La aeroport, ca la mall. Peste 50.000 de oameni au vizitat aeroportul de la Brașov cu patru zile înainte de inaugurare

De Ziua Porților Deschise, peste 50.000 de brașoveni au vizitat Aeroportul Internațional Brașov. Deși autobuzele au circulat la 3 minute, au existat blocaje în trafic. Ce au putut vedea vizitatorii.

Promis de toate administrațiile județene post-revoluționare, dar realizat doar în acest mandat, Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav și-a deschis porțile pentru brașoveni, în pragul inaugurării.

Investiția a fost una pe care locuitorii județului și-au dorit-o foarte tare, drept dovadă numărul extrem de mare de localnici care au vizitat aeroportul în weekend. Potrivit unei estimări oferite de Instituția Prefectului, peste 50.000 de persoane au fost sâmbătă și duminică la aeroport.

Moment istoric, în opinia brașovenilor

„Deși au fost două zile extrem de aglomerate, am fost încărcat permanent de energia brașovenilor. Am văzut foarte mulți oameni fericiți văzând ceea ce am reușit să realizăm, se vedeau împliniți și fiecare era conștient că a avut o contribuție în momentul în care a sprijinit realizarea acestui obiectiv”, a declarat Adrian Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov.

„Eu nu sunt brașoveancă prin naștere, dar stau aici de 7 ani și mă simt brașoveancă și pot să spun că și eu așteptam acest aeroport”, a spus o femeie.

„În aprilie 2008 am fost la inaugurarea lucrărilor, pe partea cealaltă spre uzina de elicoptere. Nu s-a mai făcut, dar acum e altceva. E frumos, e minunat, e un moment istoric”, a spus un vârstnic.

„Turul ghidat a fost foarte interesant, mai ales că eu nu am călătorit până acum cu avionul și nu mai fusesem într-un aeroport. Anul acesta voi merge undeva, cu siguranță, mai ales că acum avem aeroport acasă”, a spus un tânăr.

De Ziua Porților Deschise, la Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav au mixat mai mulți DJ-i, a avut loc câte un spetacol aviatic în fiecare zi, iar seara au fost concerte, încheiate cu jocuri de lumini și lasere. Între cei care au susținut concerte s-au numărat Ștefan Bănică junior, Zdob și Zdub și Haddaway.

Show-ul aviatic, bucuria copiilor

Copiii au fost ce mai impresionați de demonstrația făcută de avioane și elicoptere.

„Mi-a plăcut cum a făcut avionul curbe, s-a învârtit în aer, a fost fain. Mie mi-ar fi frică”, a spus un băiețel. „Am văzut că avionul a făcut un cerc și a mai făcut și o inimă”, l-a completat surioara sa.

„Mi s-a părut interesant spectacolul și ar fi fost și mai frumos dacă erau și mai multe avioane. Mi-a plăcut când au venit în picaj și cum se dădeau peste cap”, a spus un alt băiețel.

Pentru ca toată lumea să poată ajunge la aeroport și înapoi spre casă, RATBV a pus la dispoziție pe linia special creată pentru cele două zile câte 16 autobuze, astfel că acestea veneau la fiecare 3-4 minute. Totuși, sâmbătă, înainte de începerea spectacolului aviatic, în zona aeroportului s-a creat un blocaj în trafic, astfel că și autobuzele au venit mai greu preț de câteva zeci de minute.

Joi dimineața este programată prima aterizare a unui avion pe Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav. Este vorba de un aparat de zbor al companiei naționale TAROM, pilotat chiar de fiul lui Dumitru Prunariu, brașovean și singurul cosmonaut pe care l-a dat România.