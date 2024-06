Riscăm un război cu Rusia dacă NATO pune armele nucleare în prealertă? Primul general român format de americani are răspunsul

NATO ia în calcule punerea armelor nucleare în stare de prealertă, decizie privită la Moscova ca o escaladare și un nou pas spre război. Într-un interviu pentru „Adevărul”, generalul (r) Alexandru Grumaz, primul ofițer român cu studii la Harvard, are o cu totul altă explicație.

NATO poartă discuţii pentru a desfăşura mai multe arme nucleare în faţa unei ameninţări tot mai mari din partea Rusiei şi a Chinei, a spus secretarul general al Alianţei, Jens Stoltenberg, într-un interviu acordat cotidianului britanic The Telegraph. Rusia a reacționat imediat prin vocea purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de Reuters, care spune că este vorba despre o escaladare.

„Adevărul” l-a întrebat pe generalul Alexandru Grumaz, primul ofițer român format în SUA, cu studii la Harvard, în ce cheie ar trebui privită decizia, în cazul în care va fi pusă în practică.

„Discuția referitoare la armele nucleare, și discutăm de arme nucleare tactice, pentru că nu discutăm de arsenalul de rachete balistice, este mult mai complexă. La ora actuală, Rusia face exerciții cu desfășurarea de arme tactice nucleare, a făcut cu Belarusul, face în zona de nord aceste exerciții. Este normal ca NATO să se pregătesc pentru un posibil răspuns în cazul în care Rusia ar folosi arme nucleare. Știm foarte bine că o armă nucleară tactică, deși are efecte pe o zonă restreansă, totuși norul radioactiv poate ploua în orice direcție. Consider că declarația lui Stoltenberg practic se încadrează în politica de descurajare a alianței NATO pe flancul Est. Pe lângă trupe, inclusiv repoziționarea de tehnică militară și chiar de arme nucleare tactice este extrem de importantă”, explică generalul.

Generalul Alexandru Grumaz mai spune că, dacă decizia va fi adoptată, armele nucleare tactice vor fi urcate la bordul unor avioane speciale ale Alianței. „Știm foarte bine că aceste arme nucleare tactice, care sunt în general bombe purtate de avioane F-16 cu destinație specială, au elemente adiționale față de un F-16 obișnuit. Este normal că acestea să fie pregătite, dezlocate în anumite zone, pentru a descuraja folosirea de către Rusia a armenului nuclear”, a adăugat el.

Anunțul lui Stoltenberg

Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a abordat subiectul punerii armelor nucleare în stare de prealertă, într-un interviu acordat cotidianului britanic The Telegraph.

„Nu voi intra în detalii operaţionale despre câte focoase nucleare ar trebui să fie operaţionale şi care ar trebui să fie stocate, dar trebuie să ne consultăm cu privire la aceste aspect”, a declarat acesta în cadrul interviului pentru The Telegraph.

El a avertizat că Beijingul, în special, investeşte masiv în armament modern, inclusiv în arsenalul său nuclear, despre care a spus că va ajunge la 1.000 de focoase până în 2030.

„Obiectivul NATO este, desigur, o lume fără arme nucleare, dar atâta timp cât există arme nucleare, vom rămâne o alianţă nucleară, deoarece o lume în care Rusia, China şi Coreea de Nord au arme nucleare, iar NATO nu are, este o lume mai periculoasă", a afirmat acesta pentru sursa citată. Îmbunătățirea sistemului nuclear al NATO, cel mai bun răspuns la retoria Rusiei. De ani de zile, NATO a construit un sistem de descurajare nucleară, care este o parte esențială a politicii globale de descurajare și apărare a NATO.

Reacția Rusiei nu s-a lăsat mult așteptată. Purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a atras atenția că afirmațiile lui Stoltenberg par în contradicție cu comunicatul Conferinței pentru Ucraina, în care se menționează că este inadmisibilă orice amenințare cu utilizarea armelor nucleare, precum și folosirea lor în contextul războiului ruso-ucrainean. Peskov nu a spus însă nimic despre faptul că Rusia a amenințat în repetate rânduri cu folosirea armelor nucleare.

Cine e generalul Grumaz

Generalul (r) Alexandru Grumaz este absolvent al Universității de Apărare a SUA cu titlul de master în Strategia Resurselor de Apărare și a programului Senior Executives programme in National and International Security, John F Kennedy School of Government, Harvard University.

Fost Consul General al României la Shanghai, generalul a ocupat poziții importante în Ministerul Apărării Naționale ca șef al Direcției de Management al Resurselor pentru Apărare, director al Directoratului de Planificare Integrată a Apărării sau Inspector pentru armamente. Grumaz a ocupat poziția de prim-adjunct al Directorului STS, fiind specialist în telecomunicații. Are expertiză în planificarea strategică, în relațiile internaționale militare și civile și experiență în planificarea și managerierea complexă a bugetului unei organizații. Este un bun cunoscător al vieții politice și militare din China și Statele Unite ale Americii unde și-a petrecut o parte din cariera militară și diplomatică. Actualmente este președintele Centrului de Analiză și Studii de Securitate.