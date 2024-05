Cum s-a răzbunat un bărbat pe o mamă care îi bloca mereu mașina când își lua copilul de la școală

Un bărbat a povestit cum s-a răzbunat pe o mamă care i-a blocat aleea, în timp ce își aștepta copilul să iasă de la școală. Acesta a făcut o postare anonimă, dar detaliată, pe Reddit, despre cum i-a cerut politicos să-și mute mașina, dar femeia a refuzat.

Omul s-a gândit cum să o facă pe femeie să „plătească” pentru gestul său. În urma răzbunării pe care a pus-o la cale, tot femeia a fost cea înfuriată, potrivit Yahoo!News.

„Locuiesc lângă o școală și am avut mereu părinți pe aleea mea, care își așteptau copiii. Dacă nu merg nicăieri, nu mă deranjează. Într-o zi, am venit acasă și am găsit-o pe această femeie pe aleea mea”, este începutul postării sale de pe Reddit.

Bărbatul a continuat: „Am coborât din mașină și am rugat-o să iasă, o secundă, ca să pot intra și apoi se putea întoarce unde era. Ea a spus că va rămâne doar câteva minute. I-am spus: „Locuiesc aici și aș vrea să intru în garajul meu””.

El le-a explicat, în continuare, utilizatorilor rețelei de socializare despre cât de îngustă este strada pe care locuiește, iar când se umple de părinți care își așteaptă copiii, pe ambele părți, aceasta devine din ce în ce mai aglomerată, până când abia mai poate trece o singură mașină. El a adăugat: „I-am spus că nu pot aștepta aici „câteva” minute pentru că blochez traficul”.

Mama a fost apoi înștiințată de bărbat că se va „mișca puțin”. Ca răzbunare, el și-a parcat apoi mașina în așa fel încât a blocat atât aleea, cât și vehiculul ei, relatează Mirror.

„Am parcat apoi perpendicular pe vehiculul ei, blocând propria mea alee și mașina ei. În timp ce treceam pe lângă ea, i-am spus că trebuie să merg urgent la baie și că am crampe la stomac”, a povestit el.

Acesta a mai informat-o că poate chema poliția dacă dorește, dar nu va putea să-și miște mașina timp de câteva minute. Femeia și-a dat seama atunci că era prinsă în capcană. „Expresia de pe chipul ei după ce și-a dat seama ce se întâmpla nu are preț”, s-a amuzat el.

Cu toate acestea, nu a trecut mult până când a auzit o mașină claxonând și soneria lui de la casă. Un băiat era la ușă și întreba când își va muta mașina.

„Când am ieșit, câteva minute mai târziu, toate vehiculele și elevii dispăruseră. Am trecut foarte încet pe lângă mașina ei, evitând contactul vizual și am urcat în mașina mea. Am reglat oglinda, am mutat scaunul mașinii înainte, apoi înapoi încet, am pornit mașina și mi-am mutat mașina înainte, încet. Tot ce am auzit au fost țipetele și claxonul mașinii când ea a plecat. Geamurile mașinii ei erau deschise, așa că pot doar să presupun că băiețelul a auzit o serie de cuvinte frumoase când pleca. Vecinii mei se întrebau ce se întâmplă cu toate claxonele când le-am explicat, au spus: „Oh, da, asta ne-am gândit”, și-a încheiat bărbatul istorisirea.

Utilizatorii Reddit s-au grăbit să laude manevra de parcare a șoferului. Un utilizator a comentat: „Este aproape perfect! Singurul lucru pe care l-aș fi schimbat este că, în loc să evit contactul vizual, aș fi menținut contactul vizual cu Karen, cât mai mult posibil”.