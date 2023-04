Un solist de folk din Vest a realizat coloana sonoră a unui film. Melodia se numește „De-ar fi să vii...” FOTO

Cunoscutul solist de muzică folk Raul Silaghi, din Oradea, a realizat coloana sonoră pentru un film turnat în Arad. Mai mult de atât a lansat și un videoclip în care se regăsesc și actorii din film.

Melodia se numește „De-ar fi să vii...” și a fost lansată miercuri, 5 aprilie la Cafeneaua Literară Joy's din municipiul Arad. Actorii din videoclip sunt: Florin Oprean, Izabela Vekaș, Rodica Vekaș, Alina Țopa, Marcel Ionescu, Ioan Draga și Dan Stoica.

„Lansarea videoclipului «„De-ar fi să vii...», semnat de Raul Silaghi este o piesă romantică. Raul Silaghi prin această piesă ne arată cum ar trebui să iubim, să nu înlocuim persoanele din viața noastră, ci să luptăm pentru persoana iubită. Această piesă este trecută în coloana sonoră a filmului Ultimul Baranov Sezonul II”, a declarat regizorul Dan Merișca.

Solistul de muzică folk Raul Silaghi spune că l-a întâlnit pe Dan Merișca la Festivalul de la Bulci.

„Un festival de care am rămas foarte plăcut surprins. Acolo ne-am cunoscut și am început colaborarea. La foarte puțin timp am și făcut un videoclip la melodia «Sfat», o parodie muzicală, un pamflet. Mi-a plăcut ce a ieșit și am continuat seria de videoclipuri. E prima oară când fac o piesă pentru un film”, a declarat Raul Silaghi.

Asigurări și muzică

Acesta a început să cânte încă din adolescență, însă o perioadă bună s-a lăsat, deoarece s-a apucat de asigurări, apoi după 20 de ani a revenit la muzică și de atunci participă la numeroase evenimente și seri organizate în zona de Vest a României.

„Aradul reprezintă un loc frumos, mi-l aduc aminte încă din studenție. Mereu am venit cu plăcere, deoarece sunt atâția oameni faini într-un singur loc”, încheie solistul.

Printre actorii filmului Ultimul Baranov sunt și doi doctori. Este vorba despre Dan Merișca care este medic stomatolog și Dan Stoica, cunoscut medic dermatolog.