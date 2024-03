Școală din Capitală, infestată cu ploșnițe. Părinții sunt îngroziți: „Când ajunge acasă, practic, îl dezbrac afară”

O unitate de învățământ din Sectorul 5 al Capitalei este infestată de ploșnițe. Un părinte a dezvăluit că este nevoit să-și dezbrace copilul afară pentru ca ploșnițele să nu ajungă în casă. Primăria Sectorului 5 a dezvăluit pentru Digi24 că insectele și-au făcut din nou apariția după ce au fost efectuate două dezinsecții.

Primele probleme cu insectele, au dezvăluit părinții, ar fi apărut în urmă cu aproape trei săptămâni, atunci când au observat că micuții lor aveau urme pe piele. Dorind să-și păstreze identitatea ascunsă, un părinte a dezvăluit că la curent cu această problemă sunt și ceilalți părinți.

„Știu toți părinții, copilul meu a observat, el a făcut o poză, m-a și sunat după ce a văzut și după ce mi-a trimis poza să îmi comunice. Îl verific în primul rând de la îmbrăcăminte, încălțăminte, până la caiete, cărți, ghiozdan. Când ajunge acasă, practic, îl dezbrac afară, iau toate hainele la controlat, toate cărțile, apoi el intră în casă, la duș și apoi se îmbracă. Nu este normal să facem acest lucru în fiecare zi”, a afirmat părintele, pentru Digi24.

„Vă dați seama că ne temem că, na, ne temem, toată lumea fuge de așa ceva. Geaca în saci, ghiozdanul în sac, până a doua zi. Mă tem, că na, sunt atâtea probleme pe care le poate da această insectă”, a mai dezvăluit un alt părinte.

„Așteptăm să vedem cât durează toată treaba”

Ba mai mult, într-o înregistrare cu camera ascunsă, administratorul unității de învățământ a dezvăluit că prima dezinsecție a fost făcută pe data de 1 martie.

„Stați să vă spun de ce sunt aici! Sunt niște reclamații făcute de părinți”, spune reporterul.

„Da, știu, da”, afirmă administratorul.

„Știți la ce mă refer, la ploșnițe. S-a făcut dezinsecție?”, a întrebat reporterul.

„A doua tură vineri. Acum așteptăm să vedem, mai facem peste o săptămână. Dar s-a făcut din momentul în care au apărut, de pe 29 februarie, pe întâi s-a făcut prima. La două săptămâni am făcut a doua tură, adică vineri. Au fost în anumite clase. În primă fază am făcut pe toată suprafața școlii, subsol, tot. La a doua tură am făcut doar la etajele unde au reapărut. Și așteptăm să vedem cât durează toată treaba, dacă mai facem încă o tură”, a replicat administratorul.

„Și se mai țin ore de curs acolo, acum?”, întreabă reporterul.

„Da, am făcut vineri seară, în 24 de ore”, spune acesta.

Direcția de Învățământ a Primăriei Sectorului 5 afirmă, într-un răspuns oferit Digi24, că prima dezinsecție a fost efectuată la începutul lunii, într-o singură sală de clasă, iar după alte aproape două săptămâni, a fost anunțată prezența insectelor și a fost reluată procedura de dezinsecție.

De asemenea, Inspectoratul Școlar București a declarat pentru aceeași sursă că a fost înștiințat cu privire la problemă și că se intervine pentru îndepărtarea insectelor, însă fără ca acest lucru să afecteze orele de curs ale elevilor.

Conducerea Școlii Gimnaziale „Ion I.C.Brătianu" nu a dorit să facă vreun comentariu.