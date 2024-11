După ce un clujean a postat o filmare cu un câine care aşteaptă în spatele unor tomberoane şi apoi se repede în stradă, în faţa maşinilor, mai mulţi participanţi la trafic l-au descris drept „Pericol în trafic”, afirmând că animalul face acest lucru în fiecare seară.

Un cățel de pe strada Plevnei din Cluj-Napoca a devenit motiv de îngrijorare printre șoferi și locuitorii din zonă, după ce un clujean a postat imagini cu el repezindu-se brusc în stradă, în faţa maşinilor. Şoferul spune că patrupedul, ascuns după câteva tomperoane aflate la marginea străzii, „vânează” în fiecare noapte maşinile care trec, repezindu-se brusc să muște cauciucurile și caroseria, potrivit presei locale.

„Pericol de accidente! Atenție pe strada Plevnei, direcția dinspre Hornbach! Malinois-ul de la vulcanizare este iar pe stradă la vânat de mașini. Filmare 13.11.2024, ora 19:20”, a scris şoferul din Cluj, alături de filmare.

Afirmaţiile lui au fost susţinute şi de alţi participanţi la trafic, unii dintre aceştia afirmând că aninalul este chiar mai periculos decât se vede în imagini şi povestind că au reușit să evite câinele cu dificultate, fiind nevoiţi să frâneze brusc pentru a preveni o tragedie.

„Pe cățelușul ăla de un an îl pândește moartea pe Plevnei. L-am ferit cu camionul de vreo 3 ori”, a spus un clujean.

„Și eu am trecut pe acolo și se aruncă în fața mașinilor, mult mai periculos decât se vede în video, mai ales că e foarte greu de văzut de tomberoane”, a comentat un alt șofer.

Imaginile postate miercuri pe rețelele de socializare au generat reacții vehemente ale celor care le-au văzut, care spun că ar trebui luate măsuri pentru siguranţa traficului în zona respectivă, dar şi pentru siguranţa câinelui.

„Stăpâni iresponsabili, sesizare trebuie făcută la Poliția Animalelor Cluj. Pe viitor le trimit și filmarea, dacă mai trăiește. Îți face față la mașina mică «buf» și caută proprietarul”, a transmis un internaut.

Potrivit unor surse, proprietarul câinelui este patronul unei vulcanizări aflate pe strada Plevnei.

„Cățelul nu are nicio vină. Au mai venit după el la Iulius Mall, când a fugit din curte. Când l-au băgat în mașină cei de la vulcanizare, cățelul a început să tremure și a făcut pipi de frică. I-am contactat în legătură cu această problemă și au recunoscut că primește bătaie pentru că fuge din curte”, a scris un clujean în comentarii.

„Îl cheamă Thor şi scapă pe sub gard de la firma de anvelope. Într-o seară l-am cules şi eu de pe stradă; de la vecini am făcut rost de nr de tel. Când am sunat, omul parcă era deranjat că-l sun să salvăm căţelul lui.. Până la urmă nici nu a venit el, ci a trimis nişte tineri indieni, cqare nici nu ştiau cum să abordeze câinele. Jale! Ar trebui luat câinele de acolo, clar!”, a indicat o altă persoană.