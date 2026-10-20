Surpare pe un bulevard aglemerat din București. Circulația mașinilor a fost restricționată

Circulația mașinilor a fost restricționată pe Bulevardul Mareşal Alexandru Averescu din cauza unei surpări produse pe carosabil. Incidentul s-a produs marți.

Restricții de circulație Foto: Adevărul

Brigada Rutieră a anunțat că au fost instituite restricții temporare de trafic pe bulevardul bucureștean. De vină este surparea care s-a produs în zonă. În prezent, mașinile circulă pe linia de tramvai.

„În vederea remedierii unei surpări din partea carosabilă de pe traseul magistralei de termoficare, începând cu data de 20 octombrie a.c, au fost instituite restricții de trafic pe Bd. Mareşal Alexandru Averescu, sensul de mers dinspre Bd. Ion Mihalache către Bd. Mărăşti, traficul fiind deviat pe linia de tramvai”, a transmis Brigada Rutieră.

Polițiștii au o serie de recomandări pentru șoferii care trec prin zonă.

„Brigada Rutieră solicită conducătorilor de autovehicule să circule cu prudenţă, să păstreze o distanță suficientă pentru a putea frâna în condiții de siguranță, să respecte semnificaţia semnalizării rutiere temporare, precum şi semnalele și indicațiile poliţiştilor rutieri”, au precizat autoritățile.