Top cinci festivaluri de muzică din Europa la care să mergi în 2023

Festivalurile de muzică iau din nou amploare, după pauza cauzată de pandemia de COVID-19, iar anul 2023 se anunță unul extrem de încărcat de evenimente majore, pe întregul continent.

NOS Alive, fostul Optimus Alive, este cel mai important festival de muzică din Portugalia și a atras atenția restului lumii datorită unei singure combinații de line-up eclectic, vreme caldă și o locație unică pe coasta oceanului. În 2023, festivalul va avea loc în perioada 6-8 iulie.

NOS Alive are loc în magnificul oraș Lisabona, cu o vreme minunată și însorită. Locația se află la 10 minute de centrul orașului, ceea ce vă permite să vă bucurați de reperele istorice ale Lisabonei și de viața de noapte plină de evenimente.

Biletele la festivalul NOS Alive au prețuri cuprinse între 74 și 179 de euro, în funcție de numărul de zile pe care doriți să îl petreceți la eveniment. Printre cele mai importante nume care vor fi în 2023 la Lisabona se numără Red Hot Chili Peppers, The Black Keys, Arctic Monkeys, Queens of the Stone Age, Sam Smith, Jacob Collier sau Men I Trust.

Rock Werchter (Belgia) are loc în 2023 între 29 iunie și 2 iulie, iar printre cele mai mari nume care vor fi prezente se numără The 1975, Arctic Monkeys, The Black Keys, Aurora, The Who, Muse, Stromae, The Interrupters.

Un bilet pentru toate cele patru zile de festival costă 292 de euro, iar pentru o singură zi de festival veți plăti 127 de euro.

Glastonbury 2023 este festivalul unde Elton John va avea ultima sa reprezentație. Primul festival a avut loc în ziua următoare morții lui Jimi Hendrix, pe o perioadă de două zile, iar în scurt timp "s-a dus vorba". Festivalul de blues de la Bath & West Showground a fost cel care l-a inspirat pe Michael Eavis să înceapă un festival propriu, deși la o scară mai mică, în 1970.

Festivalul va avea loc între 21 și 25 iunie 2023, iar intrarea generală la eveniment costă în jur de 390 de euro. Cu un tichet cumpărat pe toate zilele, o persoană are acces la peste 3000 de concerte care vor avea loc pe 100 de scene, dar are acces și cinci nopți în camping, scrie site-ul oficial. Line-up-ul nu a fost încă făcut public.

Barcelona sau Madrid, Madrid sau Barcelona. Primavera Sound 2023 va avea două locații.. Anul viitor, ambele orașe vor prelua frâiele în două weekenduri consecutive, cu lineup-uri incredibile.

La Barcelona, festivalul va avea loc între 1-4 iunie, iar un tichet pentru toate zilele de festival costă 325 de euro. La Madrid, festivalul este programat între 8-11 iunie, iar un bilet pentru toate zilele costă tot 325 de euro. Primul headliner anunțat pentru festivalul spaniol este Depeche Mode.

EXIT, premiatul festival de muzică, are loc în fiecare vară la Cetatea Petrovaradin din Novi Sad, Serbia. Având peste 40 de scene, festivalul atrage în fiecare an mai mult de 1000 de artiști și un public divers.

În anul 2023, festivalul va avea loc între 6-9 iulie.

Un bilet pentru patru zile de festival costă în jur de 700 de lei, iar în această perioadă, tichetele se găsesc la prețuri speciale, cu 50% reducere. Organizatorii nu au anunțat momentan niciun nume care va urca pe scenele festivalului.

Cele mai mari festivaluri de muzică din România, în 2023

Organizatorii UNTOLD au anunțat data oficială la care va avea loc o nouă ediție a festivalului din Cluj Napoca. Mai exact, anul viitor, marele festival de muzică va avea loc în perioada 3- 6 august 2023.

Un tichet VIP va costa 300 de euro, iar un bilet simplu pentru întregul festival costă între 140 și 160 de euro.

SAGA Festival 2023 va avea loc în perioada 23-25 iunie, iar line-up-ul nu a fost anunțat momentan. Festivalul se desfășoară la București și a avut prima ediție în anul 2022.

Un bilet la Neversea costă între 100 și 239 de euro, cel mai scump fiind biletul VIP. Festivalul are loc la Constanța, iar în anul 2023 va avea loc între 6 și 9 iulie.

Electric Castle (Bonțida) va avea loc în 2023 în perioada 19-23 iulie și a confirmat deja primii artiști care vor urca pe scenă. Printre aceștia se numără The Chemical Brothers, Iggy Pop, George Ezra, The Hu, Pendulum, Peggy Gou.

Un bilet pentru cinci zile de festival costă 129 de euro, iar tinerii de până în 21 de ani au o reducere de 30 de euro.

SummerWell Festival va avea loc între 11-13 august 2023, la Buftea, iar un bilet pentru întregul festival costă 375 de lei.

Organizatorii nu au anunțat momentan artiștii care vor fi prezenți.