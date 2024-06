Cât de scumpă a ajuns una dintre cele mai faimoase stațiuni de pe litoral. „Lasă că Lidl nu e departe, iar la bulgari ne completăm stocul”

Românii sunt întâmpinați cu prețuri mari pe litoral, iar mulți dintre ei sunt dezamăgiți de asta. Inventivi, unii dintre ei se duc să-și cumpere bere de la supermarket, iar țigări și alimente de la vecinii bulgari. Mai greu este cu șezlongurile, care sunt mai scumpe ca în Creta sau Mamaia.

Sezonul estival a început deja pentru fanii stațiunii Vama Veche, mai ales că la începutul lunii trecute a fost lansat programul „Litoralul pentru toți”, prin care românii beneficiază de locuri de cazare ieftine, până pe 20 iunie. Cu toate acestea, prețurile cu care au fost întâmpinați turiștii sunt parcă mai mari ca oricând, prilej de nemulțumire pentru mulți. Pe un grup de Facebook dedicat cunoscutei stațiuni, internauții se plâng de prețurile mari.

Un șezlong a ajuns 80 de lei, s-a plâns un membru al grupului, iar de aici au pronit discuțiile. „80 lei să stai la șezlong. Să nu ne mai mirăm de ce nu avem turiști... Rusine”, a scris el. „Cam puțin. Puteau cere rinichii pentru o săptămână pe plajă”, a fost ironia altcuiva.

„Nimeni nu te obligă să iei șezlong. Sincer, am prosop de plajă”, a scris altul. „O să plătești și pentru prosop”, l-a avertizat altcineva. „Îmi pregătesc cearceaful... vreau să miros nisipul”, a mai spus cineva. „Indiferent dacă e plajă privată sau nu, eu mă așez direct pe cearșaf stând pe nisip, iar dacă comentează careva că de ce nu stau pe șezlong refuz să plec pur și simplu. Că doar nu mă dau cu forța afară de pe plajă”, a intervenit alt internaut. „O sa dea și 100, ai să vezi”, s-a alarmat un alt membru al grupului.

Mai scump ca la Mamaia

„Astia care spuneti, stati pe nisip, pe nisip unde? Din moment ce locurile mai placute au fost luat cu japca pentru sezlong”, a protestat un alt fan Vama. „În Constanța, la Plaja 3 papuci este 25 ron”, a scris un altul. „În Mamaia e 30”, a scris o doamnă. „În Creta, stațiunea Rethimo, în centru, erau 2 șezlonguri cu umbrela între 5 și 9 euro”, a scris altul. „Aici am dat eu 30 lei pe un șezlong acum două săptămâni! Acum, 80. Din iulie 100-120 posibil!”, a fost o prognoză.

Însă nu numai șezlongurile s-au scumpit serios față de anul trecut. O bere a ajuns să coste 14-15 lei pe pe plajă, la fel de scump ca în unele stațiuni mult mai bine cotate.

„«Ursuleț» la 0,33- 7,5-8,5 lei”, a scris cineva. „14 sau 15 lei pe plaja la Stuff, la halbă (pahar)- 400 ml”, a adăugat altul. spus cineva. „Prețuri de centru vechi”, l-a completat altul.

Inventivi, unii au venit cu idei. „La Carffour e 3,32 lei un ursulet 0,33, la Vamă 7,5-8,5 lei depinde de magazin”, a scris altcineva. „Luați bere din Mangalia 3,5 lei și nu mai luați cu 12,13, lei la pahar”, a spus cineva.

„Prost e cel care dă”

„Tot acum doua săptămâni, la Bolo am dat pe o bere la draft, 25 lei. Dacă știam că atât costă, nu luam, dar nu am avut de unde să știu. Berea la draf nu era trecuta în meniu. Săptămâna trecută am ajuns cu ceva treaba pe plajă la 2 Mai, unde... surpriză... aceeași bere era 8 lei. Nu mai merg niciodată la Bolo!”, și-a strigat altul nemulțumirea.

„Lasă că Lidl Mangalia nu e departe, iar cînd mergem la bulgari după țigări putem să completăm și stocul de bere, 30 de minute pe jos”, a venit altcineva cu o idee. „Adevărat, adevărat este exact ce fac eu la Bulgarschi”, i s-a dat imediat dreptate.

„Mangalia - Penny, Carrefour - baxuri de bere. Și spor la spriț că la Vamă… faliment”, a scris un alt nemulțumit.

„Prost e cel care dă ... Dacă ar fi lăsați cu marfa nevândută, s-ar corecta prețurile”, a spus un alt membru al grupului.