Protest pentru o tânăra mămică ucisă într-un accident de fiul unui om de afaceri. „Dacă era alt șofer, era închis urgent”

La Câmpia Turzii, oamenii au ieşit duminică în stradă, pentru a cere dreptate pentru o tânără mămică de 29 de ani, ucisă de urma unui accident rutier provocat de un şofer de 19 ani, fiul unui potent om de afaceri din oraş.

Oamenii sunt revoltaţi pentru faptul că autorităţile nu au luat nicio măsură împotriva şoferului de 19 ani, fiul unui important om de afaceri din zonă, care a produs un accident extrem de grav.

Pe 21 februarie, Dan Andrei Gheorghieș, aflat la volanul unui autoturism BMW X6, a lovit cu viteză maşina în care se afla Diana Livia Crişan, tânăra de 29 de ani care şi-a pierdut viaţa, şi soţul ei, care a scăpat în mod miraculos.

Tânărul şofer, care este fiul unui important om de afaceri din zonă af fi fost, potrivit martorilor, angajat într-o cursă ilegală cu o altă maşină, făcând „liniuţe”.

„În jurul orei 21, aseară, au pornit cei doi de la semaforul de la 3 Mocani, eram pe trotuar, se îndreptau către Câmpia Turzii… Ar trebui să facă pușcărie și părinții care i-au cumpărat asemenea mașină la un mucos care habar nu are ce înseamnă șoferia” , a povestit un martor.

După ce subiectul a fost comentat pe grupurile de Facebook ale comunităţii din Câmpia Turzii, revoltaţi de faptul că împotriva şoferul de 19 ani, care a lăsat orfani doi copii mici, nu a fost luată nicio măsură, deşi au trecut câteva zile de la cumplitul accident, oamenii au ieşit duminică în stradă, să ceară dreptate.

„Dacă era alt șofer, era închis urgent. Având în vedere că este unul din beizadele, o să se încheie cazul cu vina mortului. Mai are timp de acum să facă și alte victime, doar e băiat de bani gata. Din câte am înțeles, s-a dat o lege prin care cei care provoacă un accident rutier, în urma căruia sunt victime (morți) sunt arestați pe loc, ăsta nu are nicio problemă. Are tata bani. Are toată Poliția din Câmpia Turzii la picioare. Doar tata e Sultanul”, a transmis un protestatar, potrivit presei locale.

Opinia publică din Câmpia Turzii este cu atât mai revoltată cu cât Dan Andrei Gheorghieș nu este la primul accident pe care îl produce. În 2024, la scurtă vreme după ce a reuşit să-şi ia permisul auto, tânărul a fost, de asemenea, implicat într-un alt accident rutier grav, însă nu se cunosc măsurile luate la vremea respectivă.

„Chiar dacă părinţii au bani, nu ar trebui să le cumpere copiilor aşa maşini, distrug vieţi fără să îşi dea seama. De adus înapoi nu o să o mai aducă nimeni, dar măcar să se oprească odată corupţia, să se facă dreptate şi banii să nu fie la mijloc”, a comentat cineva pe Facebook.

„A fost necopt doamnă, dar părinții sunt de vină, le oferă mașini puternice, de 600 CP. Să se fălească odrasla lor de bani gata. Când a făcut anul trecut accident, de ce nu au luat atitudine? L-au scăpat cu banii. Poliţia noastră e coruptă, ca să facă din nou drifturi de la Kaufland, Mall, Lidl și Câmpia. Seara, după ora 23, nu e gram de poliție la Kaufland să îi vadă cu ce viteză merg. Rușine să le fie, să își ia pedeapsă că merită”, a scris altcineva.