Profesor de facultate reclamat pentru hărțuire sexuală. Pica studentele, apoi le chema în birou

Un profesor al Universității Transilvania din Brașov este acuzat de două studente că le-ar fi picat la examene ca să obțină favoruri sexuale din partea acestora. Marius Florin Botiș predă Rezistența materialelor la Facultatea de Construcții și, în trecut, s-a dovedit că a plagiat.

De altfel, Marius Botiș a și recunoscut plagiatul, pus în fața probelor, lucru care nu se întâmplă acum, când este acuzat de studentele sale de agresiune sexuală. Din plângerile celor două studente reiese că profesorul le-ar fi chemat pentru „pregătirea în vederea reexaminării”, în biroul lui, chiar și la miezul nopții.

În plângerile predate Comisiei de Etică şi Deontologie Universitară şi Comisiei de Disciplină din cadrul Universității Transilvania, fetele povestesc cum au ajuns în această situaţie. Cele două studente susţin că profesorul de Rezistenţa Materialelor, conferenţiar doctor inginer Marius Botiş, le-a picat la examene în mod intenţionat, pentru ca ulterior să le cheme la „pregătire” pentru reexaminare.

„Pregătire” la miezul nopții

„Pregătirea” se desfășura în biroul profesorului, așa cum reiese din plângerile depuse de fete. Numai că orele la care erau chemate erau foarte târzii, una dintre reclamante susținând că a fost ținută de profesor până la ora 24.00. Pe lângă pregătire, Marius Botiș le întreba unde locuiesc, cu ce vin la şcoală, ce fac părinţii, după care ar fi încercat să le atingă sau să le sărute.

Contactat de BizBraşov.ro, conferenţiarul doctor inginer Marius Botiş a declarat: „Nu am de comentat nimic. Am auzit ceva, dar nu ştiu sigur despre ce e vorba. Nu am timp acum, sunt într-o şedinţă. Nu ştiu când o să am timp să vorbesc cu dumneavoastră despre acest subiect, trebuie să-mi fac timp”.

Cele două comisii din Universitatea „Transilvania”- cea de Etică şi Deontologie Universitară şi cea de Disciplină - au fost sesizate şi urmează să ia cazurile în discuţie la începerea anului şcolar, în octombrie.

Până atunci, mulţi studenţi de la Facultatea de Construcţii din Universitatea Transilvania cer să se transfere de la această facultate din cauza comportamentului profesorului Botiş. Studenţii spun că, în loc să li se predea materia, Botiş îi umileşte şi-i descurajează prin exprimări de genul: „Tu nu ai ce să cauţi în această facultate, nu o să o termini niciodată”.

Dovedit că a plagiat, dar prosper în carieră

Profesorul Botiş a mai fost în atenţia comisiei de etică, din cauza unui plagiat dovedit de un coleg și recunoscut de Botiș. Deşi plagiator dovedit, conferenţiarul doctor inginer Marius Botiş şi-a continuat ascensiunea profesională, fiind, recent, acreditat drept conducător de doctorate, ultimul pas înainte de a deveni profesor universitar.

Rectorul Universității Transilvania, Ioan Abrudan, a precizat că s-au urmat deja toate procedurile legale în privința acestui caz. Au fost sesizate comisiile, care vor decide. Din acestea nu face parte niciun membru din conducerea universității.