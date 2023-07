Secretul roșiilor gustoase din zona de Vest a țării. Îngrășământul prețios folosit de producători FOTO

În zona de Vest a țării, mai exact în „patria” roșiilor, la Macea, județul Arad, a fost, în acest an, o producție bună, iar gustul este unul mult mai aparte ca în alți ani.

Festivalului Părădăicilor a adunat producătorii locali la un loc. Nicoleta Pavel, cea care a prezentat festivalul în ultimii ani alături de Zoltan Lovas, spune că au un gust aparte, iar Macea este cea mai renumită comună din județ pentru roșii.

„Este o comună renumită pentru culturile de părădăici, cum le spunem noi, culturile de roșii și ne bucurăm că iată Festivalul Părăcăicilor a devenit o tradiție și foarte mulți oameni ne calcă pragul în fiecare an. Sunt mult mai gustoase față de anii trecuți, le recomandăm. Anul acesta producția a fost una destul de bună, eu în momentul de față am acasă doar pentru mâncat. M-am născut la Arad, însă am văzut lumina zilei la Macea pot să spun. Sunt măceană, am crescut cu părădăicile în grădină, ai mei părinți au cultivat și mergeam la piață, am învățat să copilesc, însă cu timpul mi-am pierdut dexteritatea, că am mers la oraș, dar am rămas măceană, cu sufletul acasă și la pădărăici”, mărturisește Nicoleta Pavel.

„Plita Fermecată”

Aceasta nu doar că a prezentat festivalul, dar la evenimente prepară legume după ce și-a deschis afacerea „Plita Fermecată”. Astfel, Nicoleta, alături de Cristian, doresc să ofere o alternativă sănătoasă pentru o masă copioasă.

Primarul comunei Macea, Ciprian Otlăcan, spune și el că producția de roșii în acest an a fost foarte bună. Este vorba despre roșii autohtone, nestropite.

„Sunt roșii sănătoase. Gustul bun este de la gunoiul de grajd folosit ca îngrășământ. Sunt aspectoase și au un gust apreciat. În fiecare an am avut foarte mulți vizitatori, peste 7.000. Se adună foarte multă lume din mai multe județe ale țării. Încercăm să promovăm în primul rând părădăicile măcene, să promovăm oamenii harnici din comună și bineînțeles comuna Macea, deoarece avem locuri foarte frumoase, cum ar fi grădina Botanică, Balta de Pescuit din Macea, am și avut un concurs de pescuit în prima zi a festivalului. Avem și alte produse locale, de asemenea, avem invitați din tot județul cu produse autohtone: plăcinte de turnu, găluște slovăcești, am invitat și alți producători. Duminică, 9 iulie 2023, a fost Festivalul Părădăicilor în Cântec”, a declarat Ciprian Otlăcan.

Astfel, cea de-a XIII-a ediție a Festivalului Părădăicilor, un eveniment devenit deja tradițional s-a încheiat, duminică când pe scenă au urcat soliștii: Tinu Vereșezan, Alexandru Pop, Gabi Bârsăuan, Cristian Fodor, Borugă Andrei și formația, Gabriel Stoica, Bodonea Silvana, Marisa Ranta, Oana Florina Stana, Maria Stan Toma. Au fost ansambluri și formații: Ansamblul de copii al Căminului Cultural Macea, Ansamblul Cununița U.V.V.G – Sântana-Arad, Formaţia de dansuri Veteranii din Arad, Taraful de la Macea, Grupul vocal Moții din Ociu (Hunedoara).

În cadrul festivalului kilogramul de roșii s-a vândut în funcție de soi începând de la 6 lei. Printre cele mai scumpe au fost cele negre, la prețul de 20 de lei. Sticla de bulion s-a vândut la fel ca în ceilalți ani cu 10 lei.