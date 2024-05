Noaptea Muzeelor 2024. Instituţiile deschise în Bucureşti şi programul lor

Data de 18 mai marchează Ziua Internaţională a Muzeelor, un bun prilej pentru instituţiile de gen să organizeze o gamă diversă de activităţi care să le ajute la promovare. La noi, cea de-a XX-a ediţie a „Nopţii Muzeelor” se va desfăşura, însă, în acest an sub semnul protestelor.

O parte din muzeele din Bucureşti, dar şi din ţară îşi vor deschide porţile nu pentru vizitatori, ci pentru proteste, sâmbătă, când la nivel naţional se organizează deja tradiţionala manifestare Noaptea Muzeelor. Deşi unele instituţii nu vor participa, în semn de protest faţă de salariile mici şi faţă de fondurile insuficiente pentru buna desfăşurare a activităţilor specifice, peste 260 de obiective din 32 de județe și din București vor putea fi vizitate cu această ocazie.

„Ediţia din acest an a Nopţii Muzeelor va fi una aparte şi asta nu pentru că marcăm 20 de ani de existenţă, motiv de sărbătoare în condiţii normale, ci pentru că va aduce cu sine probabil cel mai mare protest al muzeelor din '89 încoace. Din acest motiv veţi observa că multe muzee din ţară nu apar pe programul Nopţii Muzeelor 2024, reprezentanţii acestora putând fi găsiţi şi susţinuţi în Piaţa Victoriei”, a scris pe Facebook Dragoş Neamu, manager al evenimentului.

Ce puteţi vizita în Bucureşti

Muzeul Naţional al Ţăranului Român

Muzeul Naţional al Ţăranului Român îşi aşteaptă vizitatorii sâmbătă începând de la ora 10, până la ora 1 noaptea, cu diverse expoziţii de artă populară şi contemporană: „Alexandru Tzigara-Samurcaş – Întemeietorul Muzeului Naţional”, „Culorile dezgheţului. Satul basarabean în pictura anilor 1960”, „Revendicând pământul”, „Sezonierii”, despre viaţa zilnică a sezonierilor români în ţări ale Europei de Vest, „Forme şi culori”.

Muzeul Naţional al Literaturii Române

Începând cu ora 18, Muzeul Naţional al Literaturii Române organizează diferite evenimente atât la sediul său din strada Nicolae Creţuescu nr. 8, cât şi toate casele memoriale: Casa Memorială „Tudor Arghezi – Mărţişor”, Casa Memorială „Anton Pann”, Casa Memorială „Liviu şi Fanny Rebreanu”, Casa Memorială „Ion Minulescu şi Claudia Millian” şi Casa Memorială „George şi Agatha Bacovia”

Primăria Capitalei

Primăria capitalei participă şi ea şa Noaptea Muzeelor prin tururi ghidate ale instituţiei, expoziţii, muzică live şi proiecţii de film. Evenimentele se vor desfăşura atât în incinta primăriei, cât şi în curtea interioară a actualului sediu din bulevardul Regina Elisabeta nr 47. La „Primăria deschisă”, desfăşurată în cadrul ediţiei aniversare „Noaptea Muzeelor” #20, vizitatorii sunt aşteptaţi în intervalul 18:00 - 24:00, la, pentru a afla poveşti despre istoria şi prezentul Bucureştiului. De asemenea, ei au ocazia de vedeao selecţie restrânsă de lucrări semnate de pictorul suprarealist Salvador Dalí, în cadrul microexpoziţiei „Universul lui Salvador Dalí”.

Noaptea Muzeelor la Primăria Capitalei marchează şi o premieră: se va vedea instalaţia de artă contemporană „Patrimoniul lui Ivan Patzaichin”, macheta muzeului şi filmul documentar despre proiectul participativ Dâmboviţa Delivery al cărui rezultat a constat în realizarea unei sculpturi dedicate marelui sportiv.

MINA - Museum of Immersive Art

La Museum of Immersive Art, programul de vizitare este între orele 20.00 şi 1.00 şi accesul se face doar pe bază de bilete, care vor fi reduse sâmbătă cu 50%. Ele pot fi achiziţionate online sau de la faţa locului, în limita locurilor disponibile.

Odată intraţi, vizitatorii se pot bucura de o expoziţie inedită a celor mai importante capodopere ale picturii universale,, atât la Bucureşti, cât şi la Cluj.

ARCUB - Hanul Gabroveni

Începând cu ora 18 şi până la ora 2, Hanul Gabroveni pune la dispoziţia dorilorilor trei expoziţii distincte: „Art & Coffee for a Sustainable Future” by Premium Edu – Sala Studio, „Revitalizarea unui spaţiu cu personalitate - Cinema MARCONI” - spaţiul Info Hub, şi „Universul lui Salvador Dalí” - spaţiile Hanului Gabroveni de la demisol, parter şi etajul I, pot fi vizitate sâmbătă.

Teatrul Nottara

Tururi ghidate în expoziţia „Origini/Repere - o călătorie în istoria Teatrului Nottara”, în culisele teatrului şi concert Kadjavsi le sunt oferite celor interesaţi la Teatrul Nottara, sâmbătă, în intervalul orar 20.00 - 2.00

Ateneul Român

La rândul său, Ateneul Român, care va rămâne deschis între orele 22 şi 1.00, oferă vizitatorilor un tur ghidat al instituţiei şi un recital susţinut de Trio Mozaic.

Muzeul Fotbalului

Începând cu ora 15, şi Muzeul Fotbalului va participa la cea de-a XX-a ediţie a Nopţii Muzeelor, oferindu.le vizitatorilor săi posibilitatea de a vedea obiecte de colecţie unice în Europa Centrală şi de Est, de la tricouri şi obiecte personale ale lui Hagi, Popescu, Maradona sau Ronaldo. Organizatorii nu au precizat ora de închidere.

Noaptea Atelierelor la UNARTE

Noaptea Atelierelor la UNARTE, ca parte integrantă a Nopţii Muzeelor, cuprinde tururi ghidate ale atelierelor, unde publicul va observa studenţii la lucru, demonstraţii live de pictură, sculptură şi alte forme de artă, expoziţii cu lucrări ale studenţilor, care vor ilustra diversitatea şi bogăţia talentului din cadrul UNARTE, dialoguri deschise cu artiştii. Programul de vizitare: 18.00 - 2.00

Linie specială de autobuze în Bucureşti

Numită chiar linia specială „Noaptea Muzeelor”, aceasta va face legătura cu principalele obiective deschise în noaptea de sâmbătă spre duminică, pe traseul Piaţa Presei - Piaţa Unirii (şi retur). Autobuzele pe această rută vor circula între orele 18.00 şi 1.00.