Acuzații la o primărie din Maramureș. Angajați puși să facă curățenie în casa părintească a secretarei generale MAI

Secretarul comunei Coroieni (Maramureș) susține că primarul localității i-a obligat să facă curățenie în casa părintească a Ștefaniei Gabriella Ferecnz, secretarul general MAI.

Mai mulți angajați ai primăriei din comuna Coroieni, județul Maramureș, îl acuză pe primarul Gavril Ropan că i-a forțat să facă curățenie în casa părintească a lui Ferecnz Ștefania Gabriella, secretarul general din Ministerul Administrației și Internelor. Pe numele edilului a fost depusă și o plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Lăpuș.

Edilul neagă acuzațiile și spune că acestea au fost făcute pe fondul conflictului pe care îl are cu secretarul comunei.

„Primarul comunei Coroieni, pe nume Ropan Gavril, în ziua de 24 august 2022, a dispus unui număr de 8 angajați (secretar general, 2 contabile, managerul de proiecte, referentul agricol, om de serviciu și 2 muncitori) să desfășoare activități de curățenie la casa părintească a doamnei Ferecnz Ștefania Gabriella – secretar general în cadrul M.A.I.

Precizez că activitatea de curățenie s-a desfășurat între orele 11-16.00, în timpul programului de lucru, timp în care am fost supravegheați în permanență de primar și de dna Ferencz, umilindu-ne să-i spălăm inclusiv grupul sanitar (WC).

A doua zi am fost acuzate de furt de bijuterii de către cei doi. Ulterior aceste bijuterii au fost găsite în prezența doamnei Ferencz. Acest obicei al primarului este repetat în nenumărate rânduri și pe proprietățile sale. În dovedirea celor afirmate anexez fotografii de la fața locului”, sunt informațiile primite de vasiledale.ro pe mail.

Secretarul comunei, obligat să spele toaleta de două ori

Secretarul comunei Coroieni (Maramureș) a dat detalii despre modul în care primarul localității i-a obligat pe angajații primăriei să facă curățenie în casa secretarului general al MAI.

„În data de 24 august 2022, dânsul a dispus (primarul, n.r.) să ne deplasăm la aproximativ 200 metri de sediul primăriei la casa părintească a doamnei Ferencz și să ajutăm să facă curățenie, spunându-ne că are obligații față de aceasta. Ne-am deplasat la fața locului toți cei 8 angajați care eram prezenți în instituție la ora 10.

Dânsa ne-a repartizat pe fiecare la câte un loc din casa respectivă. Eu am fost repartizată la baie, să facem curățenie în baie. Doamna ne supraveghea în permanență. Nu ne-a servit nici cu un pahar cu apă având un caracter foarte distant față de noi. După ce am spălat WC-ul a venit la mine și mi-a spus că nu l-am spălat suficient și mi-a spus să revin asupra lui. Atunci m-am simțit foarte umilită.

Și domnul primar a venit acolo, dânsul stătea în curte la umbră. La ora 16 am spus că plecăm că ni s-a terminat programul de lucru” a declarat secretarul Primăriei comunei Coroieni, Luminița Tămășel Țurcaș, pentru vasiledale.ro.

Plângere penală după ce au fost acuzate de un furt închipuit

Luminița Tămășel Țurcaș povestește și cum s-a ajuns ca primarul să fie reclamat penal după o acuzație închipuită de furt.

„Am recurs la o plângere împotriva primarului la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Lăpuș pentru că a doua zi am fost acuzate de furt de către doamna Ștefania Ferencz și de către domnul primar, pentru că îi lipsesc bijuterii la doamna respectivă. Două angajate mai revoltate am spus că nu se poate, noi nu am furat nimic.

Am zis că mergem la fața locului și să vedem în prezența noastră ce lipsește. Acolo au fost găsite, în casă. Sub nicio formă nu a fost niciun furt. Au fost găsite în prezența doamnei.

Este inadmisibil ca într-o democrație să se întâmple asemenea lucruri, pentru că suntem plătiți din bani publici. Suntem plătiți să ne îndeplinim atribuțiile de serviciu, nu să facem astfel de servicii în timpul programului de lucru”, spune secretarul comunei Coroieni.

Femeia l-a înregistrat pe primar când o înjură și îl acuză de abuz în serviciu.

„Vă dați seama că atunci când a aflat m-a făcut în toate felurile. Am și o înregistrare audio cu acest lucru. O spus către angajați să mă ia de brațe și să mă scoată afară din primărie. M-a făcut mincinoasă. Mi-a spus că noi am mers de bună voie, când în realitate eu nici nu o cunosc pe doamna asta.

Atunci am văzut-o prima dată. Am făcut și fotografii pentru că m-am gândit că nu o să mă creadă nimeni. Eu am fost chemată la audieri de două ori până în prezent la Poliție. Obiectul reclamației mele este abuz în serviciu”, susține Luminița Tămășel Țurcaș.

„Totul este o diversiune”

Primarul Gavril Ropan neagă că și-ar fi pus angajați să facă curățenie în casa părintească a secretarului general al MAI și spune că acuzațiile secretarei primăriei sunt exagerări.

„Totul este o diversiune. Doamna secretara a noastră nu este normală! Recurge la tot felul de artificii. Are ea o boală pe mine, ca primar. Nu se subordonează sub nicio culoare și se crede undeva în ceruri, iar noi pe pământ. Eu nu am spus către nimeni să meargă.

E o chestie de prietenie între femei. Mie mi s-a cerut o învoire de o oră. Mi se pare să o dau. Nu puteam să refuz. Învoierea se dă și îmi stă în atribuțiile de primar. Nu știu eu nu am fost acolo, deși am văzut că în presă insinuează tot felul de lucruri.

În poze nu îi văd lucrând, ci stând de vorbă. Doamna ministru vine la șase luni acasă și normal când vine își adună prietenele, prietenii. Mi se pare normal să se întâlnească cu tot satul. Se știe cu toată lumea. Acolo au mai fost și alte persoane, din informațiile mele, la discuții. Nu știam unde se merge.

Nu am fost acolo, eu am fost prin comună, dar nu am fost acolo. Doamna secretara insinuează și exagerează. Nimeni nu i-a obligat să meargă acolo. Ei au mers acolo la discuții și la întâlnire. Ce s-a întâmplat acolo nu știu.

Eu am primit un telefon: domn' primar, ne lăsați o oră libere. Am spus da. Nu am întrebat unde. Sunt om serios și nu fabulez. Nici măcar nu au fost 8. Au fost patru fete. Exagerează și cu numărul. Toate prietene de-ale doamnei ministru și vecine.

Sunt vecine, poartă în poartă. Înțelegeți. Eu o cunosc pe doamna ministru, suntem dintr-un sat atât de mic, un sat în care se cunosc și găinile între ele. Corect că ne-am cunoscut și politic, și consăteni. O știu de copil mic. Am fost prieteni de familie cu tatăl ei, cu mama ei. Am fost consăteni.

Ceea ce v-am spus e real și timpul o va dovedi. Totul, o înscenare. Doamna secretară are ceva personal cu mine. Sunt conflicte pentru doamna secretara, nu își face treaba la serviciu, și face ce vrea ea, și nu ascultă ordinele, pentru că ea nu se consideră supusă la nimeni și pe acest fond normal am mai avut câteva conflicte.

Și ea face toate acestea sub formă de răzbunare. Dânsa, ca să își arate cornițele, să își arate puterile recurge la chestii din astea. Eu până acum nu am fost citat pentru a fi audiat”, a declarat Gavril Ropan, primarul comunei Coroieni, pemtru vasiledale.ro.