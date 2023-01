Taximetristul care a dus gratis o mămică și pe copilul ei la spital, înger păzitor și pentru un băiețel. „M-am gândit că poate fi periculos”

Gestul unui taximetrist care a ajutat o femeie fără bani într-un moment dificil a devenit viral pe rețelele de socializare. Nu a fost prima dată când a făcut astfel de gest nobil.

Deși s-a scris inițial că taximetristul ar fi din Cluj, în realitate el e originar din Bacău și trăiește în Capitală, unde lucrează la o companie de taximetrie.

Iulian Bucur este taximetristul care a decis să ajute o mamă și pe copilul ei și să o transporte la spital, fără niciun ban, scrie Făclia de Cluj. Dintr-o confuzie, ținând cont că știrea a fost preluată de la un ziar online din Cluj, s-a scris că bărbatul ar fi clujean, la fel și femeia. În realitate, taximetristul e originar din Bacău, dar trăiește de mai mulți ani la București, iar întâmplarea, altfel relatată corect, a avut loc pe 15 noiembrie, tot în Capitală.

„Adevărul” a discutat cu bărbatul al cărui gest a impresionat o țară întreagă și s-a viralizat, deși cu întârziere de mai mult de un an.

„Nu sunt clujean, nu sunt nici bucureștean, am copilărit până la 12 ani în Bacău. Ai mei s-au despărțit, așa că eu am revenit la mama mea. Nu am avut probleme financiare, nu m-am lovit de lipsuri, am avut părinți care au ținut la mine și mi-au oferit tot ce puteau de când eram mic”, spune el.

O poveste virală

Iulian și-a amintit ziua în care a ajutat-o pe mama cu copilul rănit să ajungă la spital. Spune că deși nu s-a confruntat cu lipsuri, nu poate rămâne insensibil atunci când alții au probleme și a povestit ce l-a determinat să ia repede decizia să o ajute pe femeie.

„Am stat în primul rând când am văzut acel mesaj că are doar 16 lei. Și m-am gândit cum ajunge femeia asta cu copilul la spital, mai ales că era rănit. Copilul era lovit la cap, lovit cumva deasupra arcadei, în partea stângă, deasupra ochiului. Am înțeles că s-a lovit de ceva în casă când se juca, s-a lovit de un colț de cap sau de ceva birou, nu mai țin minte exact cum mi-a povestit mama lui”, își amintește Iulian.

Ulterior, el a postat fotografia cu conversația pe Facebook, iar ulterior, în urmă cu câteva zile, altcineva a repostat-o pe un grup de Facebook al taximetriștilor.

„Eu am postat pozele cu conversația respectivă pe Facebook, dar asta a fost acum aproape un an și jumătate, în 2021. Acum vreo două zile am văzut știrea cum că a fost un taximetrist din Cluj, dar uite că nu sunt din Cluj”, a spus bărbatul.

A ajutat și alți oameni

Însă Iulian nu a fost la primul astfel de gest. El și-a amintit un alt caz, în care aproape de miezul nopții a dus un copil în satul Glina, lângă București, pentru că acesta nu mai avea niciun mijloc de transport și nu mai avea cum să ajungă acasă.

„Se mai întâmplă astfel de cazuri când ești taximetrist. Mi s-a întâmplat o dată tot așa cu un copil, l-am dus într-un sat în apropiere de București. Era târziu, cred că era 23.30 și nu mai era niciun mijloc de transport către satul Glina, la 3-4 kilometri de București. M-a întrebat pe mine dacă mai e vreun maxi taxi spre Glina, știam că ultimul e pe la ora 22.00. Și l-am întrebat, zic: Cu ce te duci acasă? Chemi pe cineva să te ia? Mi-a zis că se duce pe jos”, povestește el.

La fel ca în cazul femeii cu copilul rănit, a luat imediat decizia să-l ajute, deși era evident că băiatul nu avea cu ce să-i plătească această cursă: „M-am gândit că noaptea poate fi periculos, l-am luat și l-am dus, l-am lăsat acasă, în fața porții. De atunci nu l-am mai revăzut.”

În schimb, pe femeie a revăzut-o nu demult, chiar înainte de Crăciun. A fost însă o pură întâmplare. „Doamna Mariana, că așa o cheamă, era cu copilul și cu soțul său și a făcut comandă la taxi. Așa s-a nimerit, să ne reîntâlnim. A fost foarte recunoscătoare, mi-a mulțumit din nou, am stat puțin de vorbă și am dus-o la destinație, la un mall”, adaugă el.

Iulian spune că lucrează ca taximetrist de aproape 6 ani și este mulțumit în general. Evident, nu s-a îmbogățit, dar nici nu se plânge. Muncește mult și spune că sunt zile în care câștigă bine, dar și zile mai proaste. Asta nu l-a oprit însă să ajute oameni atunci când a avut ocazia.

„Fac taxi de aproape șase ani, cred că de cinci ani și jumătate. E ca la pescuit, când trage, când nu trage. Momentan sunt angajat, nu sunt cu mașina mea. În vară sper să reușesc să îmi iau și eu mașina mea”, mai spune el.