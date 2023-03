Tragedie la Arad: Un tânăr de 33 de ani a murit în drum spre serviciu. Motociclul său a fost spulberat de o mașină

Attyla Marcu a murit, joi dimineață, pe un drum județean din Arad, după ce motociclul cu care mergea spre serviciu a fost lovit violent de un autoturism. Deși în timpul liber făcea plimbări lungi cu motociclul chiar și in afara țării, spre serviciu nu îl folosea, cu excepția acestei zile nefaste.

Joi dimineață, Attyla Marcu (33 de ani), din comuna arădeana Macea, s-a gândit să meargă spre locul de muncă cu motociclul, deși niciodată nu a mai folosit acest mijloc de transport decât pentru plimbări, și nu pentru a merge la job. Astăzi l-a luat pentru prima și ultima dată, deoarece înainte de ora 7 dimineața și-a pierdut viața.

Emanuel Crișan, cel care i-a fost prieten foarte bun și care îi era și coleg, a simțit că ceva este în neregulă, deoarece Attyla Marcu a întârziat la lucru.

„A întârziat la lucru și l-am tot sunat, dar nu răspundea. Și am aflat că vine cu motorul, și atunci mi-am făcut griji...Când am intrat pe Facebook am văzut că este accident și am întrebat pe cel care a postat, deoarece speram să nu fie el”, ne-a declarat Emanuel Crișan.

Despre Attyla spune că a fost un băiat foarte bun și iubitor:

„O viață nu foarte ușoară, dar nici foarte grea, a fost genul de om pe care nu te puteai supăra, foarte energic și glumeț. Un om foarte iubitor până și ultima bucățică de ciocolată o împărțea cu cine îi ieșea în drum. Și-a dorit foarte mult o familie și să aibă un copil…. Zilnic vorbea de asta că dacă s-ar putea ar vrea o fetiță. Este prima dată pe anul acesta când a vrut să vină cu motorul. Nici nu știu ce să mai spun, că nu am cuvinte. La el au fost toate lucrurile frumoase, la el nu vedeai ură sau dușmănie vreodată… Numai fericire și iubire avea în el”, spune prietenul lui.

Attyla Marcu a postat duminică pe pagina sa de socializare fotografii de la plimbarea cu motorul până în Serbia.

Accidentul s-a petrecut pe un drum județean

În dimineața zilei de 23 martie a.c., în jurul orei 06:33, polițiștii Biroului Rutier au fost sesizați despre un eveniment rutier.

„Din primele cercetări, a reieșit că un bărbat de 44 de ani, din județul Hunedoara, în timp ce conducea un autoturism pe D.J. 709B, în afara localității Arad, a intrat în coliziune cu un motociclu condus de un bărbat de 33 de ani, din Macea. În urma impactului a rezultat decesul șoferului motociclului. Testarea cu aparatul alcooltest a indicat că șoferul autoturismului nu se afla sub influența alcoolului. Cercetările sunt continuate de polițiști, într-un dosar penal întocmit pentru ucidere din culpă, în vederea stabilirii cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea accidentului”, a declarat Claudia Iuga, purtător de cuvânt al IPJ Arad.