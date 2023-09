Eli Lăslean a înființat o Academie de modă, arte și meserii. Ambasadoare este Violeta Bănică FOTO

Eli Lăslean, designerul preferat al Primei Doamne Carmen Iohannis, dorește să împărtășească și noii generații din talentul și experiența sa de peste 30 de ani. Ea a înființat o Academie de modă, arte și meserii - Elli's Cool, în orașul natal, la Arad.

Creatoarea de modă Eli Lăslean, din Arad, a înființat în orașul natal Academia Elli’s Cool – DISCOVER YOURSELF. Este locul unde copiii de toate vârstele pot urma cursuri în domeniul modei.

Absolvirea primilor cursanți ai Academiei a avut loc în luna august, însă, deoarece mulți au fost plecați în concediu, ceremonia a continuat miercuri, 6 septembrie 2023. Astfel, toți au primit diplome și tricourile cu creațiile lor.

În luna august, invitat special al evenimentului a fost Violeta Bănică, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică Jr.. Violeta este ambasador al Academiei Elli’s Cool și le-a înmânat premii micilor absolvenți.

„M-am implicat în acest proiect pentru că și eu sunt o persoană destul de creativă și mi se pare o idee foarte frumoasă, mai ales în contextul în care în ziua de azi toți tinerii stau pe telefon, pe diverse aplicații, și nu mai învață o meserie. Este foarte bine să înveți lucruri care îți pot fi de folos în viață, care te pot schimba ca om și îți pot schimba viziunea. Este important să realizezi că trebuie să înveți să faci diverse lucruri în viață, că viața nu e ușoară”, a declarat Violeta Bănică în luna august.

La festivitatea din 6 septembrie 2023, Eli Lăslean a continuat înmânarea premiilor. „Astăzi avem festivitatea mică, deoarece cea mare am avut-o în 11 august și atunci aproape 30 de copii au fost plecați în vacanță. Cei care au lipsit atunci când alături de mine a fost Violeta Bănică vor fi astăzi și vor primi creațiile lor, tricourile și diplomele de absolvire. Este un curs care se adresează tinerilor care sunt fascinați de ideea de a face modă și noi am încercat să ne familiarizăm cu activitățile creative care se întâmplă într-o casă de modă”, a declarat Eli Lăslean.

Elli’s Cool e cea mai nouă creație a designerului arădean Eli Lăslean, un loc unde își dorește să crească noi talente. Povestea proiectului a fost inspirată de tânăra generație și a început în urmă cu mai bine de zece ani. Prin acest proiect, Eli Lăslean spune că își dorește să promoveze artele și meseriile în rândul copiilor și tinerilor, pentru a-i ajuta să se dezvolte și să-și descopere talentele.

„Sunt foarte fericită. E ca și când am deja o livadă plină de roade pentru că toți copiii au fost senzaționali și îi văd că sunt doritori să continue. Pot spune că Academia Elli’s Cool – DISCOVER YOURSELF și-a turnat deja fundamentul. Spun asta pentru că, în această locație, vor exista, în continuare, cursuri de inițiere în modă, arte și meserii. Consider că meseria este brățară de aur și omul care știe să facă ceva, din orice material, este deja un creator și un învingător. Sunt foarte fericită când văd că în jurul meu se nasc tineri atât de creativi și de făuritori de frumos. Vreau să dau copiilor și tinerilor curajul de a crede în talentul lor, de a-l manifesta și de a găsi energia necesară pentru ca visul lor să devină realitate”, spune creatoarea de modă Eli Lăslean.

Elli’s Cool este un proiect finanțat de Fundația Albert prin care peste 100 de copii și tineri au fost inițiați, gratuit, în modă, arte și meserii. Cursanții au învățat cum să-și dezvolte stilul personal, design vestimentar, pictură, cusut manual, croșetat și tricotat, modelling, educație financiară și bune maniere.

„A existat un concurs de proiecte și am ales câștigător acest proiect pentru că ne-a plăcut că acoperă o nevoie care e descoperită în momentul de față în România. Tot mai mult lipsește din școli tehnica, plus faptul că Eli are un renume și știu câte lucruri frumoase a făcut”, a declarat Adrian Iva, președinte Fundația Albert.

Eli Lăslean mai spune că academia va avea în continuare cursuri, după finalizarea primului modul susținut de Fundația Albert.

„Noi vom merge mai departe și așteptăm noi sponsori, poate că există agenți economici care își doresc să investească în viitorul copiilor ajutându-i să-și descopere calitățile și să desfășoare activități lucrative care îi ajută în viață să devină oameni compleți. Avem cursurile care au o taxă de participare și care se vor desfășura zilnic. Avem profesori de desen, designeri, colaboratori sunt tinere educatoare care se ocupă de copii, care au făcut modeling și maestre care stăpânesc foarte bine arta custului, a croșetatului, a tricotatului. Este o echipă dirijată de mine, mă implic cât pot. Am avut și tinere absolevente ale Colegiului de Artă”, mai adaugă Eli.

Printre cele care îi îndrumă pe copiii se numără și renumita profesoară arădeancă Aniela Ficiu, care ani de zile până să iasă la pensie a fost alături de elevii Colegiului de Arte „Sabin Drăgoi”.

„M-am implicat alături de Eli în realizarea acestui proiect deosebit pentru că Aradul merită să profite de talentul și cunoștințele creatoarei de modă , iar copiii din generația tânără să cunoască puțină meserie. Mă simt foarte bine alături de copii, parcă revine tinerețea”, a declarat profesoara Aniela Ficiu.

Copiii care au urmat cursurile spun că vor să aibă diverse meserii, de la arhiteect la astronaut. De asemene, o parte sunt implicați și în alte activități cum ar fi cele sportive.