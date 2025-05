Jurnalista Iulia Damian de la România TV a fost la un pas tragedie, joi, în timpul unei transmisiuni în direct din comuna Boroșneu Mare, județul Covasna, acolo unde relata din mijlocul apelor care au făcut prăpăd în localitate.

c v

Echipată cu un combinezon special care o proteja să nu se ude, jurnalista descria proporțiile dezastrului, mergând prin apele care au inundat comuna, pe ceea ce altădată era o stradă.

La un moment-dat, reportera a pășit, fără să-și dea seama, într-un șanț și a fost acoperită, pentru câteva momente, de apă. A reușit să iasă singură la suprafață și a încercat să plutească, ulterior fiind ajutată de colegi și localnici.

„Sunt ok! Am luat apă doar”, a spus Iulia Damian imediat după incident.

„Am căzut într-un șanț foarte adânc. Totul era acoperit de apă murdară”

Jurnalista a relatat ulterior la România TV

„Am încercat să arătăm cât mai bine ceea ce se întâmplă pe teren, ceea ce se întâmplă în acea localitate lovită puternic de inundații. N-am văzut niciodată, de 20 de ani de când fac presă, inundații de asemenea proporții: aproape întreaga localitate, acoperită de ape. Am încercat să aducem în fața telespectatorilor realitatea, am încercat să arătăm care este proporția dezastrului. Tocmai de aceea ne-am echipat corespunzător, spun eu, probabil ați văzut, aveam un combinezon, am intrat pe străzile din localitate, încercând să arăt cât de mare este apa și cum arată gospodăriile oamenilor care sunt, de altfel, disperați pentru că tot ceea ce ei au agonisit a fost acoperit acum de ape. }ns[ la un moment dat, am căzut într-un șanț foarte adânc. Totul era acoperit de apă, o apă murdară, plină de mâl, plină de aluviuni Am reușit să ies foarte repede și, din fericire, sunt bine. Nu am pățit nimic! Le mulțumesc oamenilor din localitate care mi-au sărit în ajutor și mi-au pus la dispoziția casa lor pentru a mă spăla și a mă schimba”, a explicat jurnalista la România TV.

Amintim că peste 500 de persoane din mai multe localități ale țării au fost evacuate din calea apelor care au inundat sate întregi. Județul Covasna este cel mai afectat. . Hidrologii au emis noi avertizări, riscul de viituri vizând aproape jumătate de țară.