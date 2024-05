Un mare retailer polonez intră pe piața din România: se vor deschide 200 de magazine peste tot în țară

Un mare retailer din Polonia are de gând să deschidă o rețea de 200 de magazine în România, unde se vor face și angajări masive în mai multe orașe din țară.

Froo România, compania prin care retailerul polonez Zabka va opera un lanț de magazine tip convenience pe plan local, caută Technical Manager, potrivit unui anunț al managerului de HR al companiei. Poziția va presupune atribuții „în sfera noilor magazine și locații, pentru a livra standardul tehnic și de funcționare conform normelor interne”, specifică managerul, citat de economica.net.

Până acum, Zabka l-a numit pe Maciej Hodowany, director de vânzări la Żabka Polonia, pe poziția de director de operațiuni la Froo România S.R.L.. Din noul său rol, acesta se va ocupa de „lansarea unui lanț modern de magazine de proximitate pentru clienții români”, fiind responsabil pentru extindere, amenajare și adaptare, deschideri de magazine, vânzări și prevenirea pierderilor, după cum anunță acesta pe Linkedin.

De asemenea, retailerul l-a adus din Polonia pe Piotr Kornet pentru poziția de Head of Private Brands ( mărci private) și New Product Development, ceea ce indică faptul că polonezii vor avea în magazine și branduri private, la fel ca ceilalți mari jucători de pe plan local. Totodată, au numit-o pe Barbara Furmanczuk pe poziția de director de categorie. În plus, compania are deja manager interimar de resurse umane, din Româia, și a recrutat-o pe Georgeta Condescu, ex manager de achiziții pe segmentul de ready to eat și produse congelate Profi, pentru poziția de Purchasing Category Manager. Altfel, majoritatea managerilor Froo sunt expați polonezi aduși de retailer pentru a conduce operațiunile locale.

Grupul Zabka a creat și o nouă unitate de business, Żabka International, care va oferi suport operațional entităților Grupului de pe piețele externe, inclusiv România. Divizia va fi condusă de Anna Grabowska, absolventă de de Stanford School of Business pe care grupul polonez a recrutat-o în 2016 de la Tesco.

Grupul Zabka, înființat în 2021, a fost creat având în vedere dezvoltarea multidirecțională. Pe parcursul a peste doi ani, societatea, cunoscută inițial pentru magazinele sale de proximitate, a încorporat entități de piață în structurile sale și a construit noi zone de operare de la zero. Drept urmare, pe lângă vânzările sale curente în segmentul de convenience, și-a construit o poziție de lider în industriile q-commerce și catering dietetic. La sfârșitul anului 2023, Grupul s-a extins dincolo de piața poloneză, prin achiziția pachetului majoritar de acțiuni din compania de distribuție Daniel DRIM Distributie FMCG din România.

Grupul Zabka operează peste 10.000 de magazine și oferă clienților soluții digitale, servicii de catering cu livrare la ușă și are 3 milioane de clienți zilnic.