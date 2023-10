A murit Ileana Ploscaru, „Doamna teatrului constănțean“. Marele regret al artistei VIDEO

Ileana Ploscaru doamna teatrului constănţean, a murit la vârsta de 92 de ani. Artista care s-a născut la Cluj a iubit orașul de la malul mării, pe scena unde a urcat vreme de 60 de ani.

Scena a fost marea dragoste a Ilenei Ploscaru. S-a născut la Cluj, dar sufletul i-a rămas la Constanţa, acolo unde a jucat din anii ’60. Palmaresul său este bogat, cuprinzând mari roluri precum Ofelia şi scorpia îmblânzită ale lui Shakespeare, Elisa lui Bernard Shaw, Hecuba lui Euripide, Aurelie, nebuna din Chaillot a lui Giraudoux, şapte roluri diferite din piesa „Un bărbat şi mai multe femei“.

Pentru toate acestea, marea artistă a fost distinsă cu premii şi din partea publicului cu aplauze.

Ultima recunoaştere a venit din partea UNITER în anul 2022. „Nu mă aşteptam, dar mă bucură premiul“, a spus Ileana Ploscaru pentru Adevărul.

„Prima apariţie în public a fost la vârsta de patru ani. O rudă m-a luat cu ea la o serbare de Crăciun care se ţinea pe scena improvizată a unei fabrici de tutun. Atunci, am recitat o poezie care i-a făcut să plângă pe cei din sală: „Afară-i frig şi iarnă grea şi bate vântul tare/ Mitică-i mic şi e orfan şi foc în vatră n-are/ Voi, dragi copii cu suflet bun, ce-aveţi părinţi cu stare/ Gândiţi-vă la cei săraci şi daţi la cei ce n-are“. Nu mai ştiu cine m-a învăţat poezia sau cum am ajuns eu pe scenă, dar ştiu că am fost singurul copil care n-a plâns atunci când a trebuit să spună o poezie“, a povestit ea pentru Adevărul.

Ileana Ploscaru a murit cu regretul de a nu vedea la Constanța un teatru național: „Ce le doresc eu constănţenilor, colegilor mei, este ca oraşul să aibă un Teatru Naţional. Este singura provincie românească care nu are teatru naţional. Ardealul are trei, Moldova are, Muntenia are, Banatul are – Dobrogea nu are. Acest lucru depinde nu numai de directorul teatrului, ci şi de minister, şi de primărie, şi de prefectură. Un teatru naţional este una dintre mândriile oraşului respectiv. Adică Sibiul a putut să lupte şi să-şi facă Teatru Naţional şi Constanţa nu. Când am trecut prin Sibiu şi am văzut clădirea nouă a teatrului m-a impresionat. La Constanţa se construiesc blocuri şi atât“, spunea artista, cu mâhnire.

Biografie

Ileana Ploscaru, 31 ianuarie 1931, Cluj-Napoca

A absolvit Institutul de Teatru din Cluj-Napoca şi a debutat pe scena Teatrului Naţional „Lucian Blaga“ din oraşul natal pe 24 februarie 1951, în spectacolul „Fântâna turmelor“ de Lope Félix de Vega Carpio.

În 1961 s-a transferat, prin concurs, la Teatrul de Stat din Constanţa, debutând la 12 noiembrie 1961, în spectacolul „Zări necuprinse“, scris de Nikolai Virta şi regizat de Constantin Dinischiotu.

În 2017 a primit titlul de Cetăţean de onoare al municipiului Constanţa.

Pe 19 iulie 2021, Senatul UNITER a decis să-i acorde Premiul pentru întreaga activitate, ca o recunoaştere pentru cei 90 de ani de viaţă şi 70 de ani de carieră profesională.