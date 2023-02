Sediul ISU Brașov ar pica la primul cutremur. Funcționează într-o clădire cu risc mare la seism

Una dintre cele trei clădiri care adăpostesc sediul ISU Brașov ar cădea la un cutremur de magnitudine ceva mai mare. Pentru că instituția nu are spațiu suficient, mai mulți angajați muncesc în acest imobil șubred.

La Brașov, ISU are două sedii. Sediul principal, pe strada Mihai Viteazu, are trei clădiri. Două dintre acestea au grad II de risc seismic, iar una are grad I.

Clădirea cea mai expusă în caz de cutremur are două părți, din care mai bine de jumătate este cu grad I, iar cealaltă jumătate este cu grad II.

Comandantul ISU Brașov spune că, din cauza lipsei de spațiu, nu i-a putut muta în altă parte pe toți cei care lucrează în clădirea cu grad I de risc.

Care ar fi soluția

Potrivit comandantului ISU Brașov, colonelul Lucian Marciu, instituția speră să consolideze această clădire cu grad I de risc, cu ajutorul Primăriei Brașov, cu fonduri de la Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, astfel încât aceasta să fie mult mai sigură în caz de cutremur.

„Suntem destul de aproape de Primăria Brașov, care este proprietarul acestei clădiri și, împreună cu municipalitaeta, derulăm un proiect prin BERD, astfel încât să ajungem la o clădire care să ne satisfacă nevoile atât nouă, ca instituție, dar, mai ales, să putem să venim în sprijinul cetățenilor, pentru că oare ce ar însemna o autoritate care nu poate să existe și care ar trebui să intervină într-o anumită situație de urgență”, a declarat colonel Lucian Marciu, comandant ISU Brașov.

Clădirea cea mai critică în cazul producerii unui cutremur este împărțită în două. O parte din aceasta are grad 1, iar cealaltă parte are grad 2, la fel cum se întâmplă și în cazul celorlalte două clădiri din unitatea de pe strada Mihai Viteazu.

Pregătirea civilă

Important este ca și cetățenii să știe ce au de făcut în caz de cutremur, iar angajații sunt bine pregătiți din acest punct de vedere - susțin autoritățile.

ISU și Primăria Brașov derulează un program cu finanțare de la BERD pentru consolidarea clădirilor. Mai mult, ISU spune că, la final, toate clădirile vor fi nu numai sigure, dar și moderne: vor fi clădiri verzi, cu emisie redusă de dioxid de carbon.

În cazul unui cutremur contează foarte mult și pregătirea cetățenilor, capitol la care angajații instituției stau foarte bine.

ISU Brașov spune că deține trei containere multirisc cu care să intervină în cazul producerii unui cutremur de amploare, însă acestea ar fi doar o mică parte din mijloacele necesare în cazul producerii unui cutremur de mare magnitudine.