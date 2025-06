Mondialul e departe: și barajul ne dă fiori. România și-a compromis șansele de calificare după doar 3 etape

România și-a compromis șansele de a ajunge la Cupa Mondială după doar trei etape disputate în preliminarii. Dacă înfrângerea de aseară cu Austria era previzibilă, cea cu Bosnia din prima etapă ne-a dat practic toate calculele peste cap. Șanse la prima poziție din grupă mai sunt, însă doar infime. Mici sunt și cele pentru locul 2, 32% potrivit statisticienilor, însă naționala lui Mircea Lucescu are o plasă de siguranță, grație parcursului perfect din Liga Națiunilor.

Tricolorii au pierdut sâmbătă seară cu 2-1 în Austria, iar calificarea directă la turneul final din SUA, Canada și Mexic este o utopie. Conform Football Meets Data, România are șanse de 2% să mai câștige grupa H (Austria are 86%, iar Bosnia și Herțegovina, 12%) și doar 32% să încheie calificările pe poziția a doua. Cel mai probabil, naționala va merge la barajul la care vor participa cele 12 naționale clasate pe locul 2 în calificări, plus cele mai bune patru câștigătoare de grupă din Liga Națiunilor 2024/2025, care nu termină în primele două în preliminarii.

În acest play-off, potrivit statisticienilor , de pe locul 2 ar urma să meargă Italia, Ucraina, Turcia, Țara Galilor, Serbia, Polonia, Cehia, Grecia, Ungaria, Slovacia, Slovenia și Bosnia și Herțegovina, iar din Liga Națiunilor, România, Suedia, Macedonia de Nord și Irlanda de Nord.

Italia ne-ar putea ieși în cale

Misiunea nu va fi deloc ușoară, pentru că în play-off se vor alcătui patru urne valorice, iar câștigătoarele de grupă din Nations League vor fi plasate automat în ultima. Cele 12 naționale care vor termina pe locul 2 în calificări vor face parte din primele 3 urne. Conform datelor actuale și a previziunilor, din prima urnă valorică vor face parte Italia, Ucraina, Turcia și Țara Galilor. Serbia, Polonia, Cehia și Grecia vor fi plasate în a doua urnă, în timp ce în a treia se vor număra Ungaria, Slovacia, Slovenia și Bosnia - Herțegovina.

Barajul se va disputa în sistemul semifinale - finală, urmând ca echipele din prima urnă valorică să se dueleze cu cele din ultima, iar cele din urna 2, cu formațiile din a treia. Așadar, dacă toate calculele din acest moment s-ar respecta, România ar juca în semifinalele barajului pentru CM 2026 cu una dintre Italia, Ucraina, Turcia și Țara Galilor, urmând ca, în caz de victorie, să joace cu o câștigătoare din duelurile din urnele 2 și 3.