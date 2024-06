Protecția Consumatorilor asigură un serviciu de permanență în perioada minivacanței de Rusalii

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) va activa un serviciu de permanență dedicat consumatorilor, gata să intervină prin măsuri de control în cazul în care apar sesizări sau probleme. În pregătirea pentru minivacanța de Rusalii, ANPC a desfășurat campanii de consiliere și prevenție în colaborare cu operatorii economici din principalele destinații turistice din România.

Pentru orice problemă cu un operator economic, ANPC ne recomandă mai întâi să rezolvăm amiabil, iar dacă nu reușim, trebuie să depunem o reclamație la ANPC sau la instituțiile competente, conform legii, potrivit unui comunicat citat de Agerpres.

„Dacă optaţi pentru o călătorie în afara ţării, nu neglijaţi să vă informaţi, în prealabil, din surse autorizate, de eventualele probleme legate de trafic, condiţii meteo sau alte informaţii utile, necesare pe drum sau referitoare la destinaţie. Dacă aveţi probleme legate de zboruri operate de transportatori cu sediul în alte state membre ale UE, plus Norvegia şi Islanda, sau probleme cu achiziţiile transfrontaliere de la comercianţi din alte state membre ale UE, plus Norvegia şi Islanda, vă puteţi adresa cu o solicitare către Centrul European al Consumatorilor din România. ECC Romania vă oferă în plus sfaturi şi informaţii utile pentru călătoriile sau achiziţiile dumneavoastră transfrontaliere pe care le puteţi găsi pe site-ul https://eccromania.ro/”, se precizează în comunicatul citat.

Consumatorii din România pot suna la un număr de telefon dedicat (021-9551, urmat de codul județului) pentru a transmite sesizări.

Zeci de mii de turiști sunt așteptați pe litoral cu ocazia minivacanței de Rusalii. De altfel, și alte destinații turistice din țară își așteaptă vizitatorii în acest weekend. Anul acesta, Rusaliile sunt sărbătorite duminică, 23 iunie 2024, astfel că românii vor avea liber în weekend și luni, 24 iunie, a doua zi de Rusalii.

Care este următoarea minivacanță a românilor

Până la finalul anului 2024, românii se vor bucura de mai multe mini-vacanțe. Prima dintre acestea este cu ocazia Adormirii Maicii Domnului, sărbătorită pe 15 august, care este într-o joi. Guvernul a decis ca și ziua de vineri, 16 august, să fie liberă pentru bugetari, oferind astfel o mini-vacanță de patru zile.

În plus, românii vor avea liber și pe 30 noiembrie, când este sărbătorit Sfântul Andrei, și pe 1 decembrie, de Ziua Națională a României, care va fi într-un weekend. De asemenea, în perioada Crăciunului, prima și a doua zi de Crăciun, 25 și 26 decembrie, vor fi miercuri și joi. Guvernul a hotărât ca și vineri, 27 decembrie, să fie liberă, astfel că românii vor beneficia de o vacanță de cinci zile, incluzând și weekendul.