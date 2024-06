Situație răumirositoare la Brăila: Firma de salubritate nu mai ridică gunoiul. S-a declarat stare de alertă

Prefectura Brăila a anunțat marți seara că a fost declarată starea de alertă în județ pentru o perioadă de 30 de zile, din cauza întreruperii activității de colectare a deșeurilor de către operatorul de salubritate.

Comitetul județean pentru situații de urgență a emis declarația de alertă pe 11 iunie, pentru 30 de zile. Poluarea excesivă a mediului și riscurile asupra sănătății oamenilor sunt motivele pentru care a fost declarată stare de alertă, după ce firma de salubritate a refuzat să mai ridice gunoiul.

„Comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă declară starea de alertă la nivelul judeţului Brăila, începând de astăzi, 11 iunie 2024, pe o perioadă de 30 de zile, în baza acordului viceprim-ministrului, ministru al afacerilor interne şi a Hotărârii nr. 12/11.06.2024 a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă. Această situaţie a fost generată de întreruperea de către operatorul de salubritate a activităţii de colectare şi transport deşeuri, ceea ce duce la afectarea sănătăţii populaţiei şi poluarea excesivă a mediului", se precizează într-un comunicat de presă al Prefecturii, citat de Agerpres.

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECO Dunărea Brăila a luat act de situaţia de urgenţă constatată şi, împreună cu unităţile administrativ-teritoriale membre, va dispune măsurile legale în regim de urgenţă pentru asigurarea continuităţii activităţii de colectare şi transport al deşeurilor pe raza judeţului Brăila, informează comunicatul de presă.

Cum s-a ajuns aici

Operatorul, RER SA, și-a încetat activitatea pe 11 iunie, invocând lipsa acordului pentru majorarea tarifelor. Concret, firma care se ocupa de colectarea gunoaielor a cerut majorarea tarifelor pentru populație și pentru agenții economici. După ce a fost respinsă cererea, firma a decis rezilierea contractului. Primăria a solicitat instanței să anuleze notificarea de reziliere și să oblige RER să își îndeplinească obligațiile contractuale.

Cu toate că instanța a respins cererea de reziliere a contractului, RER a decis să își încheie activitatea. Autoritățile locale au demarat proceduri urgente pentru desemnarea unui nou operator de salubritate. Primarul Brăilei, Marian Dragomir, a asigurat că problema va fi rezolvată rapid și fără costuri suplimentare pentru cetățeni.

”RER a fugit din Brăila, deși am câștigat în primă instanță: probleme mari cu salubrizarea pentru că nu am vrut să creștem tariful, dar le rezolvăm, așa cum am făcut de fiecare dată! (...) Vă rog mult să înțelegem că trecem printr-o situație dificilă, dar o rezolvăm noi și pe aceasta în câteva zile! Nimeni nu va plăti nimic în plus la salubrizare, nici măcar 1 leu, iar singurii care vor plăti pentru această situație vor fi chiar cei de la RER!!!”, a scris Primarul Brăilei, Marian Dragomir, pe Facebook.

Între timp, tomberoanele pline cu gunoaie, așteaptă să fie golite la peste 30 de grade Celsius.