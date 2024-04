Ciolacu: avem taxe mici şi evaziune mare, ceva nu funcţionează. Vă explic eu!

Ori nu pricepe, ori face pe prostul. Mai degrabă a doua variantă. Colectarea la buget în România este în jur de 27% din PIB. În timp ce în ţări vestice dezvoltate ajunge la 40-45% din PIB.

Ştiţi ce face diferenţa? Conformarea voluntară! Niciun fisc nu poate pune câte un inspector la spatele fiecărei firme, ar trebui câteva sute de mii de inspectori. În acele vestice ţări contribuabilii îşi plătesc de bună voie impozitele şi taxele pentru că ştiu că statul face ce trebuie cu banii lor. Nu este cazul în România.

Dar iată citatul complet din Ciolacu:

„Avem cea mai mare evaziune din Europa şi avem cele mai mici taxe. Eu înţeleg că atunci când ai cele mai mici taxe, măcar pe alea să le plătim. Noi avem şi taxe mici şi avem şi evaziune mare. Deci ceva nu funcţionează. Primul lucru este digitalizarea. Nu există impozitare progresivă la companii”.

Digitalizarea ca digitalizarea. Fiscul american nu avea digitalizare când l-a prins pe Al Capone. Dar avea, în schimb, profesionişti nedirijaţi politic.

De ce nu plătesc românii dările către stat de bunăvoie?

Statul refuză să-şi reducă cheltuielile de funcţionare

Ţine un aparat bugetar de circa 1,3 milioane de persoane, pentru că de aici îi vin voturile în alegeri. De la bugetari şi de la familiile lor, circa 4 milioane de voturi. Şi de la pensionarii speciali sau cu pensii mari. Sacrifică echilibrele bugetare din foame de voturi.

Circa 30% dintre bugetari taie frunze la câini, plimbă dosare cu şină. Dar Ciolacu nu-i vede. Le plăteşte salarii să câştige voturi. Iar digitalizarea ar putea reduce masiv numărul de bugetari, dar nu se ia în considerare acest lucru evident.

Ministerul Agriculturii are în subordine 111 instituţii, printre care Direcţia Agricolă a municipiului Bucureşti! În condiţiile în care toată agricultura este privatizată şi nici ministerul Agriculturii nu are obiectul muncii. Ce face, cultivă grâne pe bulevardele Bucureştiului? Doar un exemplu.

S-a plâns Ciolacu că avem 16.000 de ordonatori de credite. Tot atâţia avem şi acum, după aproape un an de guvernare Ciolacu-Ciucă.

Să mai spunem de pensiile speciale şi salariile nesimţite la unii bugetari? S-au scris sute, mii de articole pe tema asta. Nimic! Ciolacu nu pricepe!

Aici se duc banii dumneavoastră! Atunci, de ce să plătim taxe şi impozite?

Corupţie şi fraudarea bugetului de stat tolerate

Vedem aproape zilnic pe ecrane personaje şi acţiuni ale DNA împotriva persoanelor din clientela politică care se înfrupta din banii bugetului de stat. Nu înşir nume şi date că ne-ar trebui o enciclopedie!

Iar ce vedem este vârful aisbergului DNA şi DIICOT nu au capacitatea să-i prindă pe toţii hoţii şi infractorii care se dedau la furturi din bugetul de stat. Sunt prea mulți!

Iar clasa politica nu are niciun interes să fie prinşi, pentru că toţi aceşti hoţi şi infractori cotizează din greu la puşculiţa de partid. Cum să-şi taie singure partidele accesul la bani mulţi şi nemunciţi?

Şi atunci, de ce să plătim taxe şi impozite la stat?

Firmele de stat sunt marii datornici la buget

Avem o categorie de întreprinderi de stat falimentare, datoare cu miliarde şi zeci de miliarde la bugetul de stat, care sunt ţinute în viaţă de către puterea politică pentru a avea unde să-şi plaseze rudele şi acoliţii în posturi cu salarii grase şi în care nu fac nimic. Deficitul bugetar imens al României vine, în special, de la aceste firme de stat. Ciolacu şi Ciucă nu văd nicio metodă de a scăpa de bolovanii atârnaţi de gâtul guvernării. Stau şi se împrumută la infinit, până vom ajunge la situaţia din 2010. Să vezi atunci căciula întinsă la FMI să ne dea bani. Doar că pun şi ei condiţii „groaznice”.

Ministrul Boloș semnalează că nu sunt bani de pensii şi salarii bugetare

În ultima şedinţă de guvern, ministrul Boloș a atras atenţia că nu sunt bani suficienţi pentru pensiile şi salariile bugetare în 2024. Reacţia lui Ciolacu a fost de negare:

”Nu au fost niciodată probleme cu banii, în niciun an, de aceea în România, conform legii, avem o rectificare – sunt bani pentru toate, este un mecanism foarte clar, an de an se întâmplă acest lucru. Nu este nicio nenorocire, nu este niciun cataclism, ne încadrăm în 5 la sută deficit la fel cum am făcut și anul trecut, ne-am încadrat.

Minte cum respiră. În 2010 n-au mai fost bani de pensii şi salarii, iar de încadrat în deficitele bugetare prevăzute nici vorbă. Conform Eurostat am avut anul trecut un deficit ESA de 6,6% şi trebuia să avem 4%. Nici aceste avertismente clare, venite de la proprii miniştri nu-l lămuresc pe Ciolacu, să treacă la reduceri masive ale cheltuielilor de funcţionare a statului.

De ce să plătim taxe şi impozite? Să-şi bată joc Ciolacu de banii luaţi de la

populaţie?

Contribuabilii ar trece la conformare voluntară dacă:

-Ar vedea investiţii în spitale şi şcoli, nu să avem şcoli cu wc-ul în curte.

-Ar vedea mari lucrări de infrastructură, cu bani din PNRR, care acum sunt blocaţi.

-Ar vedea miniştri, premierul şi alte înalte „feţe” politice venind pe bicicletă la serviciu, nu cu maşini scumpe şi făcând vizite electorale cu elicopterul.

-Ar vedea întreprinderile de stat falimentare închise sau privatizate.

-Ar vedea redus aparatul bugetar la jumătate, prin digitalizare.

-Ar vedea mai puţine vizite în străinătate cu avioane private scumpe, ale preşedintelui ţării.

-Ar vedea modestie şi economie începând de la vârful statului, nu unii speciali şi alţii amărâţi.

Lista este lungă, dar politicienii să nu uite o vorbă. Toate se plătesc la un moment dat...