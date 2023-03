Sancțiunea primită de taximetristul din Cluj care a refuzat o clientă pentru că e unguroaică. Patronul: „Este puțin obraznic“

Taximetristul clujean acuzat de o femeie că a refuzat să o transporte pentru că este de etnie maghiară a fost amendat de Primărie cu 500 de lei. Ce spune proprietarul companiei de taximetre.

O clujeancă s-a plâns pe un grup de Facebook de faptul că a fost refuzată și jignită de un taximetrist.

„Azi, 28.02.2023, ora 18.33, taximetristul Nr. CJ 75 LAY, pe care îl vedeți în poză, a refuzat cursa, spunând în p... m....și m-a insultat verbal. A spus că <bozgoroaice nu transportă!>... Altădată să pună afiș pe mașina CJ 75 LAY <transport de naționalitate>!”, a precizat femeia.

Poliția locală l-a identificat pe taximetrist și l-a sancționat cu 500 de lei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003 actualizată, privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere.

„Ca urmare a articolului publicat în data de 01.03.2023 în ”Știri de Cluj”, referitor la refuzul unui taximetrist de a efectua o cursă taxi solicitată în data de 28.02.2023. ora 18.33, precum și în ceea ce privește comportamentul necorespunzător al taximetristului, au fost efectuate verificările care se impun în acest caz.

Astfel, a fost depistat conducătorul autovehiculul taxi în cauză, acesta fiind sancționat contravențional cu amenda de 500 lei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003 actualizată, privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere”, se arată în răspunsul Primăriei Cluj-Napoca, citat de Știri de Cluj.

În situația în care același conducător auto va fi depistat că săvârșește o nouă contravenție în legătură cu activitatea de taximetrie desfășurată, se va propune suspendarea autorizației taxi pentru o perioadă cuprinsă între 1-3 luni, conform art. 27. alin. (1) din Regulamentul de taximetrie, aprobat prin H.C.L. nr. 737/2019, pentru săvârșirea de abateri repetate de la prevederile regulamentului, precizează Poliția Locală Cluj-Napoca.

„Un taximetrist obraznic”

„Adevărul” a luat legătura cu compania Terra Fan Taxi, sub a cărei siglă lucrează taximetristul amendat.

Vasile Inovan, patronul companiei, a explicat că taximetristul este persoană fizică autorizată și beneficiază de serviciile de dispecerizare din partea Terra Fan. „Eu doar telefonic am discutat cu el, ieri, și l-am trimis la Primărie. Vine mâine la firmă pentru a discuta.”, precizează Inovan.

Întrebat dacă știe ce s-a întâmplat, Inovan susține: „Din câte știu eu, este vorba despre o cursă scurtă pe care taximetristul nu a vrut s-o facă, deși acest lucru nu este legal. Din păcate, unii taximetriști îi întreabă pe clienți înainte de a accepta cursa, care este destinația. Probabil, în această discuție văzând că doamna are accent maghiar, a tras concluzia că este de etnie maghiară. Este regretabil ce s-a întâmplat, probabil nu vom mai colabora cu dânsul pentru că ne aduce prejudicii grave de imagine”.

Patronul Terra Fan a mai susținut că a mai avut sesizări în legătură cu taximetristul recalcitrant, dar nu legat de motive ce țin de etnie. „Nu sunt genul care să mă ascund după deget. E un taximetrist un pic obraznic, recalcitrant, am mai avut sesizări legate de faptul că nu a acceptat curse scurte, lucru care nu este legal. Taximetriștii nu pot refuza curse ca fiind prea scurte”, a mai spus Inovan.