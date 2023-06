Un urs înfometat a devastat casa de vacanță a unui faimos medic român: „Putea să intre peste noi” VIDEO

Un urs înfometat aproape că a distrus o casă de vacanță din Predeal. Locuința aparține lui dr. Felix Popescu, un cunoscut estetician din București, specialist în implant de păr. Norocul a făcut ca animalul să dea atacul după ce doctorul și familia sa părăsiseră locuința.

Incidentul a avut loc în urmă cu 2 nopți, relatează observatornews.ro Casa de vacanţă, din staţiunea Predeal, a fost spartă de animalul care căuta hrană. El a reușit să pună la pământ o uşă dublă, din sticlă, şi a devastat locuinţa. Totul s-a petrecut la 3 ore după plecarea proprietarului.

"A forţat aici geamul, a încercat să intre, a împins, nu a reuşit şi a căutat o altă intrare. Pe partea cealaltă a spart uşa la un balcon.

Ursul a intrat în locuinţă exact prin această ușă, aici se văd încă cioburi de sticlă. Şi-a continuat drumul pe la parterul casei, către bucătărie pe drum se văd urmele de distrugere, a intrat în bucătărie. Și primul drum probabil că l-a făcut la frigider.

Pur şi simplu am fost, am stat în casa respectivă, am plecat, după aproximativ 3 ore după ce am plecat, deja ursul era în casă. Putea oricând să intre peste noi, putea oricând să vină peste familia mea, peste copiii mei", a povestit medicul pentru sursa citată.

Femeie surprinsă de urs când își plimba câinele prin Brașov

În urmă cu 2 seri, o femeie era la plimbare cu câinele prin Brașov când în spatele lor a apărut ursul. Câinele s-a speriat primul și a vrut să fugă, dar l-a ținut lesa. Apoi a văzut și femeia ursul și a fugit.

O femeie a ieșit la o plimbare de seară cu câinele, pe o stradă din Centrul Istoric al Brașovului. La un moment dat, în spatele femeii și al câinelui, a apărut un urs, care venea la trap. Ursul, când i-a văzut, a încetinit și a început să meargă la pas. Numai că, imediat, câinele l-a simțit, s-a speriat și a încercat să o ia la fugă.

A fost oprit de lesa cu care îl ținea stăpâna, care, mirată de reacția câinelui, s-a întors să vadă care a fost cauza acesteia. Când a văzut ursul, femeia a rupt-o la fugă, împreună cu câinele. Văzând că nu mai are obstacol în față, ursul a accelerat și el, din nou.

Întreaga întâmplare a fost filmată de o cameră de supraveghere, iar mai mulți brașoveni care locuiesc pe strada pe care a venit ursul au postat pe Facebook întâlnirea. Filmarea a apărut și pe grupul „Brașov, cel mai frumos oraș din România”, unde au curs comentariile.

Cei mai mulți internauți au vrut să știe unde exact s-a întâmplat evenimentul. Au fost și comentarii care aminteau că la Brașov nu e o surpriză chiar atât de mare să te întâlnești cu ursul. „Ceva obișnuit, când ne întorceam din discotecă la 3 dimineața, ursul în scara blocului, în cartierul Răcădău! Nu mai știai să râzi!”, a comentat Dragoș.