Expertă în istoria modernă a Europei de Est și cercetător în Germania, Svetlana Suveică a explicat, într-un interviu pentru „Adevărul”, de ce Putin este intangibil la ora actuală și de ce sunt extrem de mici șansele unui acord de pace real între Rusia și Ucraina în perioada următoare.

Svetlana Suveică este istoric, cercetător la Institutul-Leibniz de Studii Sud-Est și Est-Europene (IOS) din Regensburg-Germania și profesor la Universitatea din Regensburg.

În trecut, Svetlana Suveică, originară din Republica Moldova, a predat la Universitatea de Stat din Chișinău și la Universitatea din Göttingen-Germania, fiind și bursieră Fulbright la prestigioasa Universitate Stanford din Statele Unite ale Americii.

Experta a explicat motivele pentru care Putin nu a venit la discuțiile privind negocierile de pace de la Istanbul de joi, 15 mai.

„Putin a evitat constant întâlniri directe cu Zelenski și am văzut că a preferat discuții, așa-zisele negocieri, cele din 2022, prin interpuși, sau sub umbrela unor formate multilaterale și aceste formate sunt preferabile pentru Putin în măsura în care poate controla narativul, deci are un avantaj propagandistic inclusiv pentru societatea rusă. Și o întâlnire directă cred că l-ar și pune într-o poziție mai vulnerabilă. Totodată, Putin a evitat recunoașterea autorității lui Zelenski. Și o întâlnire cu el ar însemna recunoașterea, de fapt, a lui Zelenski ca partener legitim de dialog, ceea ce contrazice, de fapt, narațiunea Kremlinului, care tinde să-i nege legitimitatea, inclusiv legitimitatea țării la cârma căreia se află Zelenski”, precizează Svetlana Suveică.

Aceasta mai spune că un alt motiv al absenței lui Putin este legat de faptul că încrederea în președintele Ucrainei a crescut.

„Așa încât, pe de o parte, Zelenski are sprijin în toate regiunile Ucrainei, pe de altă parte, vedem că în interiorul Rusiei se simte o nemulțumire în societate, inclusiv față de Putin și continuarea de către el și armata rusă a războiului. Putin nu își dorește sfârșitul războiului. Cred că acesta este motivul cel mai principal pentru care Putin a refuzat întâlnirea directă cu Zelenski la Istanbul”, adaugă cercetătoarea.

Svetlana Suveică se așteaptă ca Statele Unite și Europa să impună noi sancțiuni puternice Rusiei în cazul în care Moscova nu semnează în perioada următoare un acord de încetare a focului: „Cred că este foarte probabil să urmeze și alte sancțiuni care pot include și extinderea embargourilor comerciale, și o serie de interdicții de import-export, sancțiunile personale, extinse asupra elitei ruse, înghețarea activelor acestora etc. Totuși, eficiența acestor sancțiuni depinde mult de aplicarea lor unitară și pe de o parte Uniunea Europeană ar putea încerca să continue singură impunerea de sancțiuni dacă nu este sprijinul Washingtonului. Pe de altă parte, aș spune că în acest caz și impactul, dar și unitatea Occidentului ar fi diminuate și sigur că este important să existe o unitate privind politica sancțiunilor și în același timp să existe pași concreți pentru susținerea Ucrainei pe diverse planuri”.

Cercetătoarea de la Institutul-Leibniz de Studii Sud-Est și Est-Europene opinează că șansele unui acord de pace real între Ucraina și Rusia în următoarea perioadă sunt scăzute deoarece părțile au „poziții ireconciliabile": "Adică, Ucraina își cere retragerea completă a trupelor ruse și restabilirea integrității teritoriale. Sunt gata să facă anumite concesii, dar nu să renunțe ușor la propriile teritorii, pe când Rusia dorește contrariul, adică recunoașterea teritoriilor ucrainene drept rusești și un statut de neutralitate pentru Ucraina ca să nu devină membru NATO. Ne așteptăm la o încetare a focului, dar vedem că lucrurile se mișcă foarte încet. Trebuie să existe garanții internaționale solide din partea partenerilor americani și europeni. Nu mă aștept la schimbări interne în Rusia în următorii ani”.

„Înfrângerea Rusiei nu va fi totală”

Svetlana Suveică consideră că deocamdată nu se întrevede o înfrângere a Rusiei în războiul din Ucraina.

„De la începutul așa numitei operațiuni speciale, definiția ”înfrângerii” este exclusă în totalitate. Din punct de vedere militar Rusia poate fi înfrântă cu sprijinul Occidentului. Ucraina ar putea obține un succes teritorial, dar acesta va fi limitat. Rusia suferă din punct de vedere economic, dar există un grad de adaptare prin reorientarea către Asia, către partenerii asiatici și, probabil, la nivel intern, cred că rușii nu au ajuns la punctul în care să se revolte cred că au pe rafturi suficiente produse și mărfuri. Este un factor, scăderea prețurilor la resursele naturale, care ar putea duce la probleme pe interior. Dar oprirea agresiunii externe ține și de modul în care Europa își va asigura securitatea și întări sistemul de apărare. Pentru că înfrângerea Rusia oricum nu va fi una totală. Va avea loc, mai degrabă, o erodare progresivă a capacității sale.”, explică Svetlana Suveică.

În opinia acesteia, Vladimir Putin este în prezent de neatins și împreună cu anturajul său controlează structurile de putere în totalitate în Rusia. Este vorba de armată, administrația rusă de la toate nivelurile, serviciul de securitate și sistemul de represiune ce funcționează foarte eficient.

„Vedem ce se întâmplă cu policienii din opoziție, membri ai societății civile, cei care încearcă să-și exprime nemulțumirea sau indignarea față de ce se întâmplă. Mulți au părăsit Rusia pentru că viața le-a fost pusă în pericol. În Rusia avem cultul personalității lui Putin la toate nivelurile. Putin este de neatins, dar eu cred că, totuși, izolarea internațională este în creștere, această nemulțumire a societății ruse este în creștere, inclusiv a persoanelor cercurile înalte rusești, pentru că este nemulțumită de sancțiuni, de stagnare. Nu ne așteptăm la un eșec militar imediat al Rusiei, dar, până la urmă, Ucraina, cu susținerea partenerilor săi, ar putea apropia eșecul Rusiei. În paralel, un colaps economic al Rusiei ar putea genera fisuri în sistem. Acest sistem funcționează nu doar datorită personalității lui Putin, dar și datorită stabilității unui regim autoritar cu trăsături oligarhice și personalistice, bazat pe control centralizat, loialitate și represiune. E un regim în care societatea este ținută în frică, manipulare, și, în momentul în care ești parte din sistem, ai beneficii economice, avansări în carieră, dar în momentul în care ai îndrăznit să critici, ești nu doar marginalizat, dar și pedepsit”, adaugă Svetlana Suveică.