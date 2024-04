O româncă din străinătate își uimește urmăritorii cu ce recuperează de la tomberon. „E mâna a doua pe gratis” VIDEO

Postările Georgianei adună, fiecare, mii și chiar sute de mii de vizualizări. Femeia arată ce lucruri încă bune de folosit găsește la tomberon. Reacțiile sunt și pro, și contra.

De la haine și obiecte de uz casnic lăsate la tomberon și până la legume și fructe pe care comercianții le aruncă la sfârșitul zilei de piață, Georgiana Sîrbu arată în postările sale pe Tik-Tok ce reușește să recupereze și să refolosească.

„Am trecut pe lângă un târg și tocmai închideau și uite ce am găsit: am găsit ciuperci, și eu aseară am cumpărat ciuperci, anghinare, broccoli, o grămadă de căpșuni, pătrunjel - și vă aduceți aminte cât am alergat după oferte - ardei, morcov, roșie, ceapă, alte căpșuni, dovlecei, uite cât pătrunjel. Am găsit varză roșie, o grămadă, o grămadă... Vai, mi-am făcut de lucru singură. Spune-mi și mie cum să las astea, că am luat pe nimic toate astea, doar că ne-am nimerit când închideau târgul?! Să vedeți ce de gem fac eu. Mă duc acum să le spăl, să le fac frumoase. Din gunoi, gunoi de târg. Aleg și eu ce e bun, ce nu e bun... Vă țin la curent cu ce reușesc să fac eu din toate minunile astea”, le spune femeia următorilor săi, într-una dintre postări.

„Acum toată lumea o să spună că în Spania românii mănâncă din gunoaie”, comentează un român.

„Foarte bine ai făcut că le-ai luat! Nu e absolut nicio rușine!”, o încurajează însă altcineva.

„Și eu le-aș fi luat! Dacă le luam de la tarabă, tot așa era. Cred că sunt mulți care le-ar fi luat, dar orgoliul nu-i lasă să recunoască. Nu-i nicio rușine! E ca un premiu”, este un alt mesaj de încurajare.

„Toate cu pesticide”, vine și un mesaj dezaprobator. „Hai, mă, că tu găsești numai bio!”, apare și răspunsul de la un alt comentator.

„Căpșuni tomberoneze”

Alte persoane spun că au văzut cum bătrânii așteaptă sfârșitul zilei de vânzare pentru a recupera legume care altfel ar ajunge la gunoi, așa că nu-i nicio rușine, o încurajează aceștia pe femeie.

Într-un alt video Georgiana arată și ce dulceață pregătește din căpșunile recuperate. „Căpșuni tomberoneze”, comentează cineva. „Tot ce iei din gunoi e infectat, n-aș mânca niciodată”, este un alt comentariu.

Apar, în schimb, și comentarii în care oamenii explică faptul că e vorba despre tomberoane speciale pentru produsele perisabile care expiră, conform termenului de valabilitate stabilit pentru comercializare, dar care încă pot fi consumate. „Nu ați mâncat din gunoi, ci ați salvat fructe care se pot consuma”, vine concluzia.

În alte video-uri românca arată ce haine în stare bună găsește, dar și genți, încălțăminte, covoare, diverse alte obiecte și chiar electrocasnice, lucruri pe care le recuperează și le revinde la prețuri mici.

„Nu e gunoi, e mâna a doua pe gratis!”, comentează românii.

Femeia, care răspunde de obicei comentariilor pe care le observă la postări, spune într-un video și de ce nu „dă de pomană” din lucrurile găsite. Pentru a căuta și a sorta lucrurile consumă benzină, timp, efort și răbdare, le explică Georgiana românilor care îi lasă mesaje.