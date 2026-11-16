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Fructul obișnuit din supermarket care poate aduce beneficii inimii, imunității și digestiei

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Un fruct de mici dimensiuni, dar cu o valoare nutritivă remarcabilă, poate aduce numeroase beneficii organismului. Bogat în vitamina C, fibre, potasiu și antioxidanți, acesta contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar, susține digestia și ajută la menținerea sănătății inimii. Este vorba despre kiwi, un fruct care poate fi inclus cu ușurință în alimentația zilnică.

Fructe în supermarket
Fructe în supermarket Foto: Pexels

Kiwi, o sursă importantă de vitamina C și fibre

Unul dintre cei mai importanți nutrienți din compoziția acestui fruct este vitamina C, cunoscută pentru rolul său în susținerea sistemului imunitar. Aceasta contribuie la funcționarea normală a mecanismelor de apărare ale organismului și protejează celulele împotriva stresului oxidativ.

Kiwi conține și vitamine din complexul B, în special vitamina B6, care contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos, potrivit sd.rs.

Kiwi este bogat în vitamine
Kiwi este bogat în vitamine Foto: Pexels

Un alt element important este potasiul, mineral care ajută la menținerea echilibrului electrolitic și a tensiunii arteriale în limite normale.

În plus, fructul este bogat în fibre alimentare, esențiale pentru buna funcționare a sistemului digestiv.

Cum ajută kiwi digestia și combate constipația

Kiwi poate fi un aliat pentru persoanele care se confruntă cu probleme digestive, în special cu tranzitul intestinal lent.

Pe lângă fibrele alimentare, fructul conține actinidină, o enzimă care contribuie la descompunerea proteinelor și facilitează digestia acestora.

Consumul regulat poate ajuta la îmbunătățirea tranzitului intestinal și la reducerea constipației. Fibrele contribuie totodată la menținerea senzației de sațietate, ceea ce poate fi util persoanelor care încearcă să își controleze greutatea.

Beneficii pentru inimă și sănătatea ochilor

Datorită conținutului de potasiu, kiwi poate contribui la menținerea unei tensiuni arteriale normale, având astfel un rol în susținerea sănătății cardiovasculare.

Antioxidanții din compoziția sa ajută la protejarea celulelor împotriva radicalilor liberi. Printre aceștia se numără luteina și zeaxantina, două substanțe importante pentru sănătatea ochilor.

Acestea contribuie la protejarea structurilor oculare împotriva stresului oxidativ, asociat inclusiv cu procesul de îmbătrânire.

De ce este recomandat în dietele pentru slăbit

Kiwi are un conținut caloric redus și este bogat în fibre, ceea ce îl transformă într-o alegere potrivită pentru persoanele care vor să își controleze greutatea.

Fibrele prelungesc senzația de sațietate și pot contribui la reducerea poftei de mâncare între mese. Fructul poate fi consumat ca gustare sau adăugat în iaurt, salate de fructe și alte preparate pentru micul dejun.

Datorită valorii sale nutritive, kiwi poate face parte dintr-o alimentație variată și echilibrată.

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