Cum se pregătesc Polonia și Finlanda să țină Rusia la distanță

Polonia continuă procesul de întărire a apărării teritoriului din apropierea graniței cu Federația Rusă și Belarus. Și Finlanda se pregăteşte pentru un război la scară largă cu Rusia.

Asta include, în special, construirea de buncăre, a fost declarat de ministrul apărării din Polonia, Władysław Kosiniak-Kamysz, potrivit Radio ZET. „Reparăm și consolidăm barajul, există un grup militar în Voievodatul Podlaskie. În voievodatele Lublin, Masovia și Warmian-Masuria avem armata și există forțe aliate“, a declarat el, adăugând că sunt în curs de desfășurare lucrări cuprinzătoare.

Premierul polonez Donald Tusk a declarat sâmbătă că vor începe lucrările pentru întărirea întregii frontiere de est a ţării sale, în contextul unui „război hybrid“ tot mai intens purtat de ţara sa cu migraţia ilegală din Belarus, transmite Reuters.

„Frontiera polono-belarusă este un loc unic din cauza presiunii imigraţiei ilegale. Practic avem de-a face cu un război hibrid care avansează”, a spus Tusk în cursul unei vizite la graniţă, unde s-a întâlnit cu grăniceri şi alţi militari. „Vreau să nu existe nicio îndoială - o ţară cu intenţii tot mai agresive împotriva Poloniei, cum este Belarus, este coorganizatoare acestei practici la frontiera poloneză”, a insistat el.

Și Finlanda se pregăteşte pentru un război la scară largă cu Rusia. Țara şi-a testat cu succes capacitatea de a gestiona o economie de război şi a început să depoziteze echipamente militare în afara graniţelor naţionale, în timp ce ţara nordică renumită pentru nivelul său ridicat de pregătire face faţă unei Rusii din ce în ce mai agresive.

Generalul-locotenent Mikko Heiskanen, adjunctul şefului de stat major pentru armament şi logistică în cadrul forţelor de apărare finlandeze, a declarat pentru „Financial Times“ că Finlanda a verificat recent peste 1.000 de acorduri pe care le are cu companii private pentru a produce echipamente sau a furniza servicii pentru vremuri de război.

„Trebuie să fim pregătiţi pentru o criză pe termen lung... . Am activat unele dintre acestea, am verificat toate acordurile, am testat achiziţiile nu doar pentru muniţie, ci şi pentru alte materiale. Testăm planurile şi pregătirea partenerilor noştri strategici“, a declarat Heiskanen, al cărui titlu de post în finlandeză se traduce prin şeful economiei de război.

Finlanda, care are cea mai lungă graniţă cu Rusia dintre toate ţările NATO sau UE.