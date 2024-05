Tânăr găsit răstignit de un gard, în prima zi de Paște. „Atac sinistru” în Irlanda de Nord VIDEO

Un tânăr a fost transportat la spital cu răni grave, în urma unui atac ce a avut loc într-o parcare din Bushmills, din districtul Antrim al Irlandei de Nord. El a fost găsit de localnici, la primele ore ale dimineții de duminică, răstignit de un gard.

Bărbatul, în vârstă de 20 de ani, fusese bătut în cuie pe un gard, cu câte un cui trecându-i prin fiecare mână. Incidentul șocant ar fi avut loc la scurt timp după miezul nopții, notează BBC News.

Două autoutilitare, una aparținând bărbatului rănit, au fost găsite în flăcări, în parcarea de lângă parcul Dundarave. Poliția a spus că implicarea paramilitarilor este un punct cheie al anchetei.

Graffiti-urile de pe toaletele publice din apropiere au fost asociate cu atacul și incendierea.

Serviciul de Poliție al Irlandei de Nord (PSNI) a declarat că bărbatul s-a ales cu răni grave, ce i-ar putea lăsa semne, dar nu i-a fost pusă viața în pericol.

„Nu există nicio justificare pentru acest atac sinistru”

Poliția spune că a fost un „atac sinistru”.

„Trăim într-o societate democratică în care nu există nicio justificare pentru acest lucru. Cei responsabili își brutalizează propriile comunități și îi controlează pe alții prin intimidare și violență”, au declarat reprezentanții poliției.

La fața locului au intervenit și echipaje de la Serviciul de Pompieri și Salvare din Irlanda de Nord (NIFRS), iar ambele vehicule au fost avariate considerabil. Bărbatul ar fi fost transportat la spital cu o mașină de pompieri.

Adjunctul șefului de poliție, Bobby Singleton, a declarat pentru BBC News că a fost un „incident cu adevărat șocant, cu un nivel ridicat de violență”.

„Am crezut că acest tip de incidente fac parte doar din trecutul nostru”, a spus el.

El a adăugat că, deși incidentul s-a petrecut într-o zonă rezidențială, există și locuri de închiriat pentru vacanță și că, fiind un weekend de sărbătoare, a fost plin de turiști.

Turiștii, în stare de șoc

Mirosul de epavă arsă îi întâmpină pe turiști când ajung în parcarea deschisă 24/7, aflată lângă o zonă de locuințe la capătul străzii principale a satului. Aproximativ 20 de persoane ce locuiesc în case mobile și furgonete au fost trezite de zgomotul unei bubuituri și luminile albastre, la primele ore.

Vizitatorii străini din Irlanda de Nord au declarat pentru sursa citată că au fost de-a dreptul șocați de incidentul la care au fost martori.

Jackie stătea în rulota sa când a avut loc incidentul.

„Am văzut focul și am sperat că nu are nicio legătură cu rulotele, mi-am îmbrăcat halatul și șlapii și am ieșit”, a spus ea.

„Una dintre persoanele campate este asistent medical și a încercat să ajute”, a adăugat femeia.

Polițiștii fac acum apel la martori sau cei care ar putea avea filmări cu camera de bord să îi ajute în anchetă.