun de la IAȘI, care vine la pachet cu un parc de distracții. În total, Iașiul cheltuie aproape 1 milion de lei pentru sărbătorile de iarnă: roată panoramică și carusel pe pietonalul Ștefan cel Mare, 800 de brazi în ghivece și iluminat festiv.

„Roata este mult aşteptată de copii. Este sigură, a mai funcţionat şi în anii trecuţi“, declară Vasile Tiron, şef al Direcţiei Relaţii Publice din cadrul Primăriei Iaşi.

Roata are o înălţime de circa 30 de metri şi o capacitate de 20 de gondole a câte patru locuri fiecare, iar o sesiune în aer durează aproximativ 15 minute. În acest an, în Iaşi, pentru târgurile de Crăciun au fost amenajate 59 de căsuţe.

Pe pietonalul Ştefan cel Mare au fost montate şi ornate 30 dintre acestea, pentru comercianţii de produse de sezon. Prețurile sunt accesibile, iar târgul se bucură deja de un număr mare de participanți.

Brașov: Piața Sfatului, cucerită de magia Crăciunului

Nu mai puțin de 60 de căsuțe sunt amplasate în Piața Sfatului, din BRAȘOV, iar localnicii și turiștii pot cumpăra de la acestea toate produsele specific sărbătorilor de iarnă.

Cei care vor să se bucure de produsele specifice Crăciunului pot avea un pahar de vin fiert pentru 10 sau 15 lei. Prețurile cafelei încep de la 5 lei, ceaiul 8 lei, ciocolata caldă 9 lei, iar țuica fiartă de la 15 lei. Celebru în zonă, un kurtos kalacs costă 20 de lei, iar turta dulce, în funcție de dimensiuni, este între 8 lei și 25 de lei.

Un comerciant oferă jumări cu ceapă roșie pentru 12 lei suta de grame. Pâine cu untură la 5 lei, la fel cu pâinea cu pastă de jumări sau cu zacuscă, cârnat de casă în pâine la 20 de lei, coaste și cârnați la ceaun pentru 25 de lei porția, sarmale cu mămăligă la 25 de lei, iahnie de fasole cu 8 lei, papanași cu dulceață și smântână cu 20 de lei și plăcintă cu mere cu 8 lei.

Tot aici, dar pentru acasă, un borcan cu cârnați sau coaste în untură, de 350 de grame, costă 45 de lei. Există și două oferte speciale: ciocolată cu jumări, cu 15 lei pentru 95 de grame și două tipuri de cutii cadou cu bunătățuri, cu 200 de lei sau 300 de lei, în funcție de conținut. (Ioan Buciumar)

Cluj-Napoca: prețurile mari stârnesc ironii în spațiul virtual

Târgul de Crăciun din CLUJ-NAPOCA de anul acesta a devenit cunoscut în toată țara, la fel ca piața imobiliară a orașului, din cauza prețurilor exagerat de mari. Totul a pornit de la un bucureștean care s-a mirat pe Facebook. „Ce voiam să vă întreb: așa venituri mari aveți la Cluj încât vă permiteți langoș la 20 de lei? Întreb, fiindcă prețul pre-inflație era 3 lei, în inflație 5 lei, dar până la 20 de lei este o cale foarte, foarte lungă”, a scris acesta.

Postarea a devenit rapid virală. Au apărut și glume: „Îi prăjit în uleiuri esențiale”, „Poate nu ai observat că este un model de langoș cu USB, tipic pentru SillyConVăleu”.

Întrebați de reporterul „Adevărul” de ce costă atât de mult langoșul, vânzătorii au dat vina pe chiriile care „sunt dezastru”. Cel mai costisitor este pentru părinții care-și aduc copilașii la târg: 15 lei caruselul, 30 de lei trei învârtiri pe roată, 10 lei o turtă dulce, 10 lei o ciocoladă caldă, un kurtos 25 de lei, 100 de grame de ciocolată de casă cu zahăr - 16 lei respectiv 22 dacă e fără zahăr, 20 de lei cinci minciunele.

Nici pentru părinți situația nu este mai „roz”: între 12 și 15 lei costă un vin fiert, un ceai sau o cafea ajung la circa 9 lei, un hot dog secuiesc 32 de lei, 15 lei 200 de grame de sarmale sau 200 de grame de cartofi prăjiți, o pizza de 450 de grame costă 38 de lei, 20 de lei un gulaș de vită sau o ciorbă de burtă.

Cei care vor să facă economie își iau de la căsuța pe care scrie „Mațu împlinit” slănină, tobă, jumări, kaizer și are cărnuri la vrac și le mâncăncă acasă. În târg se mai găsesc tot felul de produse artizanale sau mai puțin artizanale, de la decorațiuni de brad, șosete de iarnă, articole din piele, tot felul de chinezării colorate și chiar un stand cu ii. Prețurile sunt, în general mari, dar târgoveții nu duc lipsă de clienți. (Remus Florescu)

Oradea: mii de ghirlande, figurine uriașe și trăsura regală

Piaţa Unirii şi Piaţa Ferdinand din ORADEA găzduiesc, până în 28 decembrie, Târgul de Crăciun, care a adus la Oradea, cel puţin în weekend-ul trecut, vizitatori din toată ţara.

Trăsura regală, cu care, pentru 20 lei, doritorii se pot plimba în tot centrul oraşului, sau trenuleţul electric, preferat de cei mici, patinoarul mult prea mic pentru numărul uriaş de copii şi adolescenţi care s-au înghesuit să-şi încerce patinele încă din prima zi, sunt doar câteva dintre atracţii. În centrul oraşului, la doar câţiva metri de bradul înalt de 15 metri, împodobit cu mii de luminiţe, se află şi roata multicoloră de 30 de metri, căutată în special pentru fotografii instagramabile, parc de distracţii, cu caruseluri pentru cei mici şi cei mari, căsuţa lui Moş Crăciun unde “Moşul” îi aşteaptă pe copii nu doar ca să le asculte doleanţele, ci şi cu multe activităţi.

Vizitatorii au la dispoziție căsuţe cu suveniruri lucrate manual, dulciuri, brânză, cârnați, vin fiert şi plăcinte. Un pahar de vin fiert costă 10 lei, unul de ciocolată caldă 13 lei, iar un burger cu carne de vită costă 35 de lei.

În premieră, în Piaţa Unirii au fost amplasate şi food truck-urile producătorilor locali din judeţ, unde pot fi achiziționate bere artizanală, sirop de cătină cu miere, dar și murături sau produse din carne de porc precum slănină, cârnaţi ori tobă.

O sticlă cu sirop de cătină bio costă 45 de lei, iar un kilogram de tobă ţărănească este 55 de lei. Dulciurile au preţuri „piperate”. Salamul de biscuiţi se vinde cu 7 lei/ 100 de grame, o felie de tartă cu dovleac costă 8 lei, la fel ca un baton de ciocolată de casă cu fistic.

Târgul de acest an are nu doar mii de ghirlande care au îmbrăcat centrul ca într-o pânză de păianjen, ci şi figurine uriaşe care au împânzit întregul centru, spre deliciul copiilor: spărgătorii de nuci, reni, oameni de zăpadă, inclusiv pe schiuri, moşuleţi şi cadouri. (Laura Gal)

Buzău: magia Crăciunului, în Parcul Crâng

Parcul Crâng din BUZĂU este centrul distracției în județ, până pe 7 ianuarie 2023. Aici sunt deschise atât Orășelul Copiilor, cât și Târgul de Crăciun, pentru prima oară amenajate în același perimetru.

Târgul era organizat pe platoul din centrul orașului, care a intrat în reabilitare. În Parcul Crâng, distracția vine din toate colțurile. Mai multe carusele au fost montate în zona Obeliscului, spre bucuria copiilor.

De la intrarea în parc și până în zona din mijloc, peste 30 de căsuțe îi așteaptă pe vizitatori cu bunătăți culinare de sezon, dar și cu produse industriale specifice sărbătorilor de iarnă. Cât privește prețurile din târg, părerile clienților sunt împărțite.

Cel mai ieftin cozonac secuiesc costă 20 de lei, o clătită cu dulceață sau ciocolată, 15 lei, iar un pahar cu vin fiert se găsește la cinci lei. Printre cele mai căutate suveniruri sunt magneții pentru frigider, care costă zece lei. Standurile cu artizanat și îmbrăcăminte de iarnă sunt și ele prezente, însă prețurile sperie pe mulți. Cea mai ieftină căciulă de blană costă 300 de lei. Târgul de Crăciun și Orășelul Copiilor din Parcul Crâng sunt organizate de Primăria Buzău. (Iulian Bunilă)

Constanța: Târg de Crăciun mic și banal

Târgul de Crăciun de la CONSTANȚA este mic și lipsit de surprize. Municipalitatea a ales să-l organizeze în parcul din fața Teatrului de Operă și Balet Oleg Danovski.

Pe două alei sunt înșirate mai multe căsuțe în care se comercializează produse alimentare, dulciuri, dar și jucării made în China. Nu lipsesc câteva food-trackuri de la care își poți cumpăra hamburgeri, cheeseburgeri, sarmale sau pastramă de oaie etc.

Catalogat de mulți constănțeni drept „dezamăgitor”, Târgul de Crăciun este lipsit de orice fel de surprize când vine vorba de cei mici. Bucuria lor constă în caruselul instalat acolo (10 lei/2 minute), alături de un trenuleț al cărui traseu este de întins pe câțiva metri pătrați, astfel încât „călătoria” cu acesta începe și se termină pe aceeași alee a parcului.

În rest, târgul pune accentul pe partea alimentară. Cea mai ieftină băutură este apa plată, o sticlă de 0,5 litri costând 8 lei, în timp ce un pahar de vin fiert costă 12 lei. Un clasic burger costă 32 de lei, un cheeseburger - 35 de lei, iar o porție de cartofi prăjiți 10 lei.

Pentru iubitorii mâncărurilor tradiționale, oferta târgului vine cu sarmale cu mămăligă - 22 de lei/porția, pastramă de oaie 15 lei/100 de grame, pomana porcului 10 lei/100 de grame. La „Căsuța cu scovergi”, printre puținele locuri unde poți vedea cozi, o „scoveargă” cu brânză și smântână costă 20 de lei, una cu dulceață costă 18 lei, iar cea simplă costă 15 lei.

Înainte de inaugurare (30 noiembrie), Primăria Constanța promitea că orașul va avea „cel mai spectaculos parc festiv organizat, vreodată, în orașul de la malul mării”, însă după primele zile de funcționare, Târgul de Crăciun este catalogat de constănțeni drept mic, înghesuit, urât, o glumă, o dezamăgire. (Călin Gavrilaș)

→ Imaginea 1/25: Târgul de Crăciun de la Sibiu 2022 Foto Arhiva evenimentului jpg

Pitești: „experiența Sibiu”, pentru a ridica standardele

În acest an, pentru prima oară, Târgul de Crăciun de la Pitești este realizat cu sprijinul organizatorilor Târgului de Crăciun de la Sibiu. Sute de copii s-au înscris la Atelierul lui Moș Crăciun, care este gratuit zilnic. În centrul orașului a fost amplasată și o mare cutie din plastic, unde copiii pot lăsa scrisori lui Moș Crăciun.

La Târg sunt 44 de căsuțe din lemn, dublu față de anul trecut. Printre cei care au standuri este și Raluca Țîrcomnicu, o tânără premiată la concursuri internaționale de deserturi și care face dulciuri și după rețete din Marea Britanie și America. (Denis Grigorescu)

Târguri de Crăciun au loc în majoritatea orașelor mari din România, însă bugetele alocate, dar mai ales organizarea, diferă imens de la o urbe la alta. În perioada următoare vă vom ține la curent cu situația din țară, atât în ceea ce privește târgurile deja prezentate (care sunt într-o dinamică, fără îndoială), cât și în privința târgurilor în care urmează să ajungă reporterii „Adevărul”.