„Afront adus Bisericii“. Avocatul lui Teodosie începe atacul asupra călugărului-amant din scandalul sexual BOR

Adrian Cuculis, avocatul arhiepiscopului Tomisului, cere identificarea persoanei care face „afirmații denigratoare asupra Arhiepiscopiei Tomisului și asupra lui IPS Teodosie“ și amenință cu judecata.

Cristi Călin (31 de ani), absolvent al Seminarului Teologic din Iași, student exmatriculat de la Facultatea de Teologie din Alba Iulia, absolvent al Academiei de Teologie Ortodoxă din Republica Moldova, a făcut mai multe acuzații cu privire la mai multe fețe bisericești.

Marți, 4 octombrie, Cristi Călin i-a transmis o scrisoare Patriarhului Daniel în care susține că timp de 10 ani a descoperit zeci de persoane sfințite (diaconi, preoți, episcopi) care ar avea relații homosexuale.

„În toamna acestui an, l-am cunoscut pe deputatul PSD de Argeș Bălășoiu Aurel și pe teologul I. C. I. aceștia fiind homosexuali și bisexuali și, având în vedere calitățile lor și funcția deputatului, am profitat de ocazie și m-am introdus în cercurile lor de prieteni astfel obținând de la ei poze, video, mesaje text și audio în care îi prezintă într-o postură intimă și sexuală pe următorii: ÎPS Teodosie - Arhiepiscopul Tomisului, ÎPS Varsanufie - Arhiepiscopul Râmnicului, ÎPS Calinic - Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului și PS Visarion - Episcopul Tulcii”, scrie Cristi Călin.

De altfel, în ultimele zile, acesta a fost prezent la mai multe televiziuni în care și-a susținut punctul de vedere, fără însă să aducă și imagini concrete.

Avocat: „Informații cu caracter vădit mincinos“

Avocatul lui Teodosie a luat atitudine cu privire la acuzațiile foarte grave aduse.

„În urma apariției în spațiul public a unor informații care fac trimitere către IPS Teodosie, facem precizarea că urmează ca în zilele ce succed, persoana ce se prezintă în spațiul public a fi „deținătoare de imagini“ și „probe“ cu privire la persoana IPS Teodosie să fie identificată prin interogarea și atașarea la dosarul civil ce-l vom deschide, a dosarului penal instrumentat de către Parchetul General, urmând a fi trasă la răspundere civilă pentru propagarea de informații cu caracter vădit mincinos, dar și dacă va fi cazul, sesizarea parchetului cu privire la fapta de denunțare calomnioasă“, transmite avocatul Cuculis.

Apărătorul mai anunță că în demersul judiciar vor fi angrenați Arhiepiscopia Tomisului și IPS Teodosie, pentru „combaterea afirmațiilor mincinoase și voit denigratoare“ asupra Arhiepiscopiei Tomisului, dar și asupra IPS Teodosie.

Acesta califică afirmațiile făcute de către denunțătorul de la Parchetul General ca având „o direcție țintită în scopul discreditării sale personale (IPS Teodosie) și un afront adus Bisericii“.

Scandalul a apărut avându-l ca personaj principal pe deputatul (ex) PSD Aurel Bălășoiu de Argeș, care a apărut în fotografii alături de un tânăr, în ipostaze compromițătoare. Ulterior, mai multe fețe bisericești au fost acuzate că au relații nepotrivite cu persoane de același sex.