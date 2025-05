Cu cine votează duminică finul lui Klaus Iohannis. După primul tur din 2024, Marius Vecerdea îi sufla în pânze lui Călin Georgescu

Revenit în România după o perioadă petrecută în circuitul WTA în care a pregătit sportive din Rusia, antrenorul sibian Marius Vecerdea, 50 de ani, a candidat la președinția federației de specialitate. N-a izbândit, dar a rămas implicat social, sportiv și politic, iar înaintea alegerilor de duminică, cel care este și finul fostului președinte Klaus Iohannis a explicat de ce a făcut galerie pentru Călin Georgescu la finalul anului trecut, iar acum postează mesaje contrare pe Facebook, semn că „a întors armele”.

În țară, Vecerdea și-a deschis o bază de tenis în Sibiu și deține un club, Pamira, unde l-a pregătit până nu de mult pe Vlad Cornea, cel mai valoros jucător de dublu al României la ora actuală. Dacă la alegerile prezidențiale de la finalul anului trecut îndemna lumea să-l voteze pe Călin Georgescu, acum, sibianul votează cu adversarul lui George Simion, independetul Nicușor Dan. Cum a făcut schimbarea de direcție un om care trăit mulți ani în SUA?

Adevărul: Cum explicați susținerea arătată la finalul anului trecut pentru Călin Georgescu?

Marius Vecerdea: Trebuie clarificată așa-zisa susținere a lui Călin Georgescu care mi-a fost „atribuită” public în decembrie 2024. Ca român, născut și crescut în România, deținător și al cetățeniei americane în urma unei experiențe de viață pe tărâmul tuturor posibilităților, am considerat potrivit să îmi exprim sentimentul de aparținător al acestor locuri aflate la confluența dintre două lumi atât de diferit organizate (democrația occidentală, cu toate sincopele ei, și autocrația rusească exprimată cu agresivitate și tendințe de extindere teritorială). Când, în urmă cu 17 ani, am revenit în România, cu experiența și competențele dobândite în Statele Unite, am investit tot în România și apoi am ales exact aceeași cale pe care a ales-o Nicușor Dan, apelând la Justiție pentru a susține o reformă în domeniul sportului românesc la nivelul federațiilor sportive naționale.

Ca cetățean american și direct beneficiar al sistemului democratic născut acum 250 de ani odată cu Declarația de Independență și Constituția SUA, am ales să ader la principiile conservatoare de protejare a umanității în forma dată de Cretorul nostru, cu toate calitățile emoționale și mai ales spirituale.

„Călin Georgescu, un șarlatan egocentrist”

Această aderare la conservatorismul american m-a făcut să promovez unele idei exprimate de Călin Georgescu, dar nicidecum pe Călin Georgescu, un șarlatan egocentrist care vinde astfel de idei strict din interes personal, de acaparare a puterii în numele unui grup cu interese obscure racordate direct la narativele rusești antioccidentale și la modelul ultranaționalist, izolaționist promovat de comuniști.

În concluzie, aderarea la principiile conservatorismului liberal american nu mă poate face să achiesez la modelul trumpist MAGA, a cărui exprimare o consider extremistă, agresivă și generatoare de polarizări nebenifice societății americane.

Din naivitate, am sperat inițial ca oligarhii financiari trumpiști să fie mai puțin cuprinși de lăcomia specifică progresiștilor și mai apropiați de conservatorismul clasic al umanității transpus în multe articole din Constituția SUA, dar, odată cu învestirea lui Trump la Casa Albă, am constatat o îndepărtare periculoasă de la mecanismele constituționale interne ale SUA, dar mai ales o abordare internațională extrem de polarizantă, cu scop eminamente comercial, până la rapacitate prin încercarea de acaparare a unor sfere de influență extinse, din păcate și pe flancul estic al Europei.

Ader la principiile reformatoare trumpiste cu privire la reforma aparatului administrativ public al statului, atât de necesar și în România, dar nu pot să fiu de acord cu forma în care este pusă în aplicare de Elon Musk, cel puțin așa cum este prezentată până acum de mass-media, precum și din informațiile pe care le primesc de la prietenii și cunoscuții mei din Statele Unite. Sper ca aceste acțiuni să aibă ca rezultat o simplă echilibrare a sistemelor democratice pe linia conservatorism - progresism.

Considerați reală influența rusească în alegerile din România?

Este mai mult decât evident că există influență rusească la alegerile din România, exercitată din două mari motive:

1) Împărțirea tripartită a sferelor de influență din estul Europei negociată după Al Doilea Război Mondial este pusă din nou pe masa tratativelor între America, UE și Rusia/Bielorusia și, în mod evident, Rusia lui Putin nu se poate abține de la o astfel de oportunitate. Este evidentă interferența rusească la alegerile din noiembrie anul trecut mai puțin identificabilă tocmai din cauza unor acțiuni stupide ale liderilor PSD și PNL, fiecare cu găștile lor subterane provenite din vechile servicii mai puțin reformate.

2) Narativele rusești anti-europene (unele îndreptățite de derapajele liderilor europeni care s-au îndepărtat prea mult de la valorile familiei tradiționale și de la un model de viață spiritual) sunt promovate în toată Europa, cu finanțare prin ONG-uri fiind țintite foarte elaborat către diferite categorii de cetățeni și mai ales pe teme complexe precum apartenența la o religie, ezoterismul, hrană, apă, energia.

Astfel de narative au reușit să „prindă” o masă surprinzător de mare de români, iar Rusia a „investit” inteligent, din păcate având ca singur scop crearea unor sfere de influență care să fie transformate ulterior în afaceri cu priză foarte bună la grupuri de șarlatani care nu au nicio legătură cu patriotismul pe care îl „strigă” în gura mare în campanile electorale.

Declarațiile lui Țiriac de astăzi cu privire la așa-zisa descriere a modelului de Președinte al României „agreat” de el este o nouă dovadă a unei declarații de fals patriotism prin aserțiunea că „avem nevoie de un președinte care să nu dea Bruxelles-ul cu el de pământ și să ne desconsidere așa cum a fost în ultima decadă”. Același Țiriac a folosit în noiembrie anul trecut o expresie identică cu cea folosită de Călin Georgescu „să nu mai stăm în genunchi la Bruxelles”, expresie incongruentă cu realitatea de fapt dată în primul rând de fluxul de fonduri europene venite constant în ultimii 20 de ani și de care a beneficiat chiar Țiriac prin investiția de la Stejarii.

Sportivii ruși cu care v-ați intersectat în circuit (Dementieva, Zvonareva, Jidkova și alții) răspundeau la comenzile politice ale lui Putin, în acea vreme?

Într-adevăr, am avut legături cu sportivi ruși în urmă cu 20 de ani însă într-un context total diferit, în care întreaga activitate sportivă (antrenamente și stagii de pregătire) se desfășura pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, iar turneele la care am însoțit sportivii ruși se desfășurau în țări democratice occidentale, precum Franța (Roland Garros), Marea Britanie (Wimbledon), SUA (US Open) sau în Australia, la Melbourne.

Mai mult decât atât, o mare majoritate a sportivilor ruși a ales, precum marele maestru șahist Kasparov, să trăiască în afara Rusiei. Zvonareva a ales Australia, Jidkova a rămas în Statele Unite și chiar părinții ei au ales să părăsească Rusia și să i se alăture în cel mai american stat - Texas.

Într-adevăr, Elena Dementieva, cea mai titrată dintre sportivele rusoaice cu care am colaborat, a ales să se întoarcă în Rusia, la Moscova, și să adere la un fel de izolaționism patriotic, fiind singura cu care nu am mai avut comunicări în ultimii 10 ani, însă din câte am cunoscut nu răspunde la comenzile politice ale lui Putin și nici nu a fost finanțată la începutul carierei de către oligarhii ruși apropiați de Putin, așa cum a fost cazul mai multor sportivi celebri din Rusia.

Fac un apel în final tuturor sportivilor români să meargă la vot, să participe activ la exercițiul democratic electoral și să voteze informat, rațional, calm și matematic, exact așa cum pregătesc strategia pe care o adoptă în timpul unei competiții.

Să voteze cu gândul la faptul că sportul românesc are nevoie să promoveze olimpici, are nevoie de corectitudine, ierarhizare pe criterii de competență / aptitudini și mai ales are nevoie de onestitate.