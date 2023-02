Rochia neagră cu fundă imensă creată de Eli Lăslean în care „a strălucit” Andreea Marin la două evenimente de gală FOTO

Eli Lăslean a creat rochii unicat și a îmbrăcat doamne cu nume răsunătoare din România. Una dintre creațiile designerului arădean cu o carieră de 30 de ani plină de obstacole a fost purtată chiar de două ori de către Andreea Marin la București și la Satu Mare.

Cele mai multe ținute au fost realizate de Eli Lăslean pentru Prima Doamnă a României, Carmen Iohannis, iar mai nou Andreea Marin este îndrăgostită de vestimentația realizată de arădeancă.

Celebra creatoare de modă a îmbrăcat doamne din lumea showbiz-ului românesc, dar și a sportului: Mihaela Tatu, Andreea Marin, Monica Davidescu, Denise Rifai, Raluca Moianu, Bianca Brad, Simona Halep, Alessandra Stoicescu, Angela Similea, Cristina Ţopescu, Mădălina Manole, Nadia Comăneci, Simona Amânar, Laura Badea, Simona Halep. Pentru Alessandra Stoicescu a realizat rochii timp de trei ani.

O rochie, două evenimente

O rochie neagră cu o fundă imensă pe umăr a impresionat-o pe Andreea Marin atât de mult încât a purtat-o la două evenimente. Este vorba despre acea rochie pe care, o dată ce o îmbraci, nu îți mai vine să o dai jos. Astfel a pășit și Andreea Marin pe culoarul modei celebrului designer.

„În cei șapte ani de când colaborez cu Prima Doamnă am creat peste 40 de ținute pe care le-a îmbrăcat în întâlnirile oficiale. O altă colaborare frumoasă am început-o cu Andreea Marin. Prima rochie a fost o încântare pentru ea. A purtat-o la Gala în care am sărbătorit la București 30 de ani de carieră, dar și la o gală care a avut loc la Satu Mare, unde a avut un succes deplin, fiind un record de audiență online”, a declarat Eli Lăslean.

Tot pentru Andreea Marin a fost creată și o rochie roșie.

În toți cei 30 de ani de carieră Eli Lăslean a creat aproximativ 10.000 de modele de rochii.

Lăslean a făcut pionierat în moda românească postdecembristă şi, după două decenii de activitate, a dat examenul stilistic în faţa celor mai exigenţi clienţi ai săi.

→ Imaginea 1/2: Rochie special făcută pentru Andreea Marin FOTO: arhivă personală

→ Imaginea 1/4: Rochie creată de Elis Lăslean FOTO: arhivă personală

Un destin trist

Vorbim despre una dintre cele mai puternice femei de afaceri din România, deoarece cariera ei și-a clădit-o singură. A început-o alături de soțul ei și exact când se îndreptau cu autoturismul spre București pentru a cumpăra două mașini de cusut, în urma unui accident petrecut pe Valea Oltului, acesta și-a pierdut viața.

Rămasă văduvă cu un copil de crescut, cu o afacere începută și angajați s-a gândit să continue și să își urmeze visul.



Pentru a împărtăși și arădenilor bucuria împlinirii ei, casa de modă “ELLIS“marchează în orașul de pe Mureș cei 30 de ani de la înființare printr-un spectacol cu totul deosebit. Este vorba despre evenimentul aniversar „Ellis-o modă pentru o viață”, ce va avea loc luni, 20 februarie 2023, în sala de concerte a Palatului Cultural, începând cu ora 19:00. Primăria Municipiului Arad este partener al evenimentului, prin punerea la dispoziție a sălii Palatului Cultural și prin asigurarea sonorizării evenimentului.

Spectacolul va surprinde momentele relevante și totodată emoționante din istoria casei „ELLIS“, redate prin scurte filmulețe ce vor rula pe ecranele amplasate în sală. Cu aceeași ocazie va avea loc și o prezentare de modă cu piese „best off” din colecțiile „ELLIS“, etalate de 30 de femei frumoase, multe dintre ele fiind tinerele care au prezentat de-a lungul timpului creațiile casei de modă arădene.

Gazda serii va fi Andreea Marin, iar invitatul special este interpretul Aurelian Temișan.

La spectacolul aniversar vor participa aproximativ 400 de invitați, personalități ale vieții culturale, artistice, sportive, politice, oameni de afaceri, marea majoritate colaboratori ai brand-ului “ELLIS“, reprezentanți ai mass-media centrală și locală.